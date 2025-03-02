Из «Титанов» вылетели сразу 14 участников: через что им пришлось пройти

Жека Секси в этом выпуске был далеко не секси Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Атмосфера в шоу «Титаны» накаляется. Борясь за право выйти победителем из этой гонки сильнейших, участники совсем не жалеют себя, получают серьезные травмы, ломают пальцы, бьются в припадках и не могут встать с поля сражения. Но главный приз — 10 миллионов рублей — слишком дорог, чтобы обращать внимание на такие мелочи и сдаваться раньше времени.

В шестом выпуске шоу «Титаны» участники продолжили меряться силами в испытании с предыдущей недели — разбитые на тройки, они должны были полторы минуты удерживать мяч в зоне с песком или водой. Атлет, у которого в момент финального свистка оказывался снаряд, проходил дальше, его соперник навсегда покидал проект.

В числе 28 претендентов на вылет оказались два фаворита проекта — олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Александр Легков. И если Нагорный продолжит участие как минимум в следующем выпуске, то Легкова в «Титанах» мы больше не увидим.

Никита Нагорный тяжело пережил прошлое поражение и решил, что больше не хочет повторять тот опыт Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Соперником олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Легкова стал чемпион мира по воркауту Аарон Вирабян. И в этом противостоянии крепкие руки Вирабяна сделали свое дело. Александр боролся до последнего, но Аарон оказался сильней.

— Такие ощущения у меня были, когда я проигрывал Олимпийские игры, был четвертым в Ванкувере. Примерно сейчас то же самое чувство, — поделился Александр после проигрыша. — Напомнили ощущения, когда выходишь на старт Кубка мира, чемпионата мира, Олимпийских игр. Я давно их уже не чувствовал. Это здорово.

Александр был одним из фаворитов шоу. За него болели не только зрители, но и титаны Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Одним из ярких стало противостояние Саши Стоуна с пожарным Антоном Борздым. В прошлом поединке блогер повел себя благородно и не стал бороться с девушками, хотя понимал, что вылетит с проекта. А соперник Саши признался, что вообще никогда ни с кем не сражался на арене.

— В своей повседневной деятельности постоянно борюсь с огнем. И помогаю людям, кошечкам, собачкам. Недавно спас хомячка. Но нет такого, что во время тушения пожара я борюсь с кем-то из моих сотрудников, коллег, товарищей, друзей. Я всегда тяну руку помощи, — рассказал Антон.

Однако в этом поединке уступать никто не собирался. Стоун вообще так ретиво включился в борьбу, что тут же получил травму.

— У меня искры в глазах, и я понимаю, что точно сломал палец. Я хочу вроде бы на него посмотреть — в каком он состоянии, но понимаю, что тогда отпущу мяч. И тут еще Антоха на меня давит. Было очень больно, — поделился Стоун.

Тем не менее Александр собрал все силы и смог завершить поединок в свою пользу, а спасатель ушел домой.

Александру пришлось держать мяч рукой со сломанным пальцем Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











— Я рад, что смог и девчонкам дать место, и не боролся с ними. И показал себя всё-таки с сильной стороны с достаточно сильным соперником. Проходим дальше, — резюмировал Стоун.

В конце выпуска состоялся самый драматичный по накалу страстей поединок между скандальным блогером Евгением Ушаковым, именующим себя Жекой Секси, и Зелемханом Дукаевым. Оба борцы ММА. На первых же секундах выступление пришлось прекратить. После столкновения атлетов Дукаева начало колотить, он не мог пошевелиться. Спортсмена накрыли пледом, дали попить горячий чай. Оказалось, что такое состояние спровоцировал резкий выброс адреналина. Ушаков в свою очередь пожаловался на резкую боль в ноге.

Последние секунды поединка. Ушаков не отдает мяч Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Через несколько минут поединок продолжился. Ушаков вцепился в мяч и не отпускал его, хотя он явно проигрывал в весе Дукаеву. К тому же соперник несколько раз попытался применить запрещенные приемы, за что получил замечания судьи. В итоге Зелемхан ничего не смог сделать и признал поражение. Многие отметили, что Ушаков проявил характер.

Впрочем, одного характера оказалось недостаточно, чтобы подняться и уйти с поля битвы на своих двоих. Обессиленный блогер вставал и падал, жаловался на травму, рыдал, а в итоге просто укатился с арены, что было совсем не секси, Жека.

Блогер не мог подняться на ноги после поединка Источник: кадр из шоу «Титаны» (16+), ТНТ, 2025 год











Многие титаны не поверили блогеру, посчитав, что он устраивает театр. Комментарии звучали достаточно жесткие:

— Рисуется Женя слишком много. Страдальца из себя корчит, где надо и не надо это делать.

— Жека, конечно, шоумен.

— Голливуд отдыхает! Артист! Дайте Оскара!

После этого испытания шоу «Титаны» покинули 14 человек:

Анастасия Смирнова; Галина Пинч; Иван Киров; Владимир Морозов; Михаил Худченко; Александр Легков; Александр Силаев; Антон Борздый; Сергей «Конор» Приходько; Александр Энберт; Даниил Соловьев; Виктор Кейру; Зелемхан «Пулеметчик» Дукаев; Вячеслав Романов.