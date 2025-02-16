Придумал Шершнягу, Особу, инженера и ушел в тень? Куда пропал Антон Лапенко и чем он занимается сейчас

Лапенко снимается Источник: anton_lapenko / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Имя Антона Лапенко прогремело в российском медиапространстве в 2019 году — тогда ленты социальных сетей пестрили вырезками из VHS-роликов с чудаковатыми персонажами, а фразы «Сдохни или умри» и «Загадка дыры» стали практически фразеологизмами.

MSK1.RU рассказывает, как Антон Лапенко стал популярным и чем он занимается сейчас.

Источник: Городские медиа

Кто такой Антон Лапенко

Антон Лапенко родился 1 сентября 1986 года в Зеленограде. Его мама по образованию была авиаконструктором, но в основном занималась делами по дому и воспитывала детей — их в семье Лапенко было 16. Отец работал на заводе, ездил на вахту на Крайний Север. Его не стало, когда Антону было 17 лет.

Источник: anton_lapenko / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











В 2006 году Антон поступил во ВГИК на актерский факультет. После окончания вуза его приняли в труппу «Электротеатра „Станиславский“». В начале карьеры он получал невысокую зарплату — 6500 рублей. Он мечтал стать актером, поэтому соглашался на любые подработки и предложения.

— Но ты все равно приезжаешь на спектакль просто потому, что ты не можешь без этого. Я жил по минимуму, но у нас же семья большая, и мы друг другу помогали. Мы верим друг в друга, что у нас всё получится, поэтому заботимся о каждом очень сильно, — признавался актер в интервью PeopleTalk.

Популярность Антону принесли короткие ролики, которые он выкладывал в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Это были скетчи в ретростиле 80–90-х годов. Лапенко перевоплощался в разных персонажей — инженера, ведущих программы «Сдохни или умри» и «Загадка дыры», алкоголика Игоря Катамаранова и других.

Источник: Лапенко / YouTube











Поначалу ролики не пользовались особой популярностью, но в 2018 году на съемках пилота сериала «Чики» (18+) Антон познакомился с актрисой Ириной Горбачевой («Аритмия» (18+), «История одного назначения» (12+)). Она репостнула его видео к себе на страницу с миллионной аудиторией — так Роза-Робот, Особа, Татьяна Восьмиглазова и другие персонажи Лапенко «ушли в народ».

Чем Лапенко занимается сейчас

Антон Лапенко снялся в сериале «Актерище» (16+) с Дмитрием Нагиевым. Он сыграл роль блогера-критика Никиты Кисляка. По сюжету герой снимает разгромный ролик о новом фильме с суперзвездой Вячеславом Третьяком (Дмитрий Нагиев). Тот пытается договориться и просит удалить видео, но всё перерастает в драку. Чтобы восстановить репутацию, Кисляк ставит Третьяку условие — сыграть главную роль в постановке провинциального театра. Премьера сериала состоится в этом году.

Источник: «Актерище» (16+), реж. Дмитрий Невзоров / «Кинопоиск»











Лапенко также принял участие в съемках сериала про вампиров «Группировка „Нежить“» с Елизаветой Шакирой («Нулевой пациент» (18+)) и Андреем Гайдуляном («Универ» (18+)). В 2024 году прошли съемки пилотного выпуска, тогда же должна была состояться премьера. Однако на стриминговых сервисах сериал еще не вышел.

Источник: «Новости кинопроизводства» / T.me











Источник: «Кино в Москве. Бэкстейдж» / T.me

Антон Лапенко также снимался в комедийном сериале «Волшебный участок» (18+) с Филиппом Янковским и Гошей Куценко, в детективе «Исчезнувший велосипедист» (16+) с Николаем Колядой, «Тополином пухе» (18+) с Аглаей Тарасовой и комедии «Подземелья Чикен Карри-18. Охота на младенца» (18+) с Александром Палем и Александром Гудковым. Эти фильмы вышли в 2023 году.

Осенью 2024 года Лапенко в составе вымышленной рок-группы «Багровый фантомас» выступил на фестивале поп-культуры «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге.

«Багровый фантомас» — группа — пародия на музыкальные коллективы эпохи перестройки из YouTube-сериала «Внутри Лапенко». В ее состав входят: Роза Робот, Шершняга (персонажи вселенной Лапенко), а также приглашенные артисты — Вадим Латышев (ударник группы «Кирпичи») и Евгений Ряховский (гитарист группы Аnimal ДжаZ). Всего на счету группы четыре альбома: «Электрические жирафы» (1986), «Крот-телепат» (1994), «До конца света» (2024) и «Люба» (2024).

В марте 2023 года в интервью «Т-Ж» он рассказывал, что стал частью проекта «Помощь» — благотворительной организации для помощи нуждающимся:

— Мы с братьями начали помогать делом: брали на себя какие-то большие виды работ — например, ставили летний туалет и проводили к нему канализацию. Мой брат художник — он всё это красил.

Мы участвовали в таком виде помощи дважды, хотя предполагалось, что это будет разовая акция. Но нам так понравилось, что теперь мы планируем периодически помогать делом и стать такими «тимуровцами». Антон Лапенко

Один раз мы поехали к бабушке, которой надо было поменять собачью будку. Изначально задача казалась очень быстрой, а в итоге в будке лежал десятисантиметровый слой собачьего помета. Это происходило весной, поэтому всё начало таять. Мы посмеялись, но в итоге всё почистили, сделали будку и покрасили ее.