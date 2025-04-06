«Я не оправдал ожидания»: целая команда вылетела из «Титанов» по вине Александра Стоуна

Стоун был уверен, что легко справится с испытанием Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Антигероем нового выпуска шоу «Титаны» стал блогер Александр Стоун. Из-за него проект покинула целая команда. Многократный чемпион России по боевым искусствам не смог справиться с испытанием на батуте.

В этот раз 45 атлетов, разделившись на группы, проходили эстафету на скорость. У каждого титана был свой этап: перекрестная веревочная трасса на воздухе (слеклайн), измельчение бетонного куба, метание ядра, запрыгивание на высоту с помощью батута и каната и погружение в ледяную воду, из которой нужно было достать гири. Если спортсменам не удавалось пройти какое-то испытание, к общему времени прохождения эстафеты команде прибавляли 10 минут. Покидала проект группа, которая пришла к финишу последней.

Команда Дарьи Наваррской, в которую входил Стоун, выступала первой. Александр сам вызвался проходить этап на батуте, несмотря на сломанный палец на руке.

— У меня легко с батутом! — заверил Стоун.

Но оказалось, блогер не подозревал, на что идет. Александр сделал огромное количество прыжков, но так и не смог ухватиться за канат и подняться по нему на вершину. В какой-то момент он вовсе рухнул на мат, сжавшись от боли.

— Понимаю, что я практически у каната, хватаюсь правой рукой, и всё, у меня просто искры в глазах. Я пальцем за канат схватился, и вниз его дернул, — рассказал позже Стоун.

Александр не хотел сдаваться и признавать поражение Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Сдаваться блогер был не намерен, хотя члены его команды уже заметно нервничали и пытались уговорить атлета признать поражение. Но Александр продолжил сражение со злосчастным батутом. Однако, потратив время и полностью выбившись из сил, он нажал на красную кнопку, что означало конец прохождения этапа эстафеты. Некоторые титаны не оценили такое геройство.

— Ну не получилось, травма. Просто нажми на кнопку и иди дальше. Нет, надо доказать что-то, надо до конца. Иногда вот это — не сдаваться и биться головой об стену — глупо, — высказался Дмитрий Яшанькин.

Спортсмены подсказывали Стоуну, как выполнять прыжки, но это не помогало Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Сам Александр не скрывал разочарования.

— Мне доверились, а я не оправдал ожидания. Я подвел команду. Паршиво морально, очень паршиво. Не могу даже ребятам в глаза смотреть, — признался Стоун.

Справедливости ради стоит сказать, что батут стал сложным испытанием и для других титанов. Справились с ним на отлично только гимнасты. Так, олимпийский чемпион Никита Нагорный даже успел покрутить сальто в воздухе во время прохождения этого этапа эстафеты, сорвав аплодисменты.

Еще одним сложным этапом эстафеты для многих стало погружение в ледяную воду, из которой нужно было достать 7 гирь. Некоторых просто колотило от холода, кто-то признавался, что было тяжело дышать, а тело словно пронзали тысячи иголок. Чемпион мира по воркауту Аарон Вирабян и вовсе прервал прохождение этапа, настолько тяжело ему было находиться в ледяной воде.

Аарон не смог справиться с ледяной водой Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Не обошлось в выпуске и без небольшого скандала, в центре которого вновь оказался боец Данил Алеев. В одной из прошлых серий парня обвиняли в сексизме и женоненавистничестве. Атлет не брал к себе в команду девушек и в целом высказывался об их участии в проекте пренебрежительно, заявляя, что спортсменки не способны соревноваться наравне с мужчинами и их место в роддоме.

На этот раз он, будучи капитаном, запрещал членам своей команды подсказывать другим титанам и давать советы по прохождению испытания.

— Началась опять вот эта любимая телега — подсказывать всем, как что надо делать. Когда это делает кто-то другой, меня это не особо волнует. Когда это делает член моей команды, я считаю, что это уже саботаж, — высказался Алеев. — Пусть он корячится сколько хочет. Ты фактически даешь преимущество человеку, который будет сражаться против тебя.

Алеев претендует на звание главного скандалиста проекта Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Но такую позицию разделили немногие. Кто-то даже попытался поставить спортсмена на место.

— Я считаю, что человеком нужно оставаться в любой ситуации, какая бы ситуация ни была. Всё, что я могу сказать про Даню, — высказался Михаил Худченко.

— Даня гнет свою линию. Его задача — выиграть любой ценой, — прокомментировал поведение Алеева Никита Нагорный.