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Развлечения истории Да это же Шибанов из «Первого отдела»! Что известно об актере Сергее Жаркове

Да это же Шибанов из «Первого отдела»! Что известно об актере Сергее Жаркове

Он мог не дожить до выпускного, но в результате пробился в актеры

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2 комментария
Все трюки Сергей выполняет без каскадера, и даже в этой пафосной позе стоит он, а не дублер | Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2020 годВсе трюки Сергей выполняет без каскадера, и даже в этой пафосной позе стоит он, а не дублер | Источник: кадр из сериала «Первый отдел» (16+), реж. Денис Нейманд, НТВ, 2020 год

Все трюки Сергей выполняет без каскадера, и даже в этой пафосной позе стоит он, а не дублер

Источник:

Пока вся Россия пересылает мемы с Юрой Борисовым и спорит, кто круче — Янковский или Кологривый, к нам подкрался еще один краш российского кино. Сергей Жарков долгое время оставался в тени второстепенных ролей в фильмах и сериалах с рейтингом не выше 6,5 на «Кинопоиске», а сейчас уже только ради него одного люди взахлеб смотрят четвертый сезон сериала «Первый отдел» (16+). Рассказываем, где так долго прятался актер и кем занято его сердце вне съемок.

«Меня выгоняли раз 13 из школы»

Сергей родился в 1979 году в Ленинграде, в одном из самых криминальных районов — Отрадном. Дома маленький Сережа вел себя как самый приличный, улыбчивый мальчик и всегда слушал родителей. Когда отец настоял, чтобы Сергей записался в секцию бокса, будущий актер не стал спорить и даже получил первый юношеский разряд.

В школе Сергей уходил в отрыв и становился отъявленным хулиганом, в котором родители вряд ли узнали бы того самого улыбчивого мальчика. Он поджигал волосы девочкам, разбивал окна директору и много дрался.

— В школе меня выгнали в девятом классе. До этого меня выгоняли раз 13 из школы, — вспоминает Сергей.

Вторым домом для Сергея стал двор. Там он получил все главные уроки, научился, как постоять за себя, и узнал, что такое наркотики и оружие.

— Я вырос во дворе, там я всему и научился: вождению машины, мотоцикла, дракам, общению с противоположным полом. Наркотики там существовали на каждом шагу, —поделился актер.

Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Во все школьные и дворовые дела родители Сергея не вмешивались и оставались при мнении, что любые проблемы решаемы и ничего страшного не происходит. Жутко всем стало, когда один за другим у Сергея начали умирать друзья.

— За один 15-й год своей жизни я похоронил четверых человек — троих одноклассников и одного друга из двора. И слава богу, что я в свои восемнадцать очутился в театральном институте. И с этого момента началась совершенно иная история: я перестал быть возможным героем вот этого самого сериала. А если бы, например, я не поступил, то, наверное, меня бы уже и не было в живых, — предполагает Сергей.

Перед тем как податься в актеры, Сергей пробовал себя совсем в другом амплуа. После школы он поступил в профессионально-техническое училище № 27 на специальность «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и радиоприборов».

К защите диплома Сергей решил подойти творчески. Ток у него двигался низким голосом, а проходил через катушки с нежным и девчачьим. От такого представления кафедра не могла сдержать смех.

— На вручении диплома мне сказали, молодой человек, что вы будете делать дальше? Мне кажется, вам нужно идти в артисты.

Еще год Сергей работал на заводе в Москве и паял микросхемы и наконец решил попробовать поступить в театральный институт.

«Играешь в морге, а съемочная группа валится от смеха»

Перед поступлением в институт Сергей выучил для экзамена лишь одну басню, одно стихотворение и один прозаический отрывок и понадеялся, что ему этого хватит, чтобы пройти.

— На прослушивание пришло десять человек. Когда все выступили, всем сказали «Спасибо!» Я думаю, как здорово, еще и «спасибо». Потом выходят и говорят: «До свидульки, вы не прошли», — рассказывал мужчина.

Источник: кадр из фильма «Мы умрем вместе» (16+), реж. Владимир Потапов, «Русский медведь», 2005 годИсточник: кадр из фильма «Мы умрем вместе» (16+), реж. Владимир Потапов, «Русский медведь», 2005 год
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Сергей решил не отчаиваться и попробовал поступить во второй раз — не получилось, и в третий всё оказалось без толку. «Чего ломиться в закрытые двери», — подумал Сергей и решил оставить эту затею, пока не раздался один телефонный звонок.

— Мне позвонили из Международного славянского института имени Гавриила Державина. Сами позвонили да пригласили, сказали: «Приезжайте к нам, вы нам нравитесь», — после этих слов Сергей рванул к ним и без труда прошел вступительные испытания.

Во время учебы Сергей совсем не вписывался в театрально-актерскую тусовку: дворовый парень, весь в пирсинге. На первом же курсе Сергею пришлось отказаться от панковского образа с украшениями в носу, в языке, в брови, в хрящах, в ушах и заняться работой над произношениями и ударениями.

В 2001 году Сергей получил диплом и начал работать в Театре на Покровке. Три года актер надеялся, что ему дадут крупную драматическую роль, в которой он сможет раскрыться. Так и не дождавшись, Сергей ушел из труппы.

Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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Параллельно с работой в театре Сергей начал пробовать себя в кино. В 2001 году у него появилась первая небольшая роль в фильме «Сыщик с плохим характером» (0+). На экране актер появляется всего на несколько минут, но уже тогда он смог зарекомендовать себя. Все трюки Сергей выполнил сам, без помощи каскадера. Дальше пошли небольшие роли в кино и сериалах, о которых сейчас вспомнят только преданные поклонники актера, например «Даша Васильева. Любительница частного сыска» (16+), «Гибель империи» (12+), «Свой-чужой» (18+) и другие.

Роль, после которой Сергея начали узнавать на улице, нашла его только через 15 лет после выхода из института. В 2015 году стартовал сериал «Чума» (16+), где актер сыграл старшего оперуполномоченного. Сергей так хорошо вписался в образ «своего», правильного, серьезного парня, что сериалы на НТВ с его участием стали выходить с завидной регулярностью: в 2019 году появился «Дельфин» (16+), в 2023 году — «Аутсайдер» (16+), а с 2020-го уже пять лет идет «Первый отдел» (16+).

Источник: кадр из сериала «Дельфин» (16+), реж. Мурад Алиев, НТВ, 2019 годИсточник: кадр из сериала «Дельфин» (16+), реж. Мурад Алиев, НТВ, 2019 год
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Несмотря на схожесть типажей, для Сергея каждая роль — что-то новенькое. Так, в сериале «ГДР» (18+) актеру пришлось учиться говорить на немецком языке, которого он никогда не знал.

— Ты говоришь на полном серьезе, сцену играешь где-нибудь в морге, разыскиваешь человека. А вся съемочная группа просто за животики хватается и валяется от смеха, — вспоминает Сергей.

«Мама, посмотри, папа с девочкой какой-то целуется»

Сергей следует правилу «Счастье любит тишину» и старается не рассказывать подробности своей личной жизни. Известно, что со своей первой женой он познакомился, когда еще учился в театральном институте, но семейная жизнь не сложилась, и он развелся раньше, чем получил диплом.

Сергей также встречался с режиссером Марией Агранович. Известность к женщине пришла уже после их расставания, когда она выпустила сериал «The Телки» (18+) и фильм «Люби их всех» (18+).

Сейчас актер женат на Элли Бикеевой. Девушка бывшая модель и актриса Театра моды Вячеслава Зайцева. Пара познакомилась в кафе после съемок. Сначала Элли не обратила внимание на Сергея, но тот оказался настойчивым и добился номера телефона, а позже и свидания. Пара поженилась тайно, в 2015 году у них родился сын Иван, а в феврале 2016-го на свет появилась дочка Милалика.

Источник: ellibikeeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: ellibikeeva / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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Главные фанаты фильмов Сергея — его дети. Они ждут каждое его новое перевоплощение и только успевают угадывать, кем их папа стал на этот раз.

— О, папа опять сидит. А здесь он кого? А, полицейский. А это кто? А, это какой-то он любовник там. Мам, иди посмотри, вон там он с девочкой какой-то целуется, — нередко слышит Элли от своих детей.

Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: zharkovsa / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

Из-за постоянной работы семья не так часто может проводить время вместе, а устроить совместный отпуск для них отдельный квест.

— 365 дней в году, из них 60 мы можем повидаться с семьей. Скучаю, конечно. А если хочется съездить куда-то отдохнуть, нужно заранее выбирать три дня, вносить их в график, обсуждать с агентами, говорить, что в эти дни я не могу, — рассказал о минусах работы Сергей.

Вам нравится актер Сергей Жарков?

Да, смотрю все фильмы и сериалы с ним
Смотрел только «Первый отдел», Шибанов у него получился отлично
Мне он не зашел, поэтому обхожу стороной все фильмы с ним
Впервые слышу об этом актере
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Комментарии
2
Гость
9 часов
Анна…Вам замуж пора
Гость
8 часов
В актеры не пробиваются. В актерах выживают, борясь с судьбой индейкой. Актер тоже человек, актер тоже нужен. Не все могут стать слесарем 6-го разряда. Люди все разные.
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