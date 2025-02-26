Да это же Шибанов из «Первого отдела»! Что известно об актере Сергее Жаркове

Все трюки Сергей выполняет без каскадера, и даже в этой пафосной позе стоит он, а не дублер Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж.

Денис Нейманд, НТВ, 2020 год











Пока вся Россия пересылает мемы с Юрой Борисовым и спорит, кто круче — Янковский или Кологривый, к нам подкрался еще один краш российского кино. Сергей Жарков долгое время оставался в тени второстепенных ролей в фильмах и сериалах с рейтингом не выше 6,5 на «Кинопоиске», а сейчас уже только ради него одного люди взахлеб смотрят четвертый сезон сериала «Первый отдел» (16+). Рассказываем, где так долго прятался актер и кем занято его сердце вне съемок.

«Меня выгоняли раз 13 из школы»

Сергей родился в 1979 году в Ленинграде, в одном из самых криминальных районов — Отрадном. Дома маленький Сережа вел себя как самый приличный, улыбчивый мальчик и всегда слушал родителей. Когда отец настоял, чтобы Сергей записался в секцию бокса, будущий актер не стал спорить и даже получил первый юношеский разряд.

В школе Сергей уходил в отрыв и становился отъявленным хулиганом, в котором родители вряд ли узнали бы того самого улыбчивого мальчика. Он поджигал волосы девочкам, разбивал окна директору и много дрался.

— В школе меня выгнали в девятом классе. До этого меня выгоняли раз 13 из школы, — вспоминает Сергей.

Вторым домом для Сергея стал двор. Там он получил все главные уроки, научился, как постоять за себя, и узнал, что такое наркотики и оружие.

— Я вырос во дворе, там я всему и научился: вождению машины, мотоцикла, дракам, общению с противоположным полом. Наркотики там существовали на каждом шагу, —поделился актер.

Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Во все школьные и дворовые дела родители Сергея не вмешивались и оставались при мнении, что любые проблемы решаемы и ничего страшного не происходит. Жутко всем стало, когда один за другим у Сергея начали умирать друзья.

— За один 15-й год своей жизни я похоронил четверых человек — троих одноклассников и одного друга из двора. И слава богу, что я в свои восемнадцать очутился в театральном институте. И с этого момента началась совершенно иная история: я перестал быть возможным героем вот этого самого сериала. А если бы, например, я не поступил, то, наверное, меня бы уже и не было в живых, — предполагает Сергей.

Перед тем как податься в актеры, Сергей пробовал себя совсем в другом амплуа. После школы он поступил в профессионально-техническое училище № 27 на специальность «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и радиоприборов».

К защите диплома Сергей решил подойти творчески. Ток у него двигался низким голосом, а проходил через катушки с нежным и девчачьим. От такого представления кафедра не могла сдержать смех.

— На вручении диплома мне сказали, молодой человек, что вы будете делать дальше? Мне кажется, вам нужно идти в артисты.

Еще год Сергей работал на заводе в Москве и паял микросхемы и наконец решил попробовать поступить в театральный институт.

«Играешь в морге, а съемочная группа валится от смеха»

Перед поступлением в институт Сергей выучил для экзамена лишь одну басню, одно стихотворение и один прозаический отрывок и понадеялся, что ему этого хватит, чтобы пройти.

— На прослушивание пришло десять человек. Когда все выступили, всем сказали «Спасибо!» Я думаю, как здорово, еще и «спасибо». Потом выходят и говорят: «До свидульки, вы не прошли», — рассказывал мужчина.

Источник: кадр из фильма «Мы умрем вместе» (16+), реж. Владимир Потапов, «Русский медведь», 2005 год











Сергей решил не отчаиваться и попробовал поступить во второй раз — не получилось, и в третий всё оказалось без толку. «Чего ломиться в закрытые двери», — подумал Сергей и решил оставить эту затею, пока не раздался один телефонный звонок.

— Мне позвонили из Международного славянского института имени Гавриила Державина. Сами позвонили да пригласили, сказали: «Приезжайте к нам, вы нам нравитесь», — после этих слов Сергей рванул к ним и без труда прошел вступительные испытания.

Во время учебы Сергей совсем не вписывался в театрально-актерскую тусовку: дворовый парень, весь в пирсинге. На первом же курсе Сергею пришлось отказаться от панковского образа с украшениями в носу, в языке, в брови, в хрящах, в ушах и заняться работой над произношениями и ударениями.

В 2001 году Сергей получил диплом и начал работать в Театре на Покровке. Три года актер надеялся, что ему дадут крупную драматическую роль, в которой он сможет раскрыться. Так и не дождавшись, Сергей ушел из труппы.

Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Параллельно с работой в театре Сергей начал пробовать себя в кино. В 2001 году у него появилась первая небольшая роль в фильме «Сыщик с плохим характером» (0+). На экране актер появляется всего на несколько минут, но уже тогда он смог зарекомендовать себя. Все трюки Сергей выполнил сам, без помощи каскадера. Дальше пошли небольшие роли в кино и сериалах, о которых сейчас вспомнят только преданные поклонники актера, например «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+), «Гибель империи» (12+), «Свой-чужой» (18+) и другие.

Роль, после которой Сергея начали узнавать на улице, нашла его только через 15 лет после выхода из института. В 2015 году стартовал сериал «Чума» (16+), где актер сыграл старшего оперуполномоченного. Сергей так хорошо вписался в образ «своего», правильного, серьезного парня, что сериалы на НТВ с его участием стали выходить с завидной регулярностью: в 2019 году появился «Дельфин» (16+), в 2023 году — «Аутсайдер» (16+), а с 2020-го уже пять лет идет «Первый отдел» (16+).

Источник: кадр из сериала «Дельфин» (16+), реж. Мурад Алиев, НТВ, 2019 год











Несмотря на схожесть типажей, для Сергея каждая роль — что-то новенькое. Так, в сериале «ГДР» (18+) актеру пришлось учиться говорить на немецком языке, которого он никогда не знал.

— Ты говоришь на полном серьезе, сцену играешь где-нибудь в морге, разыскиваешь человека. А вся съемочная группа просто за животики хватается и валяется от смеха, — вспоминает Сергей.

«Мама, посмотри, папа с девочкой какой-то целуется»

Сергей следует правилу «Счастье любит тишину» и старается не рассказывать подробности своей личной жизни. Известно, что со своей первой женой он познакомился, когда еще учился в театральном институте, но семейная жизнь не сложилась, и он развелся раньше, чем получил диплом.

Сергей также встречался с режиссером Марией Агранович. Известность к женщине пришла уже после их расставания, когда она выпустила сериал «The Телки» (18+) и фильм «Люби их всех» (18+).

Сейчас актер женат на Элли Бикеевой. Девушка бывшая модель и актриса Театра моды Вячеслава Зайцева. Пара познакомилась в кафе после съемок. Сначала Элли не обратила внимание на Сергея, но тот оказался настойчивым и добился номера телефона, а позже и свидания. Пара поженилась тайно, в 2015 году у них родился сын Иван, а в феврале 2016-го на свет появилась дочка Милалика.

Источник: ellibikeeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Главные фанаты фильмов Сергея — его дети. Они ждут каждое его новое перевоплощение и только успевают угадывать, кем их папа стал на этот раз.

— О, папа опять сидит. А здесь он кого? А, полицейский. А это кто? А, это какой-то он любовник там. Мам, иди посмотри, вон там он с девочкой какой-то целуется, — нередко слышит Элли от своих детей.

Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Из-за постоянной работы семья не так часто может проводить время вместе, а устроить совместный отпуск для них отдельный квест.

— 365 дней в году, из них 60 мы можем повидаться с семьей. Скучаю, конечно. А если хочется съездить куда-то отдохнуть, нужно заранее выбирать три дня, вносить их в график, обсуждать с агентами, говорить, что в эти дни я не могу, — рассказал о минусах работы Сергей.