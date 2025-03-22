«Позовете меня, когда закончите»: Юрий Стоянов в сердцах покинул студию шоу «Один в один»

Юрий Стоянов в шоу «Один в один» (6+) обычно отличается сдержанностью. Да, было дело, он влепил Вячеславу Макарову двойку, но до чересчур эмоциональных выпадов дело пока не доходило. Однако чем ближе финал, тем больше у всех сдают нервы. Даже патриарх проекта порой не в силах держать себя в руках.
На этот раз страсти кипели вокруг номера Надежды Ангарской, которая перевоплотилась в Арету Франклин. И члены жюри практически в один голос заявили, что это было едва ли не лучшее ее перевоплощение на проекте.
— Я вот так сидел и пританцовывал. Я весь издергался. Это было запредельно клево, — поделился эмоциями от номера приглашенный член жюри Александр Буйнов. — У меня всё перекрывает энергетика — этот вокальный и энергетический посыл захватил всех нас и зал.
Поддержала Буйнова и Марина Мещерякова.
— Надюш, убила наповал. Это не ты была, это была Арета! Поздравляю тебя, это блестящая работа, — отметила оперная певица.
В восторге остался и Юрий Стоянов.
— Вот что может натворить абсолютный артист. Как будто не было 10 программ, а была одна, которая называется «Один в один». Вот это было один в один, — хвалил Ангарскую мэтр. — Разинул рот и отсидел до конца. Спасибо за эту высокопрофессиональную работу.
Но всё изменилось, когда в дело вступил Алексей Чумаков, который был традиционно скуп на похвалу.
— Я знаю Арету Франклин. Она — королева, уникальная певица, это всё понятно. Сказать, что это похоже — не похоже. Да, это талантливо. Спасибо большое. Не могу сказать, что это ваш бомбический номер, — огорошил всех Чумаков.
Не в силах терпеть такую несправедливость, на защиту Ангарской встал ведущий Николай Басков, и между ним и Алексеем Чумаковым развязалась перепалка, терпеть которую не все оказались в силах.
— Позовете меня, когда закончите, ладно? — Бросил Юрий Стоянов и покинул свое место.
Впрочем, не ко всем артистам в этом выпуске Стоянов был так благосклонен, как к Надежде Ангарской. Выступление Юлии Савичевой, которая перевоплотилась в Любовь Успенскую, его совсем не впечатлило, и он устроил капитальный разнос.
— У нас новогодний капустник… Если каждый выбирает какого-то персонажа, над которым мы все вместе должны посмеяться, то задача выполнена на 10 баллов, безусловно, в этом варианте, — отчитал Савичеву Стоянов. — Это смешно? Это очень смешно. Это лихо? Это очень лихо. Это Успенская? Нет, это пародия на Успенскую.
Алексей Чумаков тоже не остался в стороне и присоединился к критике певицы.
Такое поведение членов жюри не осталось без ответа — поклонники проекта бурлят гневными комментариями.
— Стоянов и Чумаков в своем репертуаре — загнобили Савичеву, — считает Загид Зарбалиев.
— У них странная агрессия на лицах, когда она только начинает петь, — отмечает Алиса Кисаметова.
— В некоторых местах переигрывала, пожалуй, но у Зайцевой и Ревии это почти каждое выступление происходит, за очень редкими исключениями, и ничего, ставят им хорошие баллы, — недоумевает Сергей Приходько. Возможно, Савичева уже экспериментирует — а если я так сделаю, как оценят?
— И главное, Чумаков не скрывает свою неприязнь к Савичевой. Перестал мне нравиться Леша, — отмечает Виктория Мукминова.
В конце концов зрители дошли до старого доброго института отмены.
— Уважаемые организаторы и продюсеры программы. Пожалуйста, уберите Чумакова из жюри! — Требует Александра Маркова. — Я имею ввиду на будущее, сейчас уже всё давно в записи идет.
Ну что, меняем жюри?