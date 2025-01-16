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Развлечения обзор «Ты классная, но толстая»: что известно о новых «Больших девочках» — вместе они весят 2 тонны

«Ты классная, но толстая»: что известно о новых «Больших девочках» — вместе они весят 2 тонны

Они точно знают, что это не кость широкая

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Для некоторых участниц светиться в шоу не впервой — кто гопника из себя изгонял, кто муженька искал

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Пока мы думаем, как бы сбросить пару килограммов, набранных в новогодние каникулы, перед этими девушками стоит задача посложнее. К своим не самым великим годам каждая из них весит больше 100 кило, а некоторые давно не видели на весах отметки меньше 200 кг. Но объединяет их не только ситуация, в которой они оказались, а большое желание из нее выбраться. Чтобы добиться этого, им предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Вся страна будет следить за этим процессом с 16 января, а пока давайте познакомимся поближе с участницами второго сезона «Больших девочек» (18+).

Дарья Типчук, 26 лет, 117 кг

Отец Дарьи умер, когда ей едва исполнился год, а мать лишили родительских прав. Всё детство она находилась на попечении бабушки, которая, как и многие бабушки, в знак любви начала откармливать внучку.

Главной отдушиной девушки стал спорт. Она четыре раза становилась чемпионкой мира по самбо, стремилась дойти до Олимпийских игр, но потом получила травму, и от мечты пришлось отказаться. Дни на диване без тренировок, неизвестность в будущем — всё это Дарья начала заедать, да так активно, что в какой-то момент могла поесть 15 раз в день.

— Мой максимальный вес дважды переваливал за 200 кг. Для меня прием пищи — это праздник, особый ритуал, — заявляет Дарья.

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Дарья не сдавалась и попыталась самостоятельно привести себя в форму. Правда, путь для этого выбрала, мягко говоря, специфический — через запрещенные препараты. В итоге к лишнему весу добавились зависимость и затяжная депрессия. Глядя на себя в зеркало, девушка поняла, что она превратилась в идеального кандидата для телевизионного шоу, и отправила заявку на участие в «Пацанках» (18+). Потом еще раз, и еще, и еще. Но все четыре ее попытки попасть на проект так и не увенчались успехом.

— Я всегда хотела попасть на «Пацанок», так как меня не устраивал мой образ жизни, меня не устраивало мое мышление и самооценка к себе как к личности. Четыре года я пыталась попасть, но мне не везло, — признается Дарья.

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Не оставляя попыток попасть в телевизор, в 2021 году Дарья прошла кастинг в шоу «Битва за тело» (16+). В этот проект ее взяли, но долго в нем девушка не продержалась. Ее мотивации не хватило, чтобы регулярно тренироваться и отказаться от шаурмы, пива и чипсов. В конце концов она психанула и бросила битву. Сейчас Дарья надеется, что участие в «Больших девочках» поможет ей справиться с проблемами.

Анастасия Петрова, 24 года, 109 кг

Петруха — одна из самых узнаваемых участниц шоу. Пять лет назад она победила в пятых «Пацанках», где прошла путь от опасной борцухи до девушки образцово-показательного поведения.

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После победы в «Пацанках» Анастасия занялась фотографией и начала организовывать туристические туры по Дагестану для небольших групп. На экране тоже не раз появлялась. Она участвовала в шоу «Пацанки рулят» (16+) и «Последний герой» (12+), снималась в клипах музыкантов, пусть и не самых популярных.

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Кстати, о музыкантах. Одно время Петрухе приписывали роман с Димой Биланом, но певец опроверг их союз и сказал, что они лишь друзья. Сама же Настя об отношениях с парнями предпочитает не распространяться. Но уверена: дышать полной грудью ей мешает лишний вес. На фоне гормональных сбоев после участия в «Пацанках» она набрала 30 кг, что не прошло незамеченным: злопыхатели начали отпускать резкие комментарии в ее адрес и откровенно насмехаться. И если раньше Петруха им бы за это морду набила, то сегодня стремится исправить всё своими силами на «Больших девочках».

Мария Дорошенко, 23 года, 195 кг

«Я угроза для еды» — с таким лозунгом залетает на проект Мария Дорошева. Участница борется с лишним весом с самого детства. Возможно, она могла бы справиться с ним еще в ранние годы, но ее воспитывал только отец. Вместо поддержки и любви мужчина выбрал метод насмешек и жестокости. Как только Марии исполнилось 18 лет, она сбежала от горе-родителя в Краснодар.

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После переезда Мария попыталась вести обычную жизнь менеджера магазина, но это ей быстро наскучило, и она переквалифицировалась сначала в блогера, а потом стала читать рэп.

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Для Дорошевой телепроекты как дом родной. Она уже ловила отборную порцию хайпа в шоу «Богиня шопинга» (16+), где примерила платье в духе Недели моды — 2023 с головой льва, а также на проекте «Четыре свадьбы» (16+). В последнем Мария устроила торжество на миллион с блогером-пранкером. Что интересно, в их отношения никто не верил, но после программы пара осталась вместе и ведет блог на многотысячную аудиторию.

Дарья Гришина, 30 лет, 133 кг

Дарью воспитывали бабушка и дедушка, но они не могли до конца компенсировать любовь родителей. Девушка начала заполнять пустоту в душе едой и больше не могла остановиться. Всё это привело к тому, что уже в университете Дарья весила 156 кг.

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После учебы Дарья занялась организацией праздников и выступала с КВН, чтобы опережать любые нападки и шутить о своем лишнем весе быстрее, чем это могут сделать другие люди. Но юмор не помог ей начать чувствовать себя нужной и любимой.

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Впервые на телевидение Дарья попала в 2024 году на втором сезоне «Мистера Х» (16+). Но холостяку она показалась чрезмерно напористой, и в итоге девушка отправилась домой в первом же выпуске. Однако сама она склонна считать, что причиной, по которой она не прошла дальше, стал лишний вес, который уже давно мешает ей построить отношения.

— В течение пяти лет я нахожусь одна, у меня нет отношений, потому что мне говорят «Ты, конечно, классная. У тебя классное чувство юмора и красивое личико, но ты толстая», — рассказала Дарья.

Анастасия Носкова, 24 года, 126 кг

Анастасия решила идти на шоу вместе со своей младшей сестрой Татьяной. Суммарно девушки весят 260 кг.

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В детстве Настя и Таня часто оставалась вдвоем, пока родители работали. Днем они ели то, что могли приготовить сами, и иногда их рацион ограничивался макаронами, сахаром и бутербродами. Вечером же начинался поток жирной еды от бабушки, которая сначала закармливала девочек, а потом начала их оскорблять за лишний вес.

— Бабушка могла в любое время зайти ко мне без особого повода и третировать за внешний вид. «Ты посмотри на себя, раньше такая красивая была, а сейчас во что превратилась? Ты в зеркало-то себя видишь? Разжирела — зад больше моего, лицо огромное какое, расплылась совсем!» — вспоминает Анастасия.

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Во время учебы в школе девушка познакомилась со своим будущим мужем, с которым состоит в отношениях до сих пор. И эта могла бы быть история со счастливым концом, но из-за лишнего веса Анастасия не может иметь детей, о которых давно мечтает.

Татьяна Парфенова, 20 лет, 134 кг

Младшая сестра Анастасии Носковой, которая и предложила принять участие в проекте.

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Детство у Татьяны проходило так же, как и у старшей сестры, в окружении вредной еды. Для девушки было особенно болезненно, что родители постоянно сравнивают ее с Анастасией и она всегда проигрывает.

— Смотри, как Настя учится — без троек, спортом занимается, медали приносит, надо быть такой же! — вспоминает Татьяна слова родителей.

В школе жизнь проходила не легче. Из-за лишнего веса участница терпела постоянные насмешки и чувствовала себя лишней в окружении худых подружек. После учебы Татьяна поступила в медицинский колледж и стала фельдшером-лаборантом, а в 2024 году вышла замуж.

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Несмотря на успехи в личной и профессиональной жизни, обиды на семью так никуда и не делись. Татьяна надеется, что после проекта родители заметят ее и поймут, что она не копия сестры, а отдельный человек. Но пока кажется участница сама до конца не готова сепарироваться и уже в визитке на шоу сестры сообщают, что на «Больших девочках» планируют быть единым целым и оставаться вместе до конца.

— Мы играем за одного человека. И если вылетим, то вместе, — сообщили Татьяна и Анастасия.

Саманта-Виктория Агеева, 19 лет, 129 кг

Саманта-Виктория на себе почувствовала, насколько могут быть жестоки дети. Из-за цвета кожи девочка подвергалась травле как от одноклассников, так и от учителей. Чтобы хоть как-то справиться с постоянными оскорблениями и насмешками, она заменила общение со сверстниками на еду и уже к третьему классу стала весить 80 кг.

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Для Саманты-Виктории участие в шоу становится спасением, но при этом и испытанием на прочность. Она сильно переживает из-за критики со стороны зрителей и готовится к худшему варианту.

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— Я очень сильно волнуюсь и переживаю. Мне страшно вновь столкнуться с хейтом и травлей после выхода выпусков, как это было в школьное время. Понимаю, что это может показаться странным, поскольку сама решилась на этот проект; уже тысячу раз прокрутила худший вариант развития событий для себя в голове, но это особо не помогло, — написала в своем блоге Саманта-Виктория.

А вы верите, что на шоу можно похудеть?

Нет конечно, вы посмотрите на участниц прошлого сезона сейчас
Да никто туда не идет худеть, я вас умоляю
Это же всё ради хайпа, какое похудение?
Верю, что девочки обязательно справятся
Не смотрю такие шоу
Не смотрю телевизор
ПО ТЕМЕ
Шоу Большие девочки Телевидение Истории Жизнь Похудение Преображение
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