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Развлечения обзор Не надо паники: как Лолита Милявская (внезапно) захватывает фешен-индустрию и со скандалами рвется на сцену

Не надо паники: как Лолита Милявская (внезапно) захватывает фешен-индустрию и со скандалами рвется на сцену

Артистка покоряет подиумы, но всё равно скучает по зрителям

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1 комментарий
Рассказываем, как поменялась жизнь Лолиты Милявской после скандальной вечеринки | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUРассказываем, как поменялась жизнь Лолиты Милявской после скандальной вечеринки | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Рассказываем, как поменялась жизнь Лолиты Милявской после скандальной вечеринки

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Имя Лолиты Милявской то и дело появляется в новостных пабликах и телеграм-каналах о жизни звезд. После скандала с «голой» вечеринкой карьера певицы сделала крутой поворот. Что-то пришлось подкорректировать, от чего-то отказаться, где-то взглянуть страху в лицо и принять удар. Тяжело, безусловно, но Лолита справляется и наперекор трудностям продолжает развиваться в профессии, даже охватывая новые грани. NGS.RU рассказывает, как поменялась жизнь самой известной женщины без комплексов.

Злополучная вечеринка многим подпортила жизнь, но Лолите как будто досталось больше других. Певицу буквально линчевали в интернет-пространстве, оскорбляли, отменяли и отменяют до сих пор концерты по стране, лишая тем самым заработка. Бодрость духа Лолита не потеряла — опускать руки не в ее правилах. В социальных сетях певица шутила, что теперь она «одинокая пожилая пенсионерка» и учится быть домохозяйкой. В сложившейся неприятной ситуации Лолита сумела найти плюсы.

Гордой походкой по подиуму

Пресловутое «время лечит» как никогда удачно подходит для истории Лолиты. Пока укладывается шумиха с концертной деятельностью, звезда телеэкрана примерила на себя роль модели и отлично проявила себя в новом образе.

Внимание к персоне исполнительницы хита «На Титанике» вновь привлек показ коллекции дизайнера Игоря Гуляева на мартовской Неделе моды в Москве. Одно из самых громких событий в индустрии проходило с 13 по 18 марта в Центральном выставочном зале «Манеж».

Лолита Милявская на неделе моды в Москве | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛолита Милявская на неделе моды в Москве | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Лолита Милявская на неделе моды в Москве

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Лолита в платье от дизайнера Игоря Гуляева | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЛолита в платье от дизайнера Игоря Гуляева | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Лолита в платье от дизайнера Игоря Гуляева

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Лолита примерила эффектный образ: черное платье с пайетками в длине макси и разрезом до бедра. Несомненный акцент — головной убор с перьями. Остроносые ботильоны и массивные серьги тоже не остались без внимания публики.

«Ничего про моду не знаю. Но Гуляева люблю», — призналась певица у себя в телеграм-канале.

Лолита Милявская на осеннем показе в октябре 2024 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛолита Милявская на осеннем показе в октябре 2024 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лолита Милявская на осеннем показе в октябре 2024 года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Не менее шикарный образ продемонстрировала Лолита и в прошлом году, на осеннем показе того же дизайнера.

Лолита оказалась в числе моделей у дизайнера Игоря Гуляева | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛолита оказалась в числе моделей у дизайнера Игоря Гуляева | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лолита оказалась в числе моделей у дизайнера Игоря Гуляева

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Пушистая шуба, надетая поверх черного эффектного боди с V-вырезом, которое было заклеено белым скотчем с многочисленными надписями в виде названия бренда. В дополнение — черные перчатки, колготки и остроносые сапоги-чулки.

Модель и создатель коллекции в финальной части показа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМодель и создатель коллекции в финальной части показа | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Модель и создатель коллекции в финальной части показа

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Если бы все могли видеть, как горят твои глаза, когда ты придумываешь, отшиваешь с командой, вникая в каждую строчку! Как выпускаешь моделей на подиум! Как и с каким уважением относятся к твоему труду профессионалы и мы, потребители!! Продолжай!
Это всего 15 лет модному дому IGOR GULYAEV! Пусть будет вечно! Ты мирового уровня человек и маэстро», — эмоционально высказалась Лолита после показа коллекции дизайнера.

Будет ли Лолита еще участвовать в показах — неизвестно, артистка не говорит об этом ни с журналистами, ни в социальных сетях. Но роль модели ей определенно к лицу, так держать!

Со скандалом прорывается к зрителям

Концертная деятельность Лолиты заметно сократилась | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUКонцертная деятельность Лолиты заметно сократилась | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Концертная деятельность Лолиты заметно сократилась

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

С концертами дела обстоят несколько хуже. По Сибири прошла волна отмены шоу Милявской. Исключение — Красноярск, куда Лолита прорвалась практически силой. И хотя на выступление артистки собрался полный зал, оно могло сорваться в любой момент, потому что депутат краевого Заксобрания Елена Пензина высказалась против того, чтобы Лолите позволили выступить в Красноярске. Народная избранница считает, что концерты Милявской «не придутся по вкусу бойцам СВО и их семьям».

На заявление Елены Пензиной певица ответила у себя в телеграм-канале, отметив, что общественница привлекает к себе внимание не самым красивым способом. Тогда артистку поддержало множество поклонников. После Лолита обращалась лично к Елене Пензиной, приглашала ее на концерт, на разговор, но депутат сочла поведение певицы легкомысленным и продолжила держать свою позицию.

Певица неоднократно упоминала о том, что общественники выступают против нее и срывают концертные мероприятия по стране. К примеру, стараниями «Русской общины» на волоске от отмены оказался юбилейный концерт Лолиты в Ярославле. Не дали выступить артистке в Казани, а потом и в Костроме.

Источник:

Городские медиа

Новый фит и отмена отмены

Лолита стала чаще появляться на музыкальных мероприятиях | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RUЛолита стала чаще появляться на музыкальных мероприятиях | Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Лолита стала чаще появляться на музыкальных мероприятиях

Источник:

Татьяна Спиридонова / MSK1.RU

Общественники могут сколько угодно писать доносы и требовать отмены концертов певицы, но отменить Лолиту Милявскую насовсем у них вряд ли получится. Прошлый год был для певицы тяжелым, но сейчас карьера потихоньку пошла в гору.

Лолита стала чаще появляться на разных музыкальных мероприятиях. Певица также может похвастаться новой песней: совместный фит с группой Beautiful Boys называется «Сломанная игрушка».

«Стархит» пишет, что на недавней музыкальной премии «Виктория» представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась в поддержку певицы, отмечая, что дела у той наконец наладились.

«Она сейчас у Владимира Соловьева была, вы что?! Может, вы Соловьева не смотрите? Мне кажется, разные бывают полосы — черные-белые, белые-черные», — прокомментировала Мария Владимировна.

Судя по контенту в социальных сетях, певица пришла в норму. Выглядит Лолита бодрой, с нападками справляется, а иногда даже отвечает на комментарии обидчиков.

А как вы относитесь к Лолите Милявской?

Она классная, мне нравится
Не слушаю ее песни, но поддерживаю
Нет ей прощения, отменить
Мне всё равно, хочу посмотреть, что ответят другие

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ПО ТЕМЕ
Алёна ЗолотухинаАлёна Золотухина
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Лолита Милявская Жизнь звезд Отмена концертов Голая вечеринка Ивлеевой Модный показ
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Комментарии
1
Гость
2 апреля, 17:40
Вульгарный образ с самого начала ее "творчества" не вызывал у меня положительных эмоций. Как и образ ее бывшего "коллеги"!
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