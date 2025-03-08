«Возомнил себя царем»: Чумаков засудил Юлию Савичеву в шоу «Один в один!»

От перевоплощения Савичевой заплакал даже Басков, но Чумаков остался непоколебим Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











В очередном выпуске шоу «Один в один!» (16+) артисты дали такого жару, что жюри долго не могло определиться в выборе лучшего. Но Алексей Чумаков помог всем справиться с выбором и жестко проехался по Юлии Савичевой, которая перевоплотилась в Елену Образцову.

Образ Юлии Савичевой впечатлил всех присутствующих, а обычно юморной и веселый ведущий Николай Басков и вовсе расплакался от ее перевоплощения.

— Это часть мой жизни, слушайте… Я всегда говорил, что эта певица — наша Мария Каллас. Елена Васильевна сделала самую уникальную карьеру в мире, она была удостоена двух наград Верди. Мы пели вместе с Еленой Васильевной. Когда этой певицы не стало, для меня это была большая потеря. Петь — это одно. Но были моменты, которые действительно были похожи на нее. Гримеры сделали всё просто уникально, — признался Басков.

Сходство также заметила судья Марина Мещерякова и из-за нахлынувших воспоминаний не смогла сдержать слез.

— Я тоже с ней очень много пела в Большом театре. Она была уникальна в своей естественности, простоте. Она была настолько простым человеком в общении. Юлечка, это сложная работа, — отметила артистка.

Юлия Савичева в образе Елены Образцовой покорила всех, кроме Алексея Чумакова Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Юрий Стоянов и Игорь Николаев тоже похвалили Савичеву, отметив, что эмоции гораздо важнее чистоты исполнения. Значит, перевоплощение удалось. А вот Алексей Чумаков выступление не оценил.

— Слушай, у меня номер раздвоился. Первая часть — это то, что персона, которую критиковать даже в виде пародии или перевоплощения, конечно, негоже. Далее — песня. Эту музыку писал даже не человек, а в любом случае Господь Бог. Там уже информация заложена, там уже роскошь, поэтому это тоже делится. И вокал, к которому у меня много претензий. Юля пела не так тяжеловесно, не так причесано. Я слышал стыки, я видел швы, — пояснил артист.

После такой жесткой критики зрители вступились за Савичеву. Невооруженным глазом было видно, что ее слова Чумакова задели за больное, а точнее, за низкие оценки от судей.

— Сильный выпуск. Понравились очень многие. Самое сильное впечатление от номера Юлии Савичевой. Браво! Шокировали оценки жюри. Наверное, в следующий раз, чтобы не портить себе настроение, после последнего номера выключать телевизор. Чумаков сегодня действительно просто пробил дно.

— Смотрела почти все выпуски. Устойчивое впечатление, что Юлию Савичеву просто гнобят, умышленно занижают оценки. Особенно Чумаков. На это неприятно смотреть. Я не являюсь фанаткой Юлии. Но она профессионал, прекрасно поет. Она хорошо перевоплощается, даже несмотря на то, что образы достаются не совсем удобные. Но на это безобразие, буллинг смотреть очень неприятно. Из выпуска в выпуск одна и та же картина.

— Не понимаю, за что один балл-то Чумаков влепил Юле? Хороший номер был, объективно. Не первый раз замечаю его предвзятое отношение.

— После этого шоу Чумаков упал в моих глазах. Больше не смотрю и не слушаю его. Неприятный, оказывается, тип.

— Он там себя царем чувствует.

— Чумаков уже задолбал Юле оценки занижать. Сам за столько лет только две песни спел. Еще к тому же пришел в кофте из секонд-хенда. И Стоянов тоже занижает оценки. Честно говоря, я когда узнала, что будет новый сезон «Один в один!», я так обрадовалась, а сейчас противно смотреть.

В прошлом выпуске Нодар Ревия был в числе фаворитов, в этом подсдал свои позиции Источник: пресс-служба телеканала «Россия»











Второе выступление, которое навело смуту, — это Нодар Ревия в образе Стаса Михайлова. Игорь Николаев сделал замечание участнику, что перевоплощение больше похоже на насмешку и пародию, и попытался защитить друга.

— Очень похоже спето, но, поскольку здесь мы говорим о перевоплощении или о пародии и разница между двумя этим понятиями есть, как раз здесь я больше увидел пародию. Все жесты пережаты, все гипертрофированы, голос так сделан… Это насмешка, это добрая ирония, пародия, — высказался Игорь Николаев.

Нодар Ревия подтвердил, что это была пародия, а после вместе с ведущими Клавой Кокой и Николаем Басковым пал на колени и попросил прощения. После слово дали Алексею Чумакову, он вступил в спор и заявил, что никакой насмешки не было.

— Я очень люблю Игоря Николаева. Я абсолютно не согласен, что это была пародия. Я абсолютно не согласен, что это была какая-то насмешка. Мое глубокое убеждение, что это абсолютно один в один. Дело в том, что Стас, я не хочу ни в коем случае никого обидеть, но Стас и его преподношение творчества и музыки, оно, в принципе, карикатурно изначально. Он как будто бы всегда это делает через край, — отозвался Чумаков.

Ведущий Николай Басков намекнул, что такие слова могут быть излишни, но Чумакова было не остановить. Остальные жюри его поддержали.

Мария Зайцева в образе Элвиса Пресли Родион Газманов в образе Тома Джонса Арсений Бородин в образе Игоря Николаева Валерия Ланская в образе Клавы Коки Жан Милимеров в роли The Weekend Надежда Ангарская в роли Сезарии Эворы Алиса Мон в образе Лидии Руслановой Вячеслав Макаров в роли Робби Уильямса 1 из 8 Мария Зайцева в образе Элвиса Пресли Источник: пресс-служба телеканала «Россия»

Номера Юлии Савичевой в шоу «Один в один!» — это восторг или провал? Юля молодец, так держать! Чумаков прав, нужно больше стараться Мне вообще никто из участников не нравится Телевизор не смотрю, интернета нет. О чём речь, не понимаю