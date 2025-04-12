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Развлечения обзор Кто сменит Соню Егорову в «Битве сильнейших»: имя нового участника уже известно

Кто сменит Соню Егорову в «Битве сильнейших»: имя нового участника уже известно

Место ведьмы, может быть, и не свято, но тоже долго не пустовало

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1 комментарий
Многие участники не хотели отпускать Соню Егорову, но она не изменила своего решения | Источник: Соня Егорова / TelegramМногие участники не хотели отпускать Соню Егорову, но она не изменила своего решения | Источник: Соня Егорова / Telegram

Многие участники не хотели отпускать Соню Егорову, но она не изменила своего решения

Источник:

Соня Егорова / Telegram

Две недели назад в начале очередного выпуска шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) одна из участниц огорошила всех своим заявлением: Соня Егорова, пройдя несколько испытаний, заявила, что больше не намерена быть частью проекта. Тогда многие стали гадать, кто сменит Егорову в шоу. И имя нового участника «Битвы сильнейших» наконец-то стало известно.

По словам Сони Егоровой, она долго раздумывала над своим решением, а когда ее спрашивали, почему она больше не хочет продолжать участие в проекте (Марат Башаров предположил даже, что это может быть связано с беременностью ведьмы), она объяснила, что это просто ее желание.

— Я так чувствую, что мне нужно перешагнуть этот порог. Уйти в тень и продолжать помогать людям не публично, не в рамках шоу, — объяснила Егорова.

Но достаточно было взглянуть на турнирную таблицу и баллы, что ставят Соне зрители, чтобы понять, с чем связан ее самоотвод.

Другие участники какое-то время пытались отговорить ее от такого решения, но она была непреклонна. А стоило Соне перешагнуть порог готического зала, как стали строить догадки, кто придет ей на смену (ведь кто-то обязательно должен прийти). Среди имен вероятного участника звучали Константин Гецати, Мэрилин Керро, Марьяна Романова, Елена Голунова, Тимофей Руденко, Надежда Шевченко, Дмитрий Волхов.

У фанатов шоу тоже были свои догадки. Первым делом они сочли, что на освободившееся место придет Марьяна Романова, да и она подлила масла в огонь, опубликовав у себя в соцсетях недвусмысленное видео.

— Приду ли и я на «Битву сильнейших»? Скоро вы сами всё узнаете. Потерпите, — подписала видео Романова.

Источник:

mariyana.romanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но ее в проекте так и не появилось. А потом стали появляться сообщения, что на съемках у готического зала одновременно заметили сразу нескольких участников «Битвы экстрасенсов» (16+): Дмитрия Матвеева, Никиту Турчина и Юлия Котова.

Как думаете, кто занял место Сони Егоровой?

Дмитрий Матвеев
Никита Турчин
Юлий Котов
Марьяна Романова
Кто-то другой

Теперь же официально стало известно, что никто из экстрасенсов не угадал тогда имя коллеги, который будет бороться с ними за звание сильнейшего. Ведь место Сони Егоровой, как сообщают наши коллеги из «СтарХита», занял Юлий Котов — участник 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», который дважды пробовал свои силы в шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+).

Источник: Юлий Котов | Мистик Звука / TelegramИсточник: Юлий Котов | Мистик Звука / Telegram
Источник:

Юлий Котов | Мистик Звука / Telegram

Как думаете, на этот раз ему удастся проявить себя?

Да ну, Котов вообще никакой
Котов — сильный экстрасенс и достойный конкурент
Наконец-то будет на кого посмотреть!
Кто вообще все эти люди?
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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Соня Егорова Юлий Котов Экстрасенсы Битва экстрасенсов Битва сильнейших ТНТ Телевидение Шоу Телепрограмма
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Комментарии
1
Гость
12 апреля, 17:17
Владислав Череватый самый сильный и честный. Поэтому дорогой и блогер отличный.Остальное просто шоу недоучек.
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