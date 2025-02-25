«Нашу доблестную полицию опустили»: телезрители не в восторге от седьмого сезона «Шефа»

Зрители отметили прекрасную игру Андрея Чубченко, но переживают, что он постарел Источник: кадр из сериала «Шеф. Призраки прошлого» (16+), НТВ, 2025 год











Стоило на НТВ закончиться сериалу «Первый отдел» (16+), как на смену ему пришел еще один блокбастер телеканала — «Шеф. Призраки прошлого». Теперь в ближайшие несколько дней телезрителей ждет продолжение истории начальника петербургского уголовного розыска Виктора Расторгуева. И вот о чём будет седьмой сезон сериала «Шеф» (16+).

О чём сериал «Шеф. Призраки прошлого»

Петербург, как известно, никогда не разочаровывает. Вот и седьмой сезон сериала «Шеф» не собирается. Здесь всё так же выясняют отношения главные криминальные авторитеты города — Тихомиров и Кочевник. Последние несколько лет своей жизни они посвятили битве за абсолютную власть. Никто из них вперед так и не вырвался, но и сдаваться ни один не намерен.

Всё это противостояние происходит на глазах начальника петербургского Управления уголовного розыска генерал-майора Виктора Расторгуева. Ему бы, конечно, присмирить авторитетов, но с одним он давно накоротке, и они не раз спасали друг другу жизни. А второй оказал Расторгуеву услугу, и теперь генерал-майор ему по гроб жизни обязан.

Однако совсем закрыть глаза на происходящее Расторгуев тоже не может. Потому что новый начальник ГУ МВД Морозов требует навести порядок в городе и следит за каждым шагом Виктора. Ситуация обостряется еще и из-за того, что у Расторгуева с Морозовым давний конфликт, который ни один из них не может забыть. В то же время генерал-майор начинает подозревать, что у его начальника в конфликте авторитетов есть собственный интерес.

Источник: кадр из сериала «Шеф. Призраки прошлого» (16+), НТВ, 2025 год











От того же «Первого отдела» «Шеф» отличается огромным количеством преступлений и тем, что серии не поделены на расследование нескольких уголовных дел. Да и куда там — в шестом сезоне «Шефа» было столько убийств, что полиции было элементарно некогда их расследовать. За тем, будет ли в седьмом сезоне такая же мясорубка, мы будем наблюдать до 7 марта, когда выйдет финальный эпизод сериала «Шеф. Призраки прошлого».

Актеры и герои седьмого сезона сериала «Шеф»

В «Шеф. Призраки прошлого» на экраны вернулись герои, представить сериал без которых уже немыслимо. Это и сплоченная бригада полицейских, чьи роли исполнили Андрей Чубченко, Эльдар Лебедев, Александр Рыбаков, Дмитрий Сутырин, и два знаменитых предводителя современного бандитского Петербурга — Максим Тихомиров и Кочевник в исполнении Кирилла Полухина и Дениса Синявского.

Также в сериале появилась и любимая женщина Виктора Расторгуева Елена Шеляпина в исполнении Анны Миклош.

Стоит ли смотреть сериал «Шеф. Призраки прошлого»

Седьмой сезон «Шефа» ждали все поклонники сериала. Но не каждый оказался от него в восторге.

— Начала смотреть, нравится. Полухин и Синявский — огонь. В отличие от четвертого сезона «Первого отдела», который скатился в сценарии, — вынесла свой вердикт телезрительница Анастасия Романова.

— Генерал-майор, как обыкновенный опер, носится с пушкой. Не верю! Посмотрела только ради Полухина, — говорит еще одна телезрительница.

— Нашу доблестную полицию опустили, ужас, — сетует другой знаток криминальных сериалов.

— Если главный герой (актер, его играющий) мне не нравится, я не смотрю сериал. Это как раз такой случай, когда большинство (кроме Полухина) актеров не совсем симпатичны. Не смотрел ни единой серии с первого сезона целиком, а теперь и начинать глупо, — говорит телезритель Эдуард Полевой.

— Мой любимый сериал, и именно из-за актеров, которые там снимаются, из-за прекрасно показанной командной работы, необычной дружбы двух разных людей, которых объединяет чувство справедливости, — делится впечатлениями еще одна телезрительница. — Чубченко прекрасно играет, жаль только, что постарел. Ко всему остальному отношусь, как и должно к художественному произведению.

— НТВ был когда-то, 25 лет назад, любимым телеканалом. С тех пор не смотрю вообще. Всех убрали. Всё уничтожили. Две темы остались — бандиты и менты. Всё для дегенератов, — подытоживает ветеран телесмотрения.