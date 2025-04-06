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Развлечения «Я не оправдал ожидания»: целая команда вылетела из «Титанов» по вине Александра Стоуна

«Я не оправдал ожидания»: целая команда вылетела из «Титанов» по вине Александра Стоуна

Блогер переоценил свои силы и не справился с испытанием на батуте

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Стоун был уверен, что легко справится с испытанием | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годСтоун был уверен, что легко справится с испытанием | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Стоун был уверен, что легко справится с испытанием

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Антигероем нового выпуска шоу «Титаны» стал блогер Александр Стоун. Из-за него проект покинула целая команда. Многократный чемпион России по боевым искусствам не смог справиться с испытанием на батуте.

В этот раз 45 атлетов, разделившись на группы, проходили эстафету на скорость. У каждого титана был свой этап: перекрестная веревочная трасса на воздухе (слеклайн), измельчение бетонного куба, метание ядра, запрыгивание на высоту с помощью батута и каната и погружение в ледяную воду, из которой нужно было достать гири. Если спортсменам не удавалось пройти какое-то испытание, к общему времени прохождения эстафеты команде прибавляли 10 минут. Покидала проект группа, которая пришла к финишу последней.

Команда Дарьи Наваррской, в которую входил Стоун, выступала первой. Александр сам вызвался проходить этап на батуте, несмотря на сломанный палец на руке.

— У меня легко с батутом! — заверил Стоун.

Но оказалось, блогер не подозревал, на что идет. Александр сделал огромное количество прыжков, но так и не смог ухватиться за канат и подняться по нему на вершину. В какой-то момент он вовсе рухнул на мат, сжавшись от боли.

— Понимаю, что я практически у каната, хватаюсь правой рукой, и всё, у меня просто искры в глазах. Я пальцем за канат схватился, и вниз его дернул, — рассказал позже Стоун.

Александр не хотел сдаваться и признавать поражение | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годАлександр не хотел сдаваться и признавать поражение | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Александр не хотел сдаваться и признавать поражение

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Сдаваться блогер был не намерен, хотя члены его команды уже заметно нервничали и пытались уговорить атлета признать поражение. Но Александр продолжил сражение со злосчастным батутом. Однако, потратив время и полностью выбившись из сил, он нажал на красную кнопку, что означало конец прохождения этапа эстафеты. Некоторые титаны не оценили такое геройство.

— Ну не получилось, травма. Просто нажми на кнопку и иди дальше. Нет, надо доказать что-то, надо до конца. Иногда вот это — не сдаваться и биться головой об стену — глупо, — высказался Дмитрий Яшанькин.

Спортсмены подсказывали Стоуну, как выполнять прыжки, но это не помогало | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годСпортсмены подсказывали Стоуну, как выполнять прыжки, но это не помогало | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Спортсмены подсказывали Стоуну, как выполнять прыжки, но это не помогало

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Сам Александр не скрывал разочарования.

— Мне доверились, а я не оправдал ожидания. Я подвел команду. Паршиво морально, очень паршиво. Не могу даже ребятам в глаза смотреть, — признался Стоун.

Справедливости ради стоит сказать, что батут стал сложным испытанием и для других титанов. Справились с ним на отлично только гимнасты. Так, олимпийский чемпион Никита Нагорный даже успел покрутить сальто в воздухе во время прохождения этого этапа эстафеты, сорвав аплодисменты.

Еще одним сложным этапом эстафеты для многих стало погружение в ледяную воду, из которой нужно было достать 7 гирь. Некоторых просто колотило от холода, кто-то признавался, что было тяжело дышать, а тело словно пронзали тысячи иголок. Чемпион мира по воркауту Аарон Вирабян и вовсе прервал прохождение этапа, настолько тяжело ему было находиться в ледяной воде.

Аарон не смог справиться с ледяной водой | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годАарон не смог справиться с ледяной водой | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Аарон не смог справиться с ледяной водой

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Не обошлось в выпуске и без небольшого скандала, в центре которого вновь оказался боец Данил Алеев. В одной из прошлых серий парня обвиняли в сексизме и женоненавистничестве. Атлет не брал к себе в команду девушек и в целом высказывался об их участии в проекте пренебрежительно, заявляя, что спортсменки не способны соревноваться наравне с мужчинами и их место в роддоме.

На этот раз он, будучи капитаном, запрещал членам своей команды подсказывать другим титанам и давать советы по прохождению испытания.

— Началась опять вот эта любимая телега — подсказывать всем, как что надо делать. Когда это делает кто-то другой, меня это не особо волнует. Когда это делает член моей команды, я считаю, что это уже саботаж, — высказался Алеев. — Пусть он корячится сколько хочет. Ты фактически даешь преимущество человеку, который будет сражаться против тебя.

Алеев претендует на звание главного скандалиста проекта | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 годАлеев претендует на звание главного скандалиста проекта | Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Алеев претендует на звание главного скандалиста проекта

Источник:

кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год

Но такую позицию разделили немногие. Кто-то даже попытался поставить спортсмена на место.

— Я считаю, что человеком нужно оставаться в любой ситуации, какая бы ситуация ни была. Всё, что я могу сказать про Даню, — высказался Михаил Худченко.

— Даня гнет свою линию. Его задача — выиграть любой ценой, — прокомментировал поведение Алеева Никита Нагорный.

По итогу эстафеты шоу в полном составе покинула команда Дарьи Наваррской. Борьбу за 10 миллионов рублей продолжают 40 титанов.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Александр Стоун Данил Алеев Шоу Титаны Испытания ТНТ Телевидение Развлечения Телепрограмма
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