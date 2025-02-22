Обогнал по рейтингу «Слово пацана». Стоит ли смотреть российский сериал «Ландыши» о перевоспитании армией: рецензия

Кинокритик рассказал, стоит ли смотреть сериал «Ландыши» про перевоспитание мажорки армией Источник: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), реж. Александр Карпиловский / Wink, 2024











Аудитория «Кинопоиска», как отмечает MSK1.RU, оценила сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+) в 8,4 балла. Шоу заняло 72-ю строчку в топ-250 сериалов, обогнав, например, «Очень странные дела» (18+), «Черное зеркало» (18+) и «Твин Пикс» (18+). И это настоящая радость для российского зрителя: отечественный продукт даже впереди творения Дэвида Линча!

Только вот весь восторг пропадает, когда включаешь первую серию «Ландышей». В глаза сразу бросается слабый сценарий, плохая актерская игра и топорная мораль. Разберемся же, в чем феномен этого сериала и почему зритель вдруг перестал отличать хорошее кино от плохого.

Источник: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), реж. Александр Карпиловский / Wink, 2024











Сюжет

Самолет, летящий из Лондона в Москву, внезапно садится в Вологде. Судну необходимо заправиться, а главной героине Кате (Ника Здорик) — срочно его покинуть. Дело в том, что она застала жениха Кирилла (Денис Степанов) за изменой со стюардессой. Так, дочка миллиардера, всю сознательную жизнь прожившая в Лондоне, оказывается без копейки — Кирилл заблокировал счета — в неприветливом и морозном русском городке.

Катя — дама дерзкая и самоуверенная, с хорошим приданым. На ее трастовый фонд позарился собственный опекун, отец Кирилла. Разорившийся бизнесмен Андрей Викторович (Евгений Коряковский) хочет выдать сына за богатенькую наследницу, чтобы вывести средства из фонда и вернуть утраченное благосостояние. Только вот Катя, прознав о намерении опекуна, сбегает.

Правда, и в Вологде ей нет покоя: местный криминальный босс Демьян (Владимир Тяптушкин), обидевшись на отказ провести с ним вечер, решает отомстить мажорке. Спасает Катю парень по имени Леха (Сергей Городничий), который оказывается лейтенантом танковых войск.

На следующий день после знакомства Катя выходит за офицера замуж — ей нужна защита, а воинская часть кажется самым безопасным местом в области. Но их брак, заключенный по расчету, сразу начинает рушиться, потому что у ребят совершенно разные взгляды на жизнь.

Источник: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), реж. Александр Карпиловский / Wink, 2024











«Ландыши» — это история о перевоспитании избалованной особы в духе другого российского хита — «Холопа» (18+). Если не углубляться в детали и не быть особенно дотошным, то сюжет может показаться милым, даже поучительным: приятная по наружности, не неприятная по характеру светская львица проходит через процесс «раскулачивания», в конце которого осознает, что счастье не в деньгах, а в любви, друзьях и семье. Этакая сказка для взрослых о том, что порой нужно спуститься с небес на землю и начать радоваться даже мелочам. Но так кажется только на первый взгляд.

При более внимательном рассмотрении оказывается, что создатели сериала не сильно заморачивались с моралью: себя — восхвалить, над «другими» — поглумиться. И как же здорово, когда бабу можно ударить, правда?

Источник: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), реж. Александр Карпиловский / Wink, 2024











Чему учит сериал

Женщин тут частенько называют «телками» или «бабами», мужчин — «мужиками» (кажется, что даже с большой буквы), а бросить девушку одну на морозе посреди заснеженной трассы — это такое средство воспитания. Да, Лехе всё же прилетело за такое отношение к жене от начальства, но это ерунда — главное, чтобы отбившаяся от рук домохозяйка знала свое место. Кстати, об этом. Прямым текстом персонажи не раз напоминают: дело женщины — стоять у плиты и охранять семейный очаг, в то время как мужчина должен впахивать на работе, желательно на правильной.

Режиссер Александр Карпиловский, автор большинства фильмов франшизы «Елки» (12+), вместе с тремя сценаристами сочинил диалоги в духе «Ты чего?» — «Ничего». И зрителям, видимо, понравилось.

Источник: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), реж. Александр Карпиловский / Wink, 2024











Кто в сериале добро, а кто — зло?

Мир сериала до боли понятен: есть четкое разделение на черное и белое, на наших и не-наших. Вот бизнесмены из Лондона — все сплошь меркантильные злые люди, которым лишь бы отобрать кусок побольше да послаще. А что у нас? А у нас — доблестные ребята, которые не гонятся за материальным, не матерятся, четко соблюдают устав, оберегают слабых и всегда оказываются правы. О чем говорить, если в мире сериала даже гауптвахт больше не существует — их якобы по всей стране упразднили еще в 2002-м. И плевать, что 15 ноября 2006 года Государственная дума приняла закон, восстанавливающий гауптвахты в Вооруженных силах. К чему эта суровая правда?

Даже бандиты-гопники на поверку оказываются не такими уж плохими. Демьян с его шайкой, которые не раз угрожали Кате изнасилованием и увечьями, ближе к финалу добреют и больше не представляют для девушки угрозы — она договорилась с ними и забыла прошлые обиды. Ну разве не чудесно? Вопрос риторический.

Источник: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), реж. Александр Карпиловский / Wink, 2024











Актерская игра

Художественная составляющая сериала минимальна. Актеры играют крайне скверно: Ника Здорик неправдоподобно надрывает голос в каждой второй сцене, Сергей Городничий нервно моргает, не вытягивая ни одного драматического эпизода, а Евгений Коряковский зачем-то пытается копировать интонации Игоря Верника — такой клишированный злодей, мотивацию которого можно описать двумя словами: хочет денег. Музыкальные номера, которые превращают и без того посредственный ромком в отвратительный, болезненный для ушей мюзикл, вплетены в повествование очень неумело. Хореография этих сцен на уровне представлений детсадовцев, а исполнение песен… Давайте даже не будем об этом.

Самый позорный эпизод сериала — сцена, в которой несколько минут кряду нам демонстрируют ролик, созданный с использованием искусственного интеллекта. Причем авторы даже не удосужились как следует поработать с программой и создать красивый видеоряд. Вместо этого — «стоковое» слайд-шоу, в котором космос изображен так плохо, что некоторые звезды буквально заползают одна на другую. У нейросети Midjorney можно попросить сделать изображения более реалистичными, но авторы с технологиями не дружат.

Источник: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), реж. Александр Карпиловский / Wink, 2024











Зачем это смотрят: мнение кинокритика

Единственное, что иногда радует при просмотре, — работа оператора Гайка Киракосяна. Он частенько ищет интересный ракурс для съемки, старается из раза в раз оживить мертвые диалоги нестандартными решениями — привычных «восьмерок» не так уж много, а сама камера то цепляется за объекты и движется вместе с ними, то тесно контактирует с персонажами, позволяя зрителю хоть немного проникнуться происходящим на экране.

Но если всё так плохо, зачем тогда люди это смотрят? Зачем ставят высокие оценки на агрегаторах? Всё довольно просто: создатели уловили дух времени современной России.

Кирилл Титов кинокритик