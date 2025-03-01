«Вы же понимаете, что она сумасшедшая?»: Полина Гагарина устроила дебош на «Голосе»

Кажется, Полина Гагарина не доживет до финала очередного сезона шоу «Голос» в добром здравии. Во время слепых прослушиваний в новом выпуске певица затеяла перепалку с Бастой, пытаясь поделить одну из участниц. И хотя она пыталась скрыть свой настрой за шутливой маской, разряды электричества почувствовала вся студия.
Спор разгорелся после первого же выступления молодой певицы Элеоноры Детковой. Девушка исполнила песню Валерии «Была любовь», и к ней повернулись все члены жюри. Правда, кое-кто подсуетился и оперативно заблокировал Хиблу Герзмаву, чтобы та не могла претендовать на красотку с пронзительным голосом, но главной героиней вечера стала отнюдь не примадонна.
Сначала Гагарина пыталась уговорить Элеонору Деткову присоединиться к ее команде, напирая на то, что они обе — Тельцы по гороскопу.
На это Басте нашлось что ответить:
— Я родился на стыке Овна и Тельца, 20 апреля. Это уникальный случай. Я начал рождаться 20 апреля, когда еще заканчивался Овен, а родился в Тельце, получается, я «Овец».
Дальше страсти между Бастой и Полиной накалились, и в запале они выдали провокационные факты друг о друге.
— Вы же понимаете, что она сумасшедшая? — задал вопрос Баста.
— А почему ты оскорбляешь меня? — парировала Гагарина. — У меня новая студия в центре Москвы!
— Ты же знаешь, что у меня их десять? — спросил Баста.
— Они не твои! Они все в кредит! — ответила Гагарина.
— Как и твои бриллианты! — заключил рэпер.
Во время перепалки Гагарина всеми силами закрывала собой Басту, села к нему на колени, разворачивала кресло рэпера и устроила локальный дебош, усмирить который удалось только Элеоноре Детковой, которая заявила, что пойдет в команду Басты.
— Какое «мясо» из-за тебя устроили наставники, — сказала ведущая шоу Яна Чурикова.
— Они меня обескуражили и поставили в совершенно затруднительное положение. Я чуть в обморок не упала, — ответила Элеонора.
Досталось Гагариной и от Антона Беляева. Он назвал коллегу (внезапно) опоссумом. Повторил он это несколько раз, чем в итоге вызвал у Полины недоумение. Тем не менее на этот раз Полина досидела до конца выпуска, в отличие от прошлого раза, когда она психанула и покинула студию.