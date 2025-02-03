Гороскоп на февраль от Василисы Володиной: кто потеряет голову от любви, а кого ждет прибавка к зарплате

Для Овнов в феврале любовь витает в воздухе. Вы встретите партнера, с которым за спиной появятся крылья, захочется пробовать новое, эксперименты коснутся и внешности. Однако представителям знака не стоит ждать, что новые знакомства перерастут в серьезные отношения.

Во второй половине месяца стоит обратить внимание, на что вы тратите деньги. Лучше повременить с крупными покупками, которые нанесут сильный удар по кошельку. Если есть возможность попросить долгожданную «хотелку» в подарок — сделайте это.

— Следите внимательно за личными финансами, не допускайте крупных трат под влиянием минутного порыва, — дает совет Василиса Володина. — Особенно опасны такие ситуации в середине месяца, когда вы будете склонны к опрометчивым поступкам и широким жестам.

В феврале не стоит запираться дома. Клубы, встречи с друзьями, мастер-классы, фестивали — любые развлечения принесут массу удовольствий.