Гороскоп на февраль от Василисы Володиной: кто потеряет голову от любви, а кого ждет прибавка к зарплате

Если вы давно хотели выдохнуть и расслабиться, то февраль, возможно, станет как раз таким месяцем, когда вы сможете себе всё это позволить. Астролог Василиса Володина говорит, что он прекрасно подходит для того, чтобы выйти в свет, сделать широкий жест для своей второй половинки и кардинально изменить свой жизненный уклад. Но давайте во всех подробностях узнаем, какие перемены ждут представителей каждого знака зодиака.
Овен
Для Овнов в феврале любовь витает в воздухе. Вы встретите партнера, с которым за спиной появятся крылья, захочется пробовать новое, эксперименты коснутся и внешности. Однако представителям знака не стоит ждать, что новые знакомства перерастут в серьезные отношения.
Во второй половине месяца стоит обратить внимание, на что вы тратите деньги. Лучше повременить с крупными покупками, которые нанесут сильный удар по кошельку. Если есть возможность попросить долгожданную «хотелку» в подарок — сделайте это.
— Следите внимательно за личными финансами, не допускайте крупных трат под влиянием минутного порыва, — дает совет Василиса Володина. — Особенно опасны такие ситуации в середине месяца, когда вы будете склонны к опрометчивым поступкам и широким жестам.
В феврале не стоит запираться дома. Клубы, встречи с друзьями, мастер-классы, фестивали — любые развлечения принесут массу удовольствий.
Телец
Начальство заметит все усилия Тельцов на работе. С первых же чисел февраля представителей знака ждет повышение или прибавка к зарплате, но пока у вас на руках не будет всей информации, не стоит хвастаться достижениями. Василиса Володина не рекомендует распространяться и о новых отношениях, которые завяжутся в феврале.
— В течение месяца может возникнуть прекрасный роман с кем-то из друзей, правда, эти отношения по разным причинам не стоит сразу афишировать, скорее всего, вы захотите подождать и присмотреться, что из этого выйдет. Но не спугните свое счастье! — рекомендует астролог.
В феврале в Тельцах проснется энергия, чтобы свернуть горы, но стоит быть с ней осторожными и направить в нужное русло, например заняться спортом. Во второй половине месяца взрослым Тельцам стоит задуматься о здоровье, могут быть проблемы с давлением.
Близнецы
В феврале Близнецам захочется разговаривать часами, спорить и доказывать свою позицию друзьям и близким, притом как сидя за столом, так и за рулем — со вторым нужно быть особенно аккуратным.
— Если вы за рулем, не позволяйте отвлекать себя на дороге, хотя очень хочется ввязаться в идеологические дискуссии с попутчиком или погрузиться в рассуждения о справедливости, — рассказала Василиса Володина.
На работе в феврале будет совсем непросто. Неожиданные задачи, горящие дедлайны, дополнительные смены, у Близнецов будет четкое ощущение, что они работают за пятерых, а получают зарплату только за одного. Все усилия окупятся чуть позже, и представители знака станут авторитетом в кругу коллег.
Рак
Раков охватит волна навязчивых мыслей. Они начнут сомневаться в своей красоте, достатке, успехах на работе. Не упасть в пучину тревожности поможет спорт и спа-процедуры. Посвятите время себе, устройте beauty-день, займитесь планированием долгой поездки или полноценного путешествия.
— Если вы предполагаете в обозримом будущем дальние путешествия, выезд за рубеж и получение образования — заняться этим нужно заблаговременно, прямо сейчас! Поинтересуйтесь, не пора ли оформлять соответствующие документы, а также узнайте, не изменились ли правила и порядки, — предупреждает астролог.
В феврале стоит надеяться только на собственные силы. Друзья и родственники, даже те, кто всегда приходил на помощь в трудную минуту, могут подвести.
Лев
Львам предстоит пересмотреть свою манеру вести дела. В феврале им придется работать с непростыми клиентами. Нужно будет включиться в процесс на все 100%, чтобы всё прошло успешно. Но на пути к своей цели не забудьте об окружающих. В феврале Львы будут скупы на слова поддержки, в которой так нуждаются близкие.
— Контролируйте речь и случайные высказывания, — советует Василиса Володина. — Постарайтесь не терять терпения, даже если подчиненные называют вас диктатором в открытую — им не понять, сколько ресурса вы вкладываете в дело, — советует астролог.
Дома уделите внимание семейному бюджету, пока вы отвлечены на работу, он может утекать на бесполезные расходы.
Дева
Девы рискуют столкнуться с ситуацией «Хотелось как лучше, а получилось как всегда!». Ваше рвение на работе начальники могут воспринять как угрозу, а вас — как конкурента. Делегирование задач тоже сыграет злую шутку, и коллеги по работе могут сорвать сроки и порушить все планы.
— Увлекшись работой или полностью погрузившись в другие обязанности, вы почти забыли про остальные области жизни — может сорваться зарубежная поездка или возможность пройти новый важный курс обучения, — предупреждает астролог.
Какой бы ни был загруженный месяц, нельзя забывать о себе любимом. Февраль — подходящий месяц, чтобы пройти медицинские обследования, заняться медитацией или уехать хотя бы на пару дней в спа или санаторий.
Весы
Весы встанут перед непростым выбором: любовь или карьера, особенно в конце месяца. Успехом будет, если научитесь совмещать сразу всё. Не последнюю роль в феврале сыграют дети. На горизонте будет мелькать возможность прокачать свои навыки и пройти обучение, но не стоит разрываться на все три стороны, от этого пострадают сразу все сферы жизни.
— Романтические отношения могут быть в феврале настолько волнующими, что недолго потерять голову и попасть в историю, о которой некоторое время будут говорить, — поделилась Василиса Володина.
В феврале возможно переутомление и выгорание, не стоит забывать отвлекаться, гулять и много спать.
Скорпион
Скорпионам нужно разбудить внутреннего романтика, чтобы сохранить отношения. Даже если у вас уже есть ребенок, не забывайте делать маленькие подарки и организовывать сюрпризы для своей второй половинки — для нее это важно.
На работе не стоит ждать штиля. Вам могут предложить классное обучение или появится возможность уйти в новую для себя сферу — даже если не думали об этом раньше, предложения стоит рассмотреть.
— Те, кто в настоящее время занят оформлением ипотеки, сможет ее получить, удачно решаются и наследственные вопросы, но если дело затянется до конца месяца, то приготовьтесь еще какое-то время собирать документы, — рассказала астролог.
Стрелец
Для Стрельцов февраль будет беспокойным месяцем. Представители знака будут хотеть поддать газа и рвануть, но стоит поменять педаль и притормозить, чтобы не наделать глупостей. Особенно это касается крупных покупок.
В работе у Стрельцов меняется привычный уклад жизни: внеплановые поездки, обучение, которое не принесет удовольствия. Если у вас есть возможность от всего этого отказаться, лучше так и сделать.
— Много внимания потребует домашняя жизнь и кто-то из старших родственников, — подмечает Василиса Володина. — Но они же могут помочь в свою очередь или познакомить вас с полезным человеком.
Козерог
В феврале Козероги по самые уши утонут в работе. Глотком свежего воздуха станет поход в театр, кино или в ресторан с любимым человеком. Молодым и одиноким Козерогам в феврале только предстоит узнать, что такое любовь.
— Юные Козероги могут очароваться кем-то из близкого окружения, после чего пребывать всю весну в некотором душевном смятении — любовь окрыляет. Используйте это вдохновение для творческих проектов и самосовершенствования, — рассказала астролог.
К привычным тратам за февраль добавится покупка техники и оплата обучения для себя или ребенка. К последнему лучше отнестись ответственно и потратить побольше времени на поиск проверенных репетиторов и курсов.
Водолей
Водолеи уже не первый месяц всё свободное время отдают работе — в феврале можно просить награду за свои труды.
— Требуйте дополнительного вознаграждения за сверхурочные работы или эксклюзивное качество, — настаивает астролог. — Даже если ваш начальник скуп, как крот из сказки, настойчивость поможет получить достойную компенсацию.
В какой бы сфере вы ни работали, не забывайте о своем внешнем виде. В начале февраля можно задуматься о смене гардероба или о том, чтобы пойти на курсы по ораторскому мастерству. Все выступления тоже лучше планировать на первые числа месяца.
С 15 февраля Водолеи переключат свое внимание на семью, особенно на партнера. Он уже долгое время чувствует себя чужим и брошенным, пришло время для романтического свидания и сюрприза, чтобы разбудить чувства.
Рыбы
В начале месяца Рыбы будут вялыми и только к концу месяца войдут в привычный темп жизни и привычный график. Но медлительность никак не помешает им в жизни, наоборот, окружающие захотят поддержать и помочь им — не отказывайтесь от делегирования.
— Середина месяца — время активного общения. Ваши мысли (в том числе публикации в соцсетях) могут вызывать широкий резонанс, но выглядеть слишком радикальными. Недоброжелатели тоже тут, рядом. Старайтесь реагировать спокойнее, но корректировать форму передачи своих идей, — рассказала Василиса Володина.