НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

0 м/c,

 753мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 99,94
EUR 102,49
Список поздних автобусов
ДТП с перевертышем
Продают недостроенную гостиницу
Что откроют в Брагине
Кинули петарду в ребенка
Как отдохнуть зимой по-русски
SHAMAN поцеловал ярославну
Снесут дома под мост
Высотки в частном секторе
Как изменился рынок недвижимости
Развлечения обзор Гороскоп на февраль от Василисы Володиной: кто потеряет голову от любви, а кого ждет прибавка к зарплате

Гороскоп на февраль от Василисы Володиной: кто потеряет голову от любви, а кого ждет прибавка к зарплате

Месяц не обойдется без сюрпризов

188
Написать комментарий
Некоторые знаки почувствуют, как снижается градус напряжения на работе и в отношениях | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиаНекоторые знаки почувствуют, как снижается градус напряжения на работе и в отношениях | Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа

Некоторые знаки почувствуют, как снижается градус напряжения на работе и в отношениях

Источник:

Если вы давно хотели выдохнуть и расслабиться, то февраль, возможно, станет как раз таким месяцем, когда вы сможете себе всё это позволить. Астролог Василиса Володина говорит, что он прекрасно подходит для того, чтобы выйти в свет, сделать широкий жест для своей второй половинки и кардинально изменить свой жизненный уклад. Но давайте во всех подробностях узнаем, какие перемены ждут представителей каждого знака зодиака.

  1. Овен
  2. Телец
  3. Близнецы
  4. Рак
  5. Лев
  6. Дева
  7. Весы
  8. Скорпион
  9. Стрелец
  10. Козерог
  11. Водолей
  12. Рыбы
1

Овен

Для Овнов в феврале любовь витает в воздухе. Вы встретите партнера, с которым за спиной появятся крылья, захочется пробовать новое, эксперименты коснутся и внешности. Однако представителям знака не стоит ждать, что новые знакомства перерастут в серьезные отношения.

Во второй половине месяца стоит обратить внимание, на что вы тратите деньги. Лучше повременить с крупными покупками, которые нанесут сильный удар по кошельку. Если есть возможность попросить долгожданную «хотелку» в подарок — сделайте это.

— Следите внимательно за личными финансами, не допускайте крупных трат под влиянием минутного порыва, — дает совет Василиса Володина. — Особенно опасны такие ситуации в середине месяца, когда вы будете склонны к опрометчивым поступкам и широким жестам.

В феврале не стоит запираться дома. Клубы, встречи с друзьями, мастер-классы, фестивали — любые развлечения принесут массу удовольствий.

2

Телец

Начальство заметит все усилия Тельцов на работе. С первых же чисел февраля представителей знака ждет повышение или прибавка к зарплате, но пока у вас на руках не будет всей информации, не стоит хвастаться достижениями. Василиса Володина не рекомендует распространяться и о новых отношениях, которые завяжутся в феврале.

— В течение месяца может возникнуть прекрасный роман с кем-то из друзей, правда, эти отношения по разным причинам не стоит сразу афишировать, скорее всего, вы захотите подождать и присмотреться, что из этого выйдет. Но не спугните свое счастье! — рекомендует астролог.

В феврале в Тельцах проснется энергия, чтобы свернуть горы, но стоит быть с ней осторожными и направить в нужное русло, например заняться спортом. Во второй половине месяца взрослым Тельцам стоит задуматься о здоровье, могут быть проблемы с давлением.

3

Близнецы

В феврале Близнецам захочется разговаривать часами, спорить и доказывать свою позицию друзьям и близким, притом как сидя за столом, так и за рулем — со вторым нужно быть особенно аккуратным.

— Если вы за рулем, не позволяйте отвлекать себя на дороге, хотя очень хочется ввязаться в идеологические дискуссии с попутчиком или погрузиться в рассуждения о справедливости, — рассказала Василиса Володина.

На работе в феврале будет совсем непросто. Неожиданные задачи, горящие дедлайны, дополнительные смены, у Близнецов будет четкое ощущение, что они работают за пятерых, а получают зарплату только за одного. Все усилия окупятся чуть позже, и представители знака станут авторитетом в кругу коллег.

4

Рак

Раков охватит волна навязчивых мыслей. Они начнут сомневаться в своей красоте, достатке, успехах на работе. Не упасть в пучину тревожности поможет спорт и спа-процедуры. Посвятите время себе, устройте beauty-день, займитесь планированием долгой поездки или полноценного путешествия.

— Если вы предполагаете в обозримом будущем дальние путешествия, выезд за рубеж и получение образования — заняться этим нужно заблаговременно, прямо сейчас! Поинтересуйтесь, не пора ли оформлять соответствующие документы, а также узнайте, не изменились ли правила и порядки, — предупреждает астролог.

В феврале стоит надеяться только на собственные силы. Друзья и родственники, даже те, кто всегда приходил на помощь в трудную минуту, могут подвести.

5

Лев

Львам предстоит пересмотреть свою манеру вести дела. В феврале им придется работать с непростыми клиентами. Нужно будет включиться в процесс на все 100%, чтобы всё прошло успешно. Но на пути к своей цели не забудьте об окружающих. В феврале Львы будут скупы на слова поддержки, в которой так нуждаются близкие.

— Контролируйте речь и случайные высказывания, — советует Василиса Володина. — Постарайтесь не терять терпения, даже если подчиненные называют вас диктатором в открытую — им не понять, сколько ресурса вы вкладываете в дело, — советует астролог.

Дома уделите внимание семейному бюджету, пока вы отвлечены на работу, он может утекать на бесполезные расходы.

6

Дева

Девы рискуют столкнуться с ситуацией «Хотелось как лучше, а получилось как всегда!». Ваше рвение на работе начальники могут воспринять как угрозу, а вас — как конкурента. Делегирование задач тоже сыграет злую шутку, и коллеги по работе могут сорвать сроки и порушить все планы.

— Увлекшись работой или полностью погрузившись в другие обязанности, вы почти забыли про остальные области жизни — может сорваться зарубежная поездка или возможность пройти новый важный курс обучения, — предупреждает астролог.

Какой бы ни был загруженный месяц, нельзя забывать о себе любимом. Февраль — подходящий месяц, чтобы пройти медицинские обследования, заняться медитацией или уехать хотя бы на пару дней в спа или санаторий.

7

Весы

Весы встанут перед непростым выбором: любовь или карьера, особенно в конце месяца. Успехом будет, если научитесь совмещать сразу всё. Не последнюю роль в феврале сыграют дети. На горизонте будет мелькать возможность прокачать свои навыки и пройти обучение, но не стоит разрываться на все три стороны, от этого пострадают сразу все сферы жизни.

— Романтические отношения могут быть в феврале настолько волнующими, что недолго потерять голову и попасть в историю, о которой некоторое время будут говорить, — поделилась Василиса Володина.

В феврале возможно переутомление и выгорание, не стоит забывать отвлекаться, гулять и много спать.

8

Скорпион

Скорпионам нужно разбудить внутреннего романтика, чтобы сохранить отношения. Даже если у вас уже есть ребенок, не забывайте делать маленькие подарки и организовывать сюрпризы для своей второй половинки — для нее это важно.

На работе не стоит ждать штиля. Вам могут предложить классное обучение или появится возможность уйти в новую для себя сферу — даже если не думали об этом раньше, предложения стоит рассмотреть.

— Те, кто в настоящее время занят оформлением ипотеки, сможет ее получить, удачно решаются и наследственные вопросы, но если дело затянется до конца месяца, то приготовьтесь еще какое-то время собирать документы, — рассказала астролог.

9

Стрелец

Для Стрельцов февраль будет беспокойным месяцем. Представители знака будут хотеть поддать газа и рвануть, но стоит поменять педаль и притормозить, чтобы не наделать глупостей. Особенно это касается крупных покупок.

В работе у Стрельцов меняется привычный уклад жизни: внеплановые поездки, обучение, которое не принесет удовольствия. Если у вас есть возможность от всего этого отказаться, лучше так и сделать.

— Много внимания потребует домашняя жизнь и кто-то из старших родственников, — подмечает Василиса Володина. — Но они же могут помочь в свою очередь или познакомить вас с полезным человеком.

10

Козерог

В феврале Козероги по самые уши утонут в работе. Глотком свежего воздуха станет поход в театр, кино или в ресторан с любимым человеком. Молодым и одиноким Козерогам в феврале только предстоит узнать, что такое любовь.

— Юные Козероги могут очароваться кем-то из близкого окружения, после чего пребывать всю весну в некотором душевном смятении — любовь окрыляет. Используйте это вдохновение для творческих проектов и самосовершенствования, — рассказала астролог.

К привычным тратам за февраль добавится покупка техники и оплата обучения для себя или ребенка. К последнему лучше отнестись ответственно и потратить побольше времени на поиск проверенных репетиторов и курсов.

11

Водолей

Водолеи уже не первый месяц всё свободное время отдают работе — в феврале можно просить награду за свои труды.

— Требуйте дополнительного вознаграждения за сверхурочные работы или эксклюзивное качество, — настаивает астролог. — Даже если ваш начальник скуп, как крот из сказки, настойчивость поможет получить достойную компенсацию.

В какой бы сфере вы ни работали, не забывайте о своем внешнем виде. В начале февраля можно задуматься о смене гардероба или о том, чтобы пойти на курсы по ораторскому мастерству. Все выступления тоже лучше планировать на первые числа месяца.

С 15 февраля Водолеи переключат свое внимание на семью, особенно на партнера. Он уже долгое время чувствует себя чужим и брошенным, пришло время для романтического свидания и сюрприза, чтобы разбудить чувства.

12

Рыбы

В начале месяца Рыбы будут вялыми и только к концу месяца войдут в привычный темп жизни и привычный график. Но медлительность никак не помешает им в жизни, наоборот, окружающие захотят поддержать и помочь им — не отказывайтесь от делегирования.

— Середина месяца — время активного общения. Ваши мысли (в том числе публикации в соцсетях) могут вызывать широкий резонанс, но выглядеть слишком радикальными. Недоброжелатели тоже тут, рядом. Старайтесь реагировать спокойнее, но корректировать форму передачи своих идей, — рассказала Василиса Володина.

ПО ТЕМЕ
Гороскоп Василиса Володина Овен Телец Близнецы Рак Рыбы Весы Стрельцы Девы Скорпион Водолей Козерог Лев
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Когда преследует она: откровенный рассказ пострадавшего от сталкерши
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
Дяденька, купите бургер: российским детям предложили законодательно запретить фастфуд — что за этим кроется
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Удача была на моей стороне»: ярославна скупила лотерейные билеты перед Новым годом. Итоги эксперимента
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление