«Что же стесняться своей Родины». Звезда шоу «Три аккорда» Иван Замотаев — о деревенском детстве, профессии и лени

В качестве первой песни Иван выбрал хулиганскую «Гоп со смыком» Источник: «Три аккорда» / Первый канал











Иван Замотаев очень разноплановый человек. Он совмещает работу в театре, написание музыки для спектаклей и кино, игру в бэнде собственного имени. А еще — он наш земляк, его детство и юность прошли в небольшом городе Первомайске на юге Нижегородской области.

Сейчас Замотаев блистает с телевизионных экранов в программе «Три аккорда» (16+) на Первом канале. Концепция шоу состоит в том, что самые разноплановые артисты исполняют песни в жанре шансона. Уже в первом выпуске Иван смог удивить судей песней «Гоп со смыком», а мастер жанра Александр Розенбаум поставил ему «джокера» — высшую оценку, которую можно использовать лишь однажды за программу. А по итогам второго выпуска Ивану удалось выбиться в лидеры рейтинга.

Биография и личная жизнь Замотаева весьма интересны. NN.RU поговорил с Иваном и узнал о его впечатлениях от участия в «Трех аккордах», детстве и творческом пути.

В январе Ивану исполнилось 42 года. За свою жизнь он успел состояться как актер театра — в его арсенале есть роли от Кота в «Бременских музыкантах» до Атоса в «Трех мушкетерах» и Ирода в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда». Также в карьере Замотаева были роли в спектаклях театров «Квартет И», «Ученая обезьяна», «Мастерская» и Театра Российской армии. Участвовал в производстве кинематографа — Иван пишет музыку для фильмов и сериалов. Нередко снимается сам. Для души с товарищами по духу создал ансамбль «Замотаев Бэнд», где поет в стиле русский кантри, сочетая фольклор в современной обработке, элементы рок-музыки. Дважды был гостем программы «Квартирник у Маргулиса». Иван Замотаев живет в Москве с женой Марией Козаковой и маленькой дочкой Иванной. Для артиста это третий брак. От предыдущих союзов у актера еще двое детей: дочь Александра и сын Дмитрий. Снимался в фильмах «Кто в доме хозяин?»(12+), «Галина» 16+), «Жила-была одна баба»(18+) «Мосгаз»(16+), «Братья по обмену»(12+), «Упакованные»(12+), «Деревенский роман» (12+) и других.

— Иван, начнем с вашего участия в «Трех аккордах». Расскажите о впечатлениях. Как решились на участие в достаточно нетипичном для вас амплуа?

— Мне всегда был симпатичен этот проект. Я в свое время принимал участие в конкурсе актерской песни, и мне этот телевизионный проект очень по формату напомнил это. Ведь здесь главная задача — не просто хорошо спеть, а историю рассказать. Чтобы получился такой, если можно так выразиться, небольшой спектакль. В принципе шансон это и есть история. А задача артиста раскрыть эту историю.

Поэтому мне, конечно, как артисту было интересно попробовать себя. И было приятно, когда мне позвонили и пригласили в проект.

Для второго выпуска Замотаев выбрал лиричную композицию Источник: «Три аккорда» / Первый канал











— То есть организаторы сами вышли на вас?

— Да, позвонили и сказали: «Не хотите принять участие?» Я сказал: «Конечно, хочу!»

— Ожидания оправдались?

— Это всё равно что сравнивать, когда тебе предлагают роль в спектакле. Это же моя профессия. Предложили — моя задача просто хорошо делать свое дело. И я стал работать. Ведь когда берешься за какую-то роль, у тебя нет никаких ожиданий. Ты просто погружаешься в работу.

Ровно так же и здесь. Только сложнее. Это особенность работы с малыми формами. Это всегда труднее, поскольку в спектакле имеется больше возможностей, чтобы исправиться, если где-то не дожал, что-то не сыграл. Спектакль достаточно длинное полотно на несколько часов. В коротком жанре на номер есть четыре минуты. У тебя нет возможности облажаться, поэтому это сложно. Будем стараться дальше.

«Три аккорда» — российский музыкально-развлекательный конкурс, выходящий на Первом канале. Программа охватывает широкое многообразие жанров отечественной музыки разных лет и пользуется огромной народной популярностью.

Иван поразил судей с первого выступления Источник: «Три аккорда» / Первый канал

— Раз затронули тему театра. Вы артист очень разноплановый: есть свой бэнд, играете в кино и театре, по телевизору стали выступать. Расскажите, кем себя больше считаете? Как бы охарактеризовали свою профессию?

— Мне часто задают такой вопрос. Я же еще очень много музыки пишу и для кино, и для театра. По первой своей специальности музыкант, а по второй — актер. Что касается вокала, тут разделять нельзя. Ты артист — и всё. Просто я поющий артист.

Выходишь на сцену — ты актер. И уже неважно, поешь ты — не поешь. Ты актер, ты должен отдать всего себя зрителю, который пришел, купил билеты и смотрит на тебя.

— В таком случае расскажите о таком явлении, как «Замотаев Бэнд».

— Нашему бэнду уже около 10 лет. Мы с Петром Гладилиным встретились, когда вместе работали над спектаклем. Я писал музыку, а он — прекрасный поэт. Петр сказал: «У меня есть несколько стихов, может, ты попробуешь написать музыку на них?» Я сделал, получились милые песни, хорошие.

Собственный бэнд Иван создал для души Источник: пресс-служба Амурской областной филармонии











Мы это делали больше для себя. Прежде всего, ты должен получить удовольствие от того, что делаешь. А если начинаешь писать песню на потребу, то это редко у кого получается, честно признаться.

У нас есть своя публика, что для меня очень важно. Пусть она небольшая, но у нас свои 300 человек, которые приходят на концерты. Я для них пою.

Недавно фильм вышел «Я не могу без тебя» (18+). Там звучали четыре наших песни. После него немножечко выросло количество людей, которым нравится наша музыка. Мне это приятно безумно, но я просто много работаю и стараюсь всегда всё качественно делать.

Потому что зрителю всё равно, какое у тебя настроение сегодня, как ты себя чувствуешь. Он купил билет и хочет получить качественный продукт.

— Вопрос о творческом пути. Вы родом из Первомайска, глубинки Нижегородской области. Расскажите о детстве, с чего начинали?

— Я в детстве не отличался хорошей учебой в школе, честно признаюсь. Но зато хорошо учился в музыкальной, удовольствие получал. Я изначально готовился к поступлению в музыкальное училище — планировал стать профессиональным музыкантом. Меня с первого курса стали готовить к поступлению в Нижегородскую консерваторию.

— Почему не поступили?

— Это лень всё-таки. Я достаточно ленивый человек. А чтобы быть музыкантом, нужно заниматься минимум шесть часов в день только на инструменте. Это мы не берем в расчет все остальные дисциплины, которые ты тоже должен хорошо знать. В общем, лень меня переборола. Я подумал, что актерское ремесло проще. Конечно, ошибся, оно тоже безумно сложное. И тоже требует огромных усилий и затрат, но тогда мне показалось, что это проще. Я поехал в Москву и поступил в ГИТИС.

— То есть Нижегородская консерватория вам казалась сложнее, чем ГИТИС?

— Ну да. Я всегда говорю, чтобы музыкантом стать, нужно отучиться семь лет в музыкальной школе, четыре года в музыкальном училище и пять в консерватории. И не факт, что из тебя получится хороший музыкант, потому что это штучная профессия и очень сложная. Поэтому да, я решил, что это не мое. Но музыка меня не оставляет, я продолжаю очень много писать для театра. И мое первое образование помогает в этом, конечно, лукавить не буду.

— Часто приезжаете в родной город?

— К родителям стараюсь приезжать, когда позволяет время. Конечно, чаще ко мне родители наведываются. Но я стараюсь всё равно и дочку туда вывозить летом, чтобы свежим воздухом она подышала и окунулась в быт деревенский. Я же всё-таки человек из деревни, и про это не забываю — всегда говорю, что горжусь этим.

— Это очень здорово. Некоторые артисты, уехав из родного города, стараются показывать себя полностью столичным человеком…

— Нет, это не для меня. Одним из моих кумиров является Василий Макарович Шукшин. Он писал про это и гордился безумно. Я всегда, когда про него говорю, ком к горлу подходит. Поэтому, что же стесняться своей Родины, которая тебе все дала? Которая тебе дала самое главное, что у тебя есть — жизнь. Я таких людей не понимаю. Это, мне кажется, неправильная позиция.

Сейчас артист женат в третий раз Источник: Галина Замотаева / VK.com











— Когда вы поехали поступать в Москву, рассчитывали уже навсегда остаться в столице?

— У меня мама учительница, поэтому денег не было, чтобы поехать в Москву. Но я уже тогда работал. Когда учился в Арзамасском музыкальном училище, пел в церковном хоре. Там теноров всегда не хватало, а до того момента, пока я не начал курить, у меня был достаточно чистый тенор.

Я работал в церковном хоре, музыкантом в ресторане, в Арзамасском оперном театре в хоре. В общем, деньги были, я даже прилично зарабатывал, особенно в ресторане. Поэтому какая-то сумма скопленная была.

Я даже маме ничего не стал говорить, потому что знал ее реакцию, она стала бы переживать. Поехал просто втихую, за свой счет.

Честно говоря, не верил, что поступлю. Я тогда думал: ну не поступлю в Москву, попробую в Нижегородское театральное училище, тем более оно тоже безумно сильное. Не поступил бы туда, поехал бы в другое место.

Я бы точно не остановился, потому что меня сцена уже тогда пленила. Уже почувствовал этот вкус, стал от сцены зависимым человеком. Поэтому я бы точно пробовал поступать еще.

Слава богу, мне повезло — с первого раза взяли. Геннадий Викторович Хазанов принял к себе на курс, что-то во мне разглядел. Я сейчас не понимаю, что именно. Но что-то разглядел.

Иван выступал на сцене с детства Источник: Галина Замотаева / VK.com

— Очень интересный у вас творческий путь, Иван! Пожалуйста, дайте советы начинающим музыкантам, актерам или людям, которые мечтают стать артистами.

— С любой творческой профессией в принципе правила схожие. У меня дочке старшей 19 лет. Когда она окончила школу, заявила: «Пап, я походу всё-таки решила поступать в театральный институт». Я говорю: «Хорошо, просто задам один вопрос. И если ты на него ответишь — не столько мне, сколько себе — то, пожалуйста. Представь себя в ситуации: ты едешь поступать в Москву, естественно. Все же едут сначала поступать в Москву. И не поступаешь, а тебя, например, принимают в какой-нибудь, допустим, Сахалинский театральный институт. И представь, что после окончания ты не вернешься в Москву, а тебе предложат работать где-нибудь там в каком-нибудь театре. Ты хочешь, пойдешь поступать в театральный институт?» Дочь мне говорит: «Нет». Я отвечаю: «Вот видишь, ты хочешь быть не артисткой, ты хочешь славы. У тебя картинка об этой профессии складывается такая, что это слава мгновенная, успех быстрый. А это не так, это иллюзия».

Это вообще коварная профессия, потому что единицам выпадает шанс пробиться, стать «известными» в кавычках. А актер, он дышать не может без сцены. Мне было, когда я поступал, всё равно. Мне важно выходить на сцену, постичь эту профессию и в ней остаться.

А как сложится судьба, одному богу известно, поэтому я об этом вообще не думал. И, конечно, совет простой — если не представляете своей жизни без этой профессии, несмотря на все сложности, то да, идите, конечно. А если хотите славы — то это точно не та дорога. Да, может повезти, можете оказаться в нужный момент в нужном месте и всё произойдет, но такого может и не случиться. И таких примеров больше.

Если человеку не нравится лечить людей, зачем идти учиться на медика? Зачем быть плохим хирургом, плохим слесарем, плохим сварщиком, плохим учителем? Это такая же профессия. Очень сложная, коварная и часто трагичная. Очень много таких примеров.

— Желание славы — это плохая мотивация для того, чтобы развиваться в профессии?

— Это вообще не мотивация. Ничего хорошего из этого тогда не выйдет.