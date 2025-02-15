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Развлечения подробности «Ушла, я не могу»: Полина Гагарина психанула на «Голосе» и покинула шоу

«Ушла, я не могу»: Полина Гагарина психанула на «Голосе» и покинула шоу

Певица не поделила конкурсантку с Антоном Беляевым

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2 комментария
По лицу Полины Гагариной можно прочитать, что она думает о коллегах и шоу в целом | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годПо лицу Полины Гагариной можно прочитать, что она думает о коллегах и шоу в целом | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

По лицу Полины Гагариной можно прочитать, что она думает о коллегах и шоу в целом

Источник:

Новый сезон шоу «Голос» только начался, а у наставников уже сдают нервы. Третий выпуск проекта не обошелся без небольшого скандала, который закатила Полина Гагарина. Топнув ножкой, она не дождалась окончания выпуска и покинула студию.

Причиной срыва Полины Гагариной стала одна из конкурсанток проекта Эмили Курие. А точнее, та борьба, что устроили за нее наставники. Девушка, исполнившая песню Кристины Агилеры Tough Lover, так впечатлила опытных артистов, что к ней повернулись все. И тут началась борьба.

За Эмили Курие среди наставников развернулась нешуточная борьба | Источник: Голос / Vk.comЗа Эмили Курие среди наставников развернулась нешуточная борьба | Источник: Голос / Vk.com

За Эмили Курие среди наставников развернулась нешуточная борьба

Источник:

Сначала Антон Беляев заблокировал Хиблу Герзмаву (от нововведения нового сезона никто не в восторге), на что оперная дива всерьез обиделась:

— Почему, когда я хочу взять к себе в команду талантливую девочку, такое происходит?

Следом в битву за Эмили включилась Полина Гагарина. Она пригласила девушку в свою команду, но та выбрала Антона Беляева. Гагарина сначала держала лицо и улыбалась, но стоило только участнице скрыться за кулисами, как наставница не выдержала:

— Я не могу больше сидеть. Я пошла, ушла, я не могу.

Другие наставники удивились такому поведению, а Хибла Герзмава продолжила:

— Я только хотела девочку взять, думаю, вот это нужно нам в команду. Вот видите, какие у нас коллеги.

Одно кресло наставника в новом выпуске осталось пустым | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 годОдно кресло наставника в новом выпуске осталось пустым | Источник: кадр из шоу «Голос» (12+), Первый канал, 2025 год

Одно кресло наставника в новом выпуске осталось пустым

Источник:

Нововведение с тремя дополнительными кнопками, которыми один наставник может заблокировать другого, вызвало недоумение не только у них самих, но и у зрителей.

— Честно говоря, дурацкое нововведение, — говорит зрительница Анна Сибирская. — Из-за этих подстав наставников друг другу страдают конкурсанты. Может, кто-то из них хотел пойти в команду именно заблокированного наставника, а его лишили такой возможности.

— Так точно, Ваша подлость! Совершенно подлый ход! — цитирует «Мертвые души» поклонница шоу Елена Вальнер.

Но есть и те, кому такая идея пришлась по душе.

— Я обожаю блок, — признался зритель Кирилл Агеев.

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Полина Гагарина Голос Шоу Телевидение Хибла Герзмава Программа Телешоу Первый канал
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Комментарии
2
Гость
27 минут
Полиночка не надо поддаваться на провокации,и самой надо быть более спокойной не такой амбициозной,это нужно только в твоем творчестве
Гость
23 минуты
Кто-то ещё смотрит ЭТО? На всех каналах пропагандируются способы и методы не работать, получать быстрые немалые деньги. Я не спорю, искусство тоже труд. Но попробуйте себя по 8 часов ежедневно, без заграниц и банкетов-фуршетов. Долго ли вы протянете?
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