16 милейших фотографий домашних животных: они растопят ваши сердца

Какая бы была жизнь без домашних животных? Никаких вам милых тракторных мурлыканий, радостных прыганий, а еще и милых чиханий бы не было. Зачем вообще нам тогда нужна камера на телефоне, если не делать тысячи фотографий своих любимых котиков и собачек? Пока вы размышляете над ответом, участники конкурсов уже давно решили, что незачем, и подготовили эти умилительные снимки домашних пушистиков.
Энн Линднер, Люксембург
Можно вечно смотреть, как течет вода, горит огонь и как кролик зевает своим маленьким ротиком. Анна Линдер успела запечатлеть момент, когда ее пушистую подружку что-то настолько утомило, что она готова была лечь спать прямо здесь и сейчас.
Думаем, эту фотографию можно показывать вместо черных клякс на проверку тревожности с вопросом: «Что делает этот кролик?» Если зевает, то всё в порядке, а если кричит, то пора отвлечься от работы и ехать в отпуск.
Шанталь Сэммонс, Канада
Сомнений, что делает этот котенок, точно нет. Он определенно хочет что-то узнать и очень стесняется. Будь у нас такой кот, мы бы никогда не боялись ходить в больницу и доверили ему важную миссию — спрашивать «Кто последний?»
Ника Купленк, Словения
Чтобы ни было перед глазами этой собаки, но в его голове явно крутится мысль «Мне это надо! Иди сюда, моя прелесть». Хочется верить, что он добежал и получил желаемое.
Кэролин Мелин, Испания
Нет смысла скрывать, что именно так мы и выглядим на работе, когда хочется попить кофе и уже пойти на обед, а все кругом говорят о горящих дедлайнах, планах и совещаниях. К счастью, хоть этому коту повезло, у него есть отличный ответ на всё: «У меня лапки».
Донна Дешон, США
Если бы мы не знали, что предыдущая фотография кота и эта с разных конкурсов, подумали бы, что здесь целая история двух друзей. Знакомо, когда один всё время зовет встретиться, где-то разъезжает и не понимает, почему днем вы так медленно отвечаете на сообщение, а вы в это время просто работаете?
Фотограф и по совместительству хозяин пушистого капитана предупреждает, что всё хорошо — лицензия на управление катером есть. Мы на самом деле и не сомневались: усы и хвост — проверенные документы.
Елена Вилл, Испания
Найдено лицо мема «Вы никогда не узнаете, что я разбогател, но знаки будут». Салфетка на шее, красиво украшенная тарелка, огромная рыба на ней — дорого, богато, но почему же на моське снова недовольство? Ответ прост: в стакане обычная вода, а не нежные сливки. Непорядок.
Ирина Мороз, Россия
Когда пушистые модели соглашались на съемку, они и не думали, что фамилию фотографа Мороз нужно воспринимать буквально. К счастью, к российской зиме они подготовились по полной программе и утеплились теплыми шарфиками и мягким пледом для лапок.
Донна Виктор, США
По первому взгляду и не скажешь, но это не бравый пират, который исколесил полсвета под песню «Пятнадцать человек на сундук мертвеца», а пушистая домашняя любимица Мила. Она очень пристально следит одним глазом, чтобы фотография получилась что надо.
Сара фон Кейц, США
Складывается впечатление, что что бы ни делали кролики, всё выглядит умилительно. Вот и от искренних эмоций этого персикового малыша хочется прижать руки к груди и сказать: «Ну что за кроха?»
Керстин Лейхтенмюллер, Канада
Кто откажется, чтобы на него смотрели так же, как этот пес на своего хозяина, когда тот его окликает?
Маттиа Горно, Италия
Маттиа Горно идеально передал то самое чувство, когда на улице раннее утро, будильник еще не прозвенел, открываешь глаза, а на тебе уже сидят пушистые питомцы и смотрят прямо в душу. Нет варианта отказать их играм и желанию поесть. В этом случае главное — не закрывать снова глаза, иначе в ход пойдут серьезные меры в виде «тыгыдыкания» и гавканья.
Елена Камоза, Россия
Взрослая жизнь — она такая. И игрушки, которые любил котенком, не радуют, и уже, когда охотишься на мух и пытаешься спасти хозяйку из наполненной водой ванны, никто не умиляется. Приходится садиться и серьезно задумываться, что еще придумать новое, чтобы кожаные не расслаблялись.
Наталья Поломина, Россия
Вот как на самом деле выглядела бы Пеппи Длинныйчулок в реальной жизни. Даже ее верный пес Пэрк тут как тут, правда, он поменял окрас и вместо черного стал коричневым, но ничего страшного.
Мирка Кот, Нидерланды
Видимо, этот отважный цыпленок очень часто смотрел мультик про попугая Кешу и повторял его крик «Свободу попугаям». Его выпустили из клетки погулять и пообщаться с другим питомцем — рыжим котом. Но тот совсем не рад тому, что придется водиться с крошечной пташкой и слушать все ее чириканья.
Дианна К. Джонсон, США
Замрите. Готовится серьезное нападение одомашненного хищника на ничего не подозревающую утку. Исход событий может быть любой, но серьезный взгляд и грациозные лапки убеждают, что у кота есть все шансы победить.
Дианна назвала эту фотографию «Друзья по бассейну». Думаем, это можно считать за намек, что коту всё же придется намочить лапки, чтобы добраться до утки, но, оказавшись в воде, он поймет, что плавать вдвоем тоже неплохой вариант для летнего дня.