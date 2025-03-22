«Позовете меня, когда закончите»: Юрий Стоянов в сердцах покинул студию шоу «Один в один»

За доброй ухмылкой Юрия Стоянова иногда кипят те еще эмоции Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Юрий Стоянов в шоу «Один в один» (6+) обычно отличается сдержанностью. Да, было дело, он влепил Вячеславу Макарову двойку, но до чересчур эмоциональных выпадов дело пока не доходило. Однако чем ближе финал, тем больше у всех сдают нервы. Даже патриарх проекта порой не в силах держать себя в руках.

На этот раз страсти кипели вокруг номера Надежды Ангарской, которая перевоплотилась в Арету Франклин. И члены жюри практически в один голос заявили, что это было едва ли не лучшее ее перевоплощение на проекте.

— Я вот так сидел и пританцовывал. Я весь издергался. Это было запредельно клево, — поделился эмоциями от номера приглашенный член жюри Александр Буйнов. — У меня всё перекрывает энергетика — этот вокальный и энергетический посыл захватил всех нас и зал.

Арета Франклин стала едва ли не лучшим перевоплощением Надежды Ангарской за весь сезон шоу «Один в один» Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Поддержала Буйнова и Марина Мещерякова.

— Надюш, убила наповал. Это не ты была, это была Арета! Поздравляю тебя, это блестящая работа, — отметила оперная певица.

В восторге остался и Юрий Стоянов.

— Вот что может натворить абсолютный артист. Как будто не было 10 программ, а была одна, которая называется «Один в один». Вот это было один в один, — хвалил Ангарскую мэтр. — Разинул рот и отсидел до конца. Спасибо за эту высокопрофессиональную работу.

Но всё изменилось, когда в дело вступил Алексей Чумаков, который был традиционно скуп на похвалу.

— Я знаю Арету Франклин. Она — королева, уникальная певица, это всё понятно. Сказать, что это похоже — не похоже. Да, это талантливо. Спасибо большое. Не могу сказать, что это ваш бомбический номер, — огорошил всех Чумаков.

Не в силах терпеть такую несправедливость, на защиту Ангарской встал ведущий Николай Басков, и между ним и Алексеем Чумаковым развязалась перепалка, терпеть которую не все оказались в силах.

— Позовете меня, когда закончите, ладно? — Бросил Юрий Стоянов и покинул свое место.

Впрочем, не ко всем артистам в этом выпуске Стоянов был так благосклонен, как к Надежде Ангарской. Выступление Юлии Савичевой, которая перевоплотилась в Любовь Успенскую, его совсем не впечатлило, и он устроил капитальный разнос.

Номер Юлии Савичевой жюри назвали новогодним капустником Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











— У нас новогодний капустник… Если каждый выбирает какого-то персонажа, над которым мы все вместе должны посмеяться, то задача выполнена на 10 баллов, безусловно, в этом варианте, — отчитал Савичеву Стоянов. — Это смешно? Это очень смешно. Это лихо? Это очень лихо. Это Успенская? Нет, это пародия на Успенскую.

Алексей Чумаков тоже не остался в стороне и присоединился к критике певицы.

Такое поведение членов жюри не осталось без ответа — поклонники проекта бурлят гневными комментариями.

— Стоянов и Чумаков в своем репертуаре — загнобили Савичеву, — считает Загид Зарбалиев.

— У них странная агрессия на лицах, когда она только начинает петь, — отмечает Алиса Кисаметова.

— В некоторых местах переигрывала, пожалуй, но у Зайцевой и Ревии это почти каждое выступление происходит, за очень редкими исключениями, и ничего, ставят им хорошие баллы, — недоумевает Сергей Приходько. Возможно, Савичева уже экспериментирует — а если я так сделаю, как оценят?

— И главное, Чумаков не скрывает свою неприязнь к Савичевой. Перестал мне нравиться Леша, — отмечает Виктория Мукминова.

В конце концов зрители дошли до старого доброго института отмены.

— Уважаемые организаторы и продюсеры программы. Пожалуйста, уберите Чумакова из жюри! — Требует Александра Маркова. — Я имею ввиду на будущее, сейчас уже всё давно в записи идет.