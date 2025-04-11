16 милейших фотографий домашних животных: они растопят ваши сердца

Пушистики уже устроились поудобнее и готовы смотреть нашу подборку Источник: Peter Cech / Comedypetphoto.com











Какая бы была жизнь без домашних животных? Никаких вам милых тракторных мурлыканий, радостных прыганий, а еще и милых чиханий бы не было. Зачем вообще нам тогда нужна камера на телефоне, если не делать тысячи фотографий своих любимых котиков и собачек? Пока вы размышляете над ответом, участники конкурсов уже давно решили, что незачем, и подготовили эти умилительные снимки домашних пушистиков.

Энн Линднер, Люксембург

Можно вечно смотреть, как течет вода, горит огонь и как кролик зевает своим маленьким ротиком. Анна Линдер успела запечатлеть момент, когда ее пушистую подружку что-то настолько утомило, что она готова была лечь спать прямо здесь и сейчас.

Источник: Anne Lindner / Comedypetphoto.com











Думаем, эту фотографию можно показывать вместо черных клякс на проверку тревожности с вопросом: «Что делает этот кролик?» Если зевает, то всё в порядке, а если кричит, то пора отвлечься от работы и ехать в отпуск.

Шанталь Сэммонс, Канада

Сомнений, что делает этот котенок, точно нет. Он определенно хочет что-то узнать и очень стесняется. Будь у нас такой кот, мы бы никогда не боялись ходить в больницу и доверили ему важную миссию — спрашивать «Кто последний?»

Источник: Chantal Sammons / Comedypetphoto.com











Ника Купленк, Словения

Чтобы ни было перед глазами этой собаки, но в его голове явно крутится мысль «Мне это надо! Иди сюда, моя прелесть». Хочется верить, что он добежал и получил желаемое.

Источник: Nika Kuplenk Golobič / Dog Photography Awards — 2024











Кэролин Мелин, Испания

Нет смысла скрывать, что именно так мы и выглядим на работе, когда хочется попить кофе и уже пойти на обед, а все кругом говорят о горящих дедлайнах, планах и совещаниях. К счастью, хоть этому коту повезло, у него есть отличный ответ на всё: «У меня лапки».

Источник: Carolin Melin / Pet Photography Awards — 2024











Донна Дешон, США

Если бы мы не знали, что предыдущая фотография кота и эта с разных конкурсов, подумали бы, что здесь целая история двух друзей. Знакомо, когда один всё время зовет встретиться, где-то разъезжает и не понимает, почему днем вы так медленно отвечаете на сообщение, а вы в это время просто работаете?

Источник: Donna Deshon / Comedypetphoto.com











Фотограф и по совместительству хозяин пушистого капитана предупреждает, что всё хорошо — лицензия на управление катером есть. Мы на самом деле и не сомневались: усы и хвост — проверенные документы.

Елена Вилл, Испания

Найдено лицо мема «Вы никогда не узнаете, что я разбогател, но знаки будут». Салфетка на шее, красиво украшенная тарелка, огромная рыба на ней — дорого, богато, но почему же на моське снова недовольство? Ответ прост: в стакане обычная вода, а не нежные сливки. Непорядок.

Источник: Elena Vill / 35awards.com











Ирина Мороз, Россия

Когда пушистые модели соглашались на съемку, они и не думали, что фамилию фотографа Мороз нужно воспринимать буквально. К счастью, к российской зиме они подготовились по полной программе и утеплились теплыми шарфиками и мягким пледом для лапок.

Источник: Ирина Мороз / 35awards.com











Донна Виктор, США

По первому взгляду и не скажешь, но это не бравый пират, который исколесил полсвета под песню «Пятнадцать человек на сундук мертвеца», а пушистая домашняя любимица Мила. Она очень пристально следит одним глазом, чтобы фотография получилась что надо.

Источник: Donna Victor / Dog Photography Awards — 2024











Сара фон Кейц, США

Складывается впечатление, что что бы ни делали кролики, всё выглядит умилительно. Вот и от искренних эмоций этого персикового малыша хочется прижать руки к груди и сказать: «Ну что за кроха?»

Источник: Sarah von Keitz / Comedypetphoto.com











Керстин Лейхтенмюллер, Канада

Кто откажется, чтобы на него смотрели так же, как этот пес на своего хозяина, когда тот его окликает?

Источник: Kerstin Leichtenmuller / Comedypetphoto.com











Маттиа Горно, Италия

Маттиа Горно идеально передал то самое чувство, когда на улице раннее утро, будильник еще не прозвенел, открываешь глаза, а на тебе уже сидят пушистые питомцы и смотрят прямо в душу. Нет варианта отказать их играм и желанию поесть. В этом случае главное — не закрывать снова глаза, иначе в ход пойдут серьезные меры в виде «тыгыдыкания» и гавканья.

Источник: Mattia Gorno / Pet Photography Awards — 2024











Елена Камоза, Россия

Взрослая жизнь — она такая. И игрушки, которые любил котенком, не радуют, и уже, когда охотишься на мух и пытаешься спасти хозяйку из наполненной водой ванны, никто не умиляется. Приходится садиться и серьезно задумываться, что еще придумать новое, чтобы кожаные не расслаблялись.

Источник: Елена Камоза / 35awards.com











Наталья Поломина, Россия

Вот как на самом деле выглядела бы Пеппи Длинныйчулок в реальной жизни. Даже ее верный пес Пэрк тут как тут, правда, он поменял окрас и вместо черного стал коричневым, но ничего страшного.

Источник: Natalia Polomina / 35awards.com











Мирка Кот, Нидерланды

Видимо, этот отважный цыпленок очень часто смотрел мультик про попугая Кешу и повторял его крик «Свободу попугаям». Его выпустили из клетки погулять и пообщаться с другим питомцем — рыжим котом. Но тот совсем не рад тому, что придется водиться с крошечной пташкой и слушать все ее чириканья.

Источник: Mirka Koot / Pet Photography Awards — 2024











Дианна К. Джонсон, США

Замрите. Готовится серьезное нападение одомашненного хищника на ничего не подозревающую утку. Исход событий может быть любой, но серьезный взгляд и грациозные лапки убеждают, что у кота есть все шансы победить.

Источник: Diann C. Johnson / Comedypetphoto.com









