Кто сменит Соню Егорову в «Битве сильнейших»: имя нового участника уже известно

Многие участники не хотели отпускать Соню Егорову, но она не изменила своего решения Источник: Соня Егорова / Telegram











Две недели назад в начале очередного выпуска шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+) одна из участниц огорошила всех своим заявлением: Соня Егорова, пройдя несколько испытаний, заявила, что больше не намерена быть частью проекта. Тогда многие стали гадать, кто сменит Егорову в шоу. И имя нового участника «Битвы сильнейших» наконец-то стало известно.

По словам Сони Егоровой, она долго раздумывала над своим решением, а когда ее спрашивали, почему она больше не хочет продолжать участие в проекте (Марат Башаров предположил даже, что это может быть связано с беременностью ведьмы), она объяснила, что это просто ее желание.

— Я так чувствую, что мне нужно перешагнуть этот порог. Уйти в тень и продолжать помогать людям не публично, не в рамках шоу, — объяснила Егорова.

Но достаточно было взглянуть на турнирную таблицу и баллы, что ставят Соне зрители, чтобы понять, с чем связан ее самоотвод.

Другие участники какое-то время пытались отговорить ее от такого решения, но она была непреклонна. А стоило Соне перешагнуть порог готического зала, как стали строить догадки, кто придет ей на смену (ведь кто-то обязательно должен прийти). Среди имен вероятного участника звучали Константин Гецати, Мэрилин Керро, Марьяна Романова, Елена Голунова, Тимофей Руденко, Надежда Шевченко, Дмитрий Волхов.

У фанатов шоу тоже были свои догадки. Первым делом они сочли, что на освободившееся место придет Марьяна Романова, да и она подлила масла в огонь, опубликовав у себя в соцсетях недвусмысленное видео.

— Приду ли и я на «Битву сильнейших»? Скоро вы сами всё узнаете. Потерпите, — подписала видео Романова.

Источник: mariyana.romanova / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но ее в проекте так и не появилось. А потом стали появляться сообщения, что на съемках у готического зала одновременно заметили сразу нескольких участников «Битвы экстрасенсов» (16+): Дмитрия Матвеева, Никиту Турчина и Юлия Котова.

Как думаете, кто занял место Сони Егоровой? Дмитрий Матвеев Никита Турчин Юлий Котов Марьяна Романова Кто-то другой

Теперь же официально стало известно, что никто из экстрасенсов не угадал тогда имя коллеги, который будет бороться с ними за звание сильнейшего. Ведь место Сони Егоровой, как сообщают наши коллеги из «СтарХита», занял Юлий Котов — участник 19-го сезона «Битвы экстрасенсов», который дважды пробовал свои силы в шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+).

Источник: Юлий Котов | Мистик Звука / Telegram









