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Развлечения эксперт В чем же секрет? Звездный продюсер объяснил феномен успеха ярославской группы «Крем Сода»

В чем же секрет? Звездный продюсер объяснил феномен успеха ярославской группы «Крем Сода»

За что Леонид Дзюник похвалил музыкантов

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11 комментариев
Музыкальный продюсер прокомментировал творчество группы «Крем Сода» | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU, Леонид Дзюник / Vk.comМузыкальный продюсер прокомментировал творчество группы «Крем Сода» | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU, Леонид Дзюник / Vk.com

Музыкальный продюсер прокомментировал творчество группы «Крем Сода»

Источник:

Бывший продюсер «Тату» высказался о творчестве ярославской группы Cream Soda. Леонид Дзюник в беседе с 76.RU отметил, что во многом популярность артистов объясняется современными аранжировками их песен.

«То, что они используют классические песни, например, тот же „Розовый фламинго“ (12+) Алены Свиридовой, которая в свое время очень сильно взорвала эстрадную тусовку в шоу-бизнесе, потом как-то это забылось. Что мне нравится в этой группе, так это их современные аранжировки, которые сохраняют красоту мелодии. Они не делают очередной ар-н-би или рэп, у них нет гнусавых голосов. Они поют обычными человеческими голосами».

<p>Леонид Дзюник </p><p>Леонид Дзюник </p>

Красота музыки, мелодии и хорошее исполнение — всегда подкупает, всегда важно.

Cream Soda — российская музыкальная группа, основанная в 2012 году. Ее создатели — Дмитрий (Нова) Свиргунов из Ярославля и Илья Гадаев из Орехово-Зуево Московской области.

Группа известна треками «Плачу на техно» (12+), «Никаких больше вечеринок» (12+), «Волга» (12+), «Розовый фламинго» (12+) и другими хитами. Также Cream Soda отличается нетипичными для российского шоу-бизнеса видеоклипами, снятыми при сотрудничестве с шоуменом Александром Гудковым.

По мнению музыкального эксперта Леонида Дзюника, немаловажную роль в успехе творчества группы играют их клипы. Под руководством Александра Гудкова у Cream Soda вышло несколько необычных видеороликов с российскими звездами, которые собрали на YouTube сотни миллионов просмотров.

В роликах засветились сам Гудков, Алена Свиридова, актриса Саша Бортич, блогер и певица Ян Гэ, Екатерина Варнава, ведущие Алла Михеева и Владимир Маркони и многие другие.

«Что мне импонирует, у них смешные, прикольные клипы. Я всегда остаюсь сторонником интересного видеоряда. Он для песни играет огромное значение. Прежде всего, это современная аранжировка, современное звучание с различными сэмплами, оборотами и другими музыкальными приемами. Плюс к этому — видеоряд, который в большей степени привлекает внимание», — отметил продюсер Леонид Дзюник.

Напомним, что 22 марта 2025 года исполнилось два года со дня трагической гибели сооснователя группы Cream Soda, 25-летнего Дмитрия Свиргунова. Он в компании пятерых человек своих друзей вышел на лед Волги и провалился в полынью. Подробнее о трагедии и работе группы после смерти сооснователя — читайте по ссылке.

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Музыка Группа Музыкальная группа Крем Сода Продюсер Тату
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Комментарии
11
Инженер1
23 марта, 13:58
Шуму то, как будто Битлз новый.
Гость
23 марта, 12:49
Давайте по честному- этот коллектив ни о чем
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