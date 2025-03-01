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Развлечения подробности «Вы же понимаете, что она сумасшедшая?»: Полина Гагарина устроила дебош на «Голосе»

«Вы же понимаете, что она сумасшедшая?»: Полина Гагарина устроила дебош на «Голосе»

Вот что стало причиной ее нового срыва

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Выходки Гагариной начинают пугать остальных наставников | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годВыходки Гагариной начинают пугать остальных наставников | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Выходки Гагариной начинают пугать остальных наставников

Источник:

Кажется, Полина Гагарина не доживет до финала очередного сезона шоу «Голос» в добром здравии. Во время слепых прослушиваний в новом выпуске певица затеяла перепалку с Бастой, пытаясь поделить одну из участниц. И хотя она пыталась скрыть свой настрой за шутливой маской, разряды электричества почувствовала вся студия.

Спор разгорелся после первого же выступления молодой певицы Элеоноры Детковой. Девушка исполнила песню Валерии «Была любовь», и к ней повернулись все члены жюри. Правда, кое-кто подсуетился и оперативно заблокировал Хиблу Герзмаву, чтобы та не могла претендовать на красотку с пронзительным голосом, но главной героиней вечера стала отнюдь не примадонна.

Элеонора Деткова из Югры покорила жюри пронзительным голосом и манерой исполнения | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годЭлеонора Деткова из Югры покорила жюри пронзительным голосом и манерой исполнения | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Элеонора Деткова из Югры покорила жюри пронзительным голосом и манерой исполнения

Источник:

Сначала Гагарина пыталась уговорить Элеонору Деткову присоединиться к ее команде, напирая на то, что они обе — Тельцы по гороскопу.

Полина Гагарина намекает Элеоноре Детковой, что они должны быть в одной команде | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годПолина Гагарина намекает Элеоноре Детковой, что они должны быть в одной команде | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Полина Гагарина намекает Элеоноре Детковой, что они должны быть в одной команде

Источник:

На это Басте нашлось что ответить:

— Я родился на стыке Овна и Тельца, 20 апреля. Это уникальный случай. Я начал рождаться 20 апреля, когда еще заканчивался Овен, а родился в Тельце, получается, я «Овец».

Дальше страсти между Бастой и Полиной накалились, и в запале они выдали провокационные факты друг о друге.

— Вы же понимаете, что она сумасшедшая? — задал вопрос Баста.

— А почему ты оскорбляешь меня? — парировала Гагарина. — У меня новая студия в центре Москвы!

— Ты же знаешь, что у меня их десять? — спросил Баста.

— Они не твои! Они все в кредит! — ответила Гагарина.

— Как и твои бриллианты! — заключил рэпер.

Во время перепалки Гагарина всеми силами закрывала собой Басту, села к нему на колени, разворачивала кресло рэпера и устроила локальный дебош, усмирить который удалось только Элеоноре Детковой, которая заявила, что пойдет в команду Басты.

А так пыталась собой закрыть Басту из поля зрения участницы, которой предстояло сделать выбор | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годА так пыталась собой закрыть Басту из поля зрения участницы, которой предстояло сделать выбор | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

А так пыталась собой закрыть Басту из поля зрения участницы, которой предстояло сделать выбор

Источник:

— Какое «мясо» из-за тебя устроили наставники, — сказала ведущая шоу Яна Чурикова.

— Они меня обескуражили и поставили в совершенно затруднительное положение. Я чуть в обморок не упала, — ответила Элеонора.

Досталось Гагариной и от Антона Беляева. Он назвал коллегу (внезапно) опоссумом. Повторил он это несколько раз, чем в итоге вызвал у Полины недоумение. Тем не менее на этот раз Полина досидела до конца выпуска, в отличие от прошлого раза, когда она психанула и покинула студию.

ПО ТЕМЕ
Шоу Голос Полина Гагарина Телевидение Певица Первый канал
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