Школьницы из России взорвали весь мир песней «Сигма бой». Всё ли так просто в этой истории?

В последнее время в интернете только и говорят что об этой парочке, и мы решили узнать, откуда они появились Источник: Бэтси / Vk.com











«Бэтси Джаред Бэйб как Лето. Бэтси лето как жара. Так что милый мальчик будет прыгать и сгорать. Ой, бой, пакуйся в мою „Бентли“, полезай в мой бьюти бокс. Ты мой сигма бой, но я желаю твоих слез». Мало кто догадывается, но только что вы прочитали не проклятие, заставляющее вертеться в гробах Велимира Хлебникова, Алексея Крученых, Давида Бурлюка и прочих видных поэтов авангарда, а вполне себе текст современной песни, от которой в последний месяц сошел с ума весь мир. Исполняют ее две школьницы — Светлана Чертищева, больше известная как Бэтси Girl (для друзей просто Бэтси), и Мария Янковская, больше известная как Анна-Мария Янковская. Их трек «Сигма бой» вошел в топ-10 танцевального чарта Billboard Hot Dance / Pop songs, обогнав Кэти Перри, Kesha и Тейлор Свифт. Но гораздо интереснее, откуда вообще взялись эти две исполнительницы и кто их родители.

Что за трек «Сигма бой»

«Сигма бой» — песня о нелегкой женской доле, насколько нелегкой она бывает у школьниц 11–12 лет. На горизонте у них появляется персонаж, известный как сигма бой (что-то вроде 14-летнего альфа-самца). Все девчонки хотят с ним как минимум танцевать, но тут в игру вступает юная манипуляторша. В ее планах — заставить будущего мужчинку рыдать и добиваться ее год (ни больше ни меньше).

Арсенал способов расшатать самоуверенность и психику молодого человека у малолетней сердцеедки не такой уж большой — «Бентли» и котлета денег, на которую она собирается скупить все «Скитлзы» и «Сникерсы». После этого, уверена несносная особа, сигма бой падет в ее объятия. То есть, с одной стороны, она мечтает его добиться, с другой — хочет, чтобы он «прыгал и сгорал». Налицо как минимум эмоциональная нестабильность. Но текст, как водится в подобных случаях, здесь на последнем месте. Для полного погружения включайте трек и читайте дальше.

От этой песни сошел с ума весь мир. Без шуток Источник: Бэтси / Vk.com

Вышел этот трек еще в октябре прошлого года. Первым делом он пришелся по вкусу российским школьникам, в то время как эмоционально устойчивые слушатели отнесли его в разряд треш-контента и определили его место неподалеку от «скибиди-туалета». Однако нашлись и те, кто на волне хайпа пустился в пляс под «Сигма боя». Например, Ксения Собчак.

Источник: xenia_sobchak / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В декабре разрываться от композиции начали уже западные соцсети, и в зарубежном интернете «Сигма бой» стал зумерским хитом и мемом номер один. По всему свету песню стали переводить на свои языки. Видимо, чтобы подпевать всем миром.

Источник: elyoaks / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Арабы и европейцы танцуют под этот трек, слушают на полную в колонках на улицах, в школах и метро. Появился даже большой круг фанатов, которые требуют отправить Бэтси и Марию Янковскую с их «Сигма боем» на «Евровидение». Такое сегодня влияние российской культуры на мир. Смиритесь.

Смирились? А теперь давайте поближе познакомимся с исполнительницами.

Кто такая Светлана «Бэтси» Чертищева

Бэтси родилась 27 января 2013 года в Санкт-Петербурге. Ее отец — композитор Михаил Чертищев. Его сочинения можно услышать в мультфильмах про трех богатырей, «Барбоскиных» (0+), «Лунтике и его друзьях» (0+).

— Я приложил руку к саундтреку, а Светуся исполнила заглавные песни для фильма, — звал всех на премьеру «Лунтика» Михаил в конце августа 2024 года. — Настоятельно рекомендую фильм к просмотру.

Источник: Михаил Чертищев / Vk.com











Петь Света начала не сразу. Когда девочке было пять лет, родители завели ей блог. В нем она поначалу ела на камеру фрукты (славен будь мокпан), общалась с мягкими игрушками, дурила (это глагол). Потом дело дошло до незамысловатых и не обремененных смыслом песенок, которые быстро подхватила целевая аудитория.

Источник: Бэтси / Vk.com

Сочинение девочки «Как я провела 2024-й» могло бы стать выдающимся, если бы существовало. В том году она представила хит «Я не пон», основанный на опусах хейтеров в ее адрес. Летом выпустила на эту песню клип, выступила на нескольких музыкальных фестивалях, снялась в парочке телевизионных проектов, наконец, вместе с Марией Янковской записала «Сигма боя». Музыку к песне написал Бэтсин отец.

— Идею придумал мой папа, а на нас ее протестировали. Мы ее немного додумали — стали делать «сигму» — это когда ты поочередно вытягиваешь губы вперед, как поцелуйчик, и широко улыбаешься, — рассказывала юная блогерша.

На создание вирусной музыки у Михаила Чертищева, отца Бэтси, рука набита что надо. За композиторскую деятельность он взялся в 2004 году. Поначалу писал музыку для рекламных роликов, малоизвестных групп и компьютерных игр. В 2009 году начал сотрудничать с Варварой Стрижак, для которой написал десятки песен, в том числе музыку к «Лабиринту», с которым исполнительница отправилась на детское «Евровидение» в 2011 году.

Источник: Варвара Стрижак / Vk.com

В 2015 году Михаил стал продюсером победительницы музыкального проекта «Голос. Дети» (6+) Алисы Кожикиной и написал для ее репертуара десятки песен, которые даже можно слушать. Одна из них — «Стала сильнее» — добралась до «Русского радио».

Источник: Алиса Кожикина / Vk.com

В 2016 году Кожикина сбежала от Чертищева к казанскому композитору Кириллу Уханову. Но у Михаила уже подрастала своя юная звезда, и он стал писать все мелодии только для нее.

Откуда взялась Мария Янковская

С прославленной актерской четой Янковских у 12-летней Марии нет ничего общего. Но это не мешает ей протаптывать себе дорогу на телеэкраны. Тем более что путеводителем для нее служит мама — Алина Янковская.

Источник: Мария Янковская / Vk.com











«Продюсер, медиаменеджер, председатель Совета Дома писателей, директор Союза писателей и читателей, общественный советник, Creative Kids PRO», — так представляет себя мама начинающей певицы на своей странице «ВКонтакте».

Звучит, возможно, всё это чертовски масштабно, но по идее тот же самый «Союз писателей и читателей» вы можете создать у себя дома. Для этого достаточно писать и читать. Главных писательских организаций в России две — Союз писателей России и Союз российских писателей. Наберется еще с десяток важных объединений, всё остальное (в том числе и СПИЧ) — суть кружки по интересам.

Но что у Алины Янковской точно получается, так это быть активной мамой.

Источник: Алина Янковская / Vk.com











— Я горжусь тем, что являюсь мамой двоих детей, которые занимаются музыкой, снимаются в кино, выступают на фестивалях и концертах, занимаются творчеством и при этом не забывают и об учебе, — рассказывает о себе женщина. — А я всегда рядом с ними, поддерживаю их, помогаю добиться поставленных целей. Признаюсь, что они вдохновляют меня к созданию собственных творческих проектов для детей и молодежи, таких как музыкальные фестивали и концерты, образовательные и спортивные мероприятия, детские телевизионные шоу.

Собственно, из этой визитки можно догадаться, что Анна-Мария — постоянная участница проектов, задуманных ее матерью. Следите за руками. Алина Янковская является продюсером проектов «Шоу Насти и Вовы» (6+), «Супер Лайк Шоу. Розовая дорожка» (6+), «Супер Лайк Шоу» (6+), «Супер лайк фест. Новогодний» (6+), «Хорошоу» (6+), «Блогеры на каникулах» (6+). В скольких из них принимала участие ее дочь? Во всех.

Сейчас Алина Янковская устроила Анне-Марии поездку по Европе с туром одной песни. Девочка поет на улицах и в подземках.

Источник: Мария Янковская / Vk.com

А еще мама разместила видеовизитки дочери на всех возможных кастинг-платформах.

— У меня нет ни одной свободной минуты. Я всё время то играю, то пишу, то пою. У меня вообще нет свободной минуты. Вообще. Ужасно. Я не могу ничего успевать с этим всем, — рассказывала о себе девочка на одной из таких визиток, берясь за голову.

— Счастье — когда мечты твоих детей сбываются, — парирует мама.