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Развлечения обзор «Адекватность покинула этого старика»: фанаты Вячеслава Макарова ополчились против Юрия Стоянова

«Адекватность покинула этого старика»: фанаты Вячеслава Макарова ополчились против Юрия Стоянова

За кадром шоу «Один в один» творятся те еще страсти

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Члены жюри признаются, что трепетно относятся к таланту Вячеслава Макарова, но иногда ставят ему низкие оценки | Источник: «Один в один» / Vk.comЧлены жюри признаются, что трепетно относятся к таланту Вячеслава Макарова, но иногда ставят ему низкие оценки | Источник: «Один в один» / Vk.com

Члены жюри признаются, что трепетно относятся к таланту Вячеслава Макарова, но иногда ставят ему низкие оценки

Источник:

Долгие шесть лет поклонники шоу «Один в один» (6+) ждали возвращения любимого проекта на телевидение, и в этом году оно наконец-то произошло. Но чем дальше заходит проект, тем больше фанаты артистов недоумевают от оценок, которые жюри ставят их кумирам. На этот раз в игру вступил фан-клуб Вячеслава Макарова — по мнению его обожателей, жюри незаслуженно занижает ему оценки. Под раздачу в частности попал патриарх проекта Юрий Стоянов.

Раньше мы видели Вячеслава Макарова на телеэкране в основном в роли ведущего, но на этот раз он взял на себя роль полноценного участника. В шоу «Один в один» он дебютировал с образом исполнителя MIKA и моментально взлетел на вершину рейтинга.

Источник: «Один в один» / Vk.comИсточник: «Один в один» / Vk.com
Источник:

Сам Макаров признавался, что участие в шоу стало для него колоссальным опытом, который не сравнится с многолетним обучением ни в одном актерском вузе.

— Я открыл в себе такое огромное количество новых возможностей, о которых даже никогда не подозревал! — восхищался Макаров. — Ты перестаешь быть собой. Ты реально начинаешь по-другому ходить, разговаривать, вести себя. Это необычный опыт, который я запомню на всю жизнь.

Каждый новый образ Вячеслава Макарова отзывался в сердцах фанатов и жюри. В одном из недавних выпусков ему досталась песня Сергея Лазарева «You Are The Only One», с которой исполнитель в свое время завоевал победу в зрительском голосовании на «Евровидении».

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Лазарев, который в этот момент находился в кресле жюри, отметил, что Макаров с песней не справился.

— Конечно, песня сложнейшая, ты с ней не справился, было видно, как ты задохнулся, как ты пропускал слова, — отчитал ведущего певец. — Ты не пел строчки, а я, между прочим, еще в этот момент на стену лез, переворачивался и пел на «Евровидении». Но ты этого не сделал, конечно, не хватило мне стены.

В ответ на эти слова ведущий «Один в один» Николай Басков в шутку заметил, что Макаров исполнил песню даже лучше Лазарева, на что Лазарев эмоционально бросил:

— Вот с ним и веди «Ну-ка, все вместе!» (6+).

Несмотря на критику со стороны жюри, Вячеслав Макаров с каждым выпуском только укрепляет свои позиции и если оказывается не на первой строчке по результатам голосования, то на одной из первых. Но выступление в образе Ярослава Евдокимова внесло раскол в жюри и несколько пошатнуло позиции Макарова. Главным образом из-за того, что Юрий Стоянов влепил артисту двойку. Отметив при этом, что всегда хорошо относится к Вячеславу и всегда по возможности ставит ему хорошие оценки. Но не в этот раз.

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— Да, есть такая категория певцов, которые репетируют у зеркала. Но если увлечься этим, очень большой крен в сторону пародии. И в том числе в сторону вибраций голосовых. Вот сейчас это шоу пародии, а не перевоплощения. Но ты офигительный, сумасшедший певец, невероятно владеющий голосом. И для тебя это не должно быть комплиментом. Похожесть. Но ты добавил туда немножечко что-то такое, что сделало это слишком выпуклым, слишком пародийным. Для меня. Поэтому для меня это желание рассмешить было.

Макаров поблагодарил Стоянова за слова, но зрители критику не оценили.

— У Стоянова, видимо, началась деменция. Как можно было оценить номер Макарова на 2 балла?! — удивляется телезрительница Татьяна Крафт. — Уберите его из членов жюри — адекватность покинула этого старика!

— Всё правильно он оценил! Макаров забыл, что это шоу не клоунов, а перевоплощений, — отвечает зритель под псевдонимом Тако Гуакамоле.

— Может быть, он немного и переиграл, но вокально повторил голос Евдокимова — хотя бы за это уже не может быть 2 балла, — парирует Дарья Карпова. — В этом выпуске были выступления гораздо хуже!

— По мне, Слава Макаров был лучшим! Яркий хит, замечательный грим, аутентичное исполнение, отзеркаленный номер из «Песни года». И главное, что он абсолютно правильно уловил смыслы этой не просто балагурной, а глубоко драматичной песни, — защищает артиста Дмитрий Чупилин. — «Фантазер» у меня в топе треков плеера за прошлый год, и могу сказать, что настроенчески максимально точно всё было передано. Обычно в опросе даю голоса 2–3 артистам, сегодня только ему. Молодчина — 10 баллов!

— Макаров и внешне, и голосом не смог показать Евдокимова. Плохо, очень плохо, — отвечает защитникам Вячеслава еще один зритель.

— Голос хорошо отработал! А поведение, жесты — надо было потщательнее просмотреть видео с концертов и «Песни-89», — добавляет Наталья Суспицына. — Действительно, в Евдокимова все женщины были влюблены, он пел брутально, спокойнее. Очень расстроилась, согласна с оценками, увы. Надеюсь, дальше будет у Славы отлично. Желаю ему победы!

Как вам номера Вячеслава Макарова на шоу «Один в один»?

Супер, Слава лучший, он победит!
Есть и другие достойные артисты
Ничего особенного
Мне вообще ни один из участников не нравится
Я вообще не понимаю, о чём речь
Телевизор не смотрю, интернета нету, что я здесь делаю?
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Шоу Телевидение Вячеслав Макаров Юрий Стоянов Телешоу Россия 1 Зрители Развлечения
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