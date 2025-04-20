«Не бывает денег и съемок»: как за 11 лет изменилась жизнь актеров сериала «Чужой район»

Скорее всего, именно такие эмоции были у актеров, когда их позвали в новый сезон «Чужого района» (16+) Источник: пресс-служба НТВ











Пришло продолжение сериала откуда не ждали. Спустя 10 лет создатели «Чужого района» решили выпустить четвертый сезон с очень жизнеутверждающей припиской «Выстрел из прошлого». Состав актеров остался тот же, но многие зрители уже не могут узнать любимых персонажей и задаются вопросом: что с ними сделало время? Мы узнали ответ на этот вопрос.

Денис Рожков — Андрей Фролов

Путь на телевидение Денису Рожкову дался очень тяжело. После учебы в школе-студии МХАТ он устроился в театр, но платили ему мало, а роли в сериалах долго не предлагали. Десять лет он жил за счет своей жены Ирины, с которой познакомился в театре.

— Моя Ирина — гример, — вспоминает актер. — Помню, в тот день приехал на репетицию минут на 20 раньше, зашел в курилку, там стоит диван, я на него прилег. И вдруг в раскрытую дверь увидел, как она идет по коридору. Наши глаза встретились, и что-то произошло. Не люблю высокопарных слов, но по-другому не скажешь: искра между нами пролетела

Ирина поддерживала супруга и верила, что когда-то та самая заветная роль найдет Дениса — так и получилось. В 2008 году Рогожин сыграл инспектора ДПС в сериале «Глухарь» (18+). Создатели картин наконец разглядели талант Дениса Рожкова и начали предлагать ему роли полицейских в других работах, в том числе в «Чужом районе». Сериал навсегда стал самым любимым у артиста и даже смог превзойти «Глухаря».

В первом сезоне «Глухаря» можно ли было не влюбиться во взгляд Рожкова? Источник: кадр из сериала «Глухарь» (18+), реж. Тимур Алпатов, Гузэль Киреева, Вячеслав Каминский, НТВ, 2008–2011 год











— В этом проекте есть баланс, всё в нужных пропорциях. Я пытался недавно посмотреть «Глухаря», и, по моему мнению, сериал немного «вязкий». А в «Чужом районе» все пропорции соблюдены: серьезное, веселое, смешное, грустное — всё присутствует. Чем больше граней человеческой жизни затрагивает сериал, тем лучше и интересней его смотреть, — поделился артист.

Несмотря на схожесть образов, в которых Рожков живет, сам он не считает, что стал заложником одной роли.

— Я никогда не играю полицейских. Мне вообще неважно, полицейский он или нет, — это дело двадцать пятое. Я играю человека, определенный характер своего персонажа. То, что он полицейский, это одна из составляющих его образа, далеко не самая важная, — рассказал Денис Рожков в одном из интервью.

Актер честно признаётся, что после выхода популярного сериала времена бывали разные. Участвовать в съемках его зовут не постоянно, и иногда приходится затянуть потуже пояса.

— Как сказано в фильме «Служебный роман» (6+), у меня обычные отношения с деньгами. Я живу от получки до получки. Люди боятся признаваться в том, что у них периодически не бывает денег или съемок… Им кажется, что это развеет их шарм, разобьет их образ. Но я прекрасно знаю, что такое кинематограф. У нас люди по-разному зарабатывают и часто очень нежирно живут. И нормально занимаются своим делом, — считает актер.

Лицо Дениса Рожкова говорит больше тысячи ответных слов хейтерам Источник: пресс-служба НТВ











После появления первых кадров четвертого сезона «Чужого района» седина и морщины сильно испугали многих фанатов. Рожков же успокаивает, что с его здоровьем всё в порядке и так выглядит обычная старость, когда не делаешь уколы красоты и другие косметологические процедуры.

Вячеслав Аркунов — Артур Климов

До 2005 года Вячеслав жил в Белоруссии и на экране появлялся не как актер, а в качестве каскадера. С самого детства Аркунову нравился образ супергероя, который может прыгнуть с 12-метровой высоты и эпично победить злодеев.

У артиста была собственная школа каскадеров, где он разработал особую смесь, благодаря которой человек мог находиться в горящей одежде 2 минуты. Для сравнения, в Голливуде тогда максимальное время было 30 секунд. Когда Вячеслав переехал в Россию, школа не смогла выжить без своего создателя и в скором времени закрылась.

Пока Аркунову достаются роли чиновников и полицейских в криминальных драмах, он мечтает сыграть совсем иного персонажа в комедии Источник: кадр из сериала «Чужой район» (16+), реж. Андрей Коршунов, Максим Бриус, НТВ, 2012 год











Вячеслав пошел по новому для себя пути и начал сниматься в сериалах больше как актер. Ему доставались роли бандитов, полицейских, начальников и чиновников.

После участия в первом сезоне «Чужого района» Аркунов плотно закрепился как актер криминальных сериалов, и они стали постоянными спутниками его карьеры. На сегодняшний день в год артист может сниматься больше чем в пяти работах.

Яхтинг стал неотъемлемой частью жизни Аркунова, и в его профиле фотографий на палубе ничуть не меньше, чем на земле Источник: Вячеслав Аркунов / Vk.com











Актеру 58 лет, но он не планирует забывать о своей любви к экстриму. Аркунов продолжает выполнять каскадерские трюки, а в свободное время занимается яхтингом.

Зоя Буряк — Алевтина

В новом сезоне «Чужого района» зрители увидят и доверчивую комендантшу общежития Алевтину. Для актрисы Зои Буряк съемки в криминальном сериале в 2011 году не стали чем-то особенным. К тому моменту она уже 30 лет снималась в кино и в ее фильмографии можно было найти такие известные картины, как «Холодное лето пятьдесят третьего…» (18+), с которого когда-то и началась карьера Буряк.

Длительные съемки и постановки в театре занимают практически всю жизнь артистки. Буряк неоднократно пыталась создать семью и завести детей, но каждый раз неудачно. В начале своей карьеры она забеременела. Ее мужчина оказался не готов становиться отцом, а Зоя не хотела быть матерью-одиночкой, поэтому актрисе пришлось сделать аборт, о чем она до сих пор жалеет.

Буряк часто достаются героини с такой же непростой судьбой, которым сложно найти счастье в личной жизни Источник: кадр из сериала «Чужой район» (16+), реж. Андрей Коршунов, Максим Бриус, НТВ, 2012 год











— Отец малыша сказал, что у него есть другие проблемы, которые надо решать. Мы оба не были готовы стать родителями. Я расценила его слова как предательство и понимала, что ситуация безвыходная. Когда я прервала беременность, этот мужчина мгновенно перестал существовать для меня, — только через много лет призналась артистка.

С официальным мужем Александром жизнь у Буряк тоже не сложилась. Его перевели работать в другой город, актриса была всё время занята работой, и отношения не прошли проверку расстоянием.

— Мы разъехались по разным городам, я влюбилась в другого мужчину, он тоже встретил другую женщину. Я была очень молода, Саша — немного старше, но мы оба являлись совершенно не бытовыми людьми, — рассказала актриса.

Об аборте и непростых отношениях с мужем актриса решилась рассказать только в 2020 году Источник: кадр из передачи «Судьба человека» (16+), «Россия 1», 2020 год











После развода Буряк приписывали романы с самыми разными актерами, с которыми она встречалась на съемочной площадке, но дальше рабочих отношений дело у актрисы не заходило. Сейчас Буряк отмечает, что живет одна и на первое место ставит работу.

— Я не предполагала, что профессия станет образом жизни. А совмещать семью и театр сложно. У меня, по крайней мере, не получилось. Вряд ли мужчина согласится ждать, пока завершится мой проект. Да и у меня после такого марафона ни на что не хватает сил, — поделилась Зоя Буряк.

Кирилл Полухин — Игорь Свистунов

Никто не может вспомнить, как выглядел в молодости Кирилл Полухин, и это немудрено, ведь впервые в кино он появился, когда ему было около 30 лет. В детстве он даже не планировал быть актером. В театральный институт мужчина поступил только в 25 лет и то до конца не был уверен, что ему это действительно нужно.

— Моего мастера, царствие ему небесное, Андрея Юрьевича Толубеева, следует благодарить за то, что я остался в профессии. Он увидел, разглядел что-то во мне. А когда я хотел бросить всё, он настоял, чтобы я остался, занимался этой профессией, — поделился артист.

Долгие годы после выпуска Полухину доставались лишь небольшие роли второго плана, но в начале 10-х его начали приглашать в криминальные сериалы. Образы бандитов и полицейских очень удавались Полухину, и на него обратил внимание Юрий Быков. Актер стал одним из любимых у режиссера и сыграл в четырех его работах.

— Звонишь Кириллу: «Слушай, надо сняться». И Кирилл из Питера, хрен знает откуда, едет, садится в этот пазик, потому что не всегда были вагончики, и говорит: «Че играем?» Он сидит в этом десятиградусном пазике и серьезно задумывается над тем, что надо сыграть, — написал в своих социальных сетях Юрий.

Источник: кадр из сериала «Метод» (18+), реж. Юрий Быков, студия Sreda, 2015 год











Завсегдатая картин о российской хтони стали замечать всё чаще, и сейчас фильмография актера насчитывает больше 170 работ. Поклонники считают, что за все 11 лет Полухин давно перерос образ глупого участкового Свистунова и ему нужно было отказаться от участия в продолжении сериала «Чужой район».

— Мне стало неловко за Полухина. Талантливому актеру, который мог бы сниматься в лучших фильмах и сериалах страны, пришлось кривляться перед камерой, — пишет зритель.

В новом сезоне Свистунов напоминает каратиста Кузю из сериала «Универ» (18+) Источник: пресс-служба НТВ











Не стоит расстраиваться, у Полухина нет недостатка в работе. В 2025 году уже идут съемки трех крупных сериалов, где актер играет ведущие роли.

Сергей Колос — Веньямин Солнцев

Создатели сериала буквально открыли миру Сергея Колоса. После картины «Прощай, Макаров!» (16+) это была его первая главная роль — следователя Веньямина Солнцева. Актер не скрывает, что с того времени все в нем видят или бандита, или полицейского, но он совсем из-за этого не расстраивается.

— Я заложник типажа, наверное. Я либо убегаю, либо догоняю, — с юмором рассказывает о себе актер.

Источник: кадр из сериала «Чужой район» (16+), реж. Андрей Коршунов, Максим Бриус, НТВ, 2012 год











В отличие от своих коллег, после съемок в сериале Сергей решил себя попробовать не только в качестве актера, но и бизнесмена. Сначала он занимался перегоном машин из Германии в Россию, а недавно вместе с братом стал строить банные бочки, которые можно установить в саду или взять с собой на природу.

— Надо сказать, что пока всё развивается довольно успешно. У нас квалифицированная дружная бригада, ребята приезжают из Костромы, работают вахтовым методом. Как говорится, главное — не париться в жизни, а париться в бане! — делится Сергей.

Сергей женат на актрисе Юлии Скороход. В 2015 году у них родилась дочь, а в 2018-м — сын.

У Юлии с Сергеем полная гармония, женщина даже снимается в тех же сериалах, что и он Источник: Юля Скороход / Vk.com











По словам актера, семья во всём поддерживает его, поэтому он успевает заниматься бизнесом, играть в театре и сниматься в кино, в том числе в новом сезоне «Чужого района».

С возрастом актера всё чаще сравнивают с Робертом Де Ниро. Похож? Источник: пресс-служба НТВ











— Я с радостью воспринял новость о продолжении проекта. «Чужой район», мне кажется, получился культовым, народным, потому что многие узнают меня именно по этому проекту, — уверен Сергей.