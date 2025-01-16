«Ты классная, но толстая»: что известно о новых «Больших девочках» — вместе они весят 2 тонны

Для некоторых участниц светиться в шоу не впервой — кто гопника из себя изгонял, кто муженька искал Источник: Большие девочки / T.me











Пока мы думаем, как бы сбросить пару килограммов, набранных в новогодние каникулы, перед этими девушками стоит задача посложнее. К своим не самым великим годам каждая из них весит больше 100 кило, а некоторые давно не видели на весах отметки меньше 200 кг. Но объединяет их не только ситуация, в которой они оказались, а большое желание из нее выбраться. Чтобы добиться этого, им предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Вся страна будет следить за этим процессом с 16 января, а пока давайте познакомимся поближе с участницами второго сезона «Больших девочек» (18+).

Дарья Типчук, 26 лет, 117 кг

Отец Дарьи умер, когда ей едва исполнился год, а мать лишили родительских прав. Всё детство она находилась на попечении бабушки, которая, как и многие бабушки, в знак любви начала откармливать внучку.

Главной отдушиной девушки стал спорт. Она четыре раза становилась чемпионкой мира по самбо, стремилась дойти до Олимпийских игр, но потом получила травму, и от мечты пришлось отказаться. Дни на диване без тренировок, неизвестность в будущем — всё это Дарья начала заедать, да так активно, что в какой-то момент могла поесть 15 раз в день.

— Мой максимальный вес дважды переваливал за 200 кг. Для меня прием пищи — это праздник, особый ритуал, — заявляет Дарья.

Источник: Дарья Типчук / T.me











Дарья не сдавалась и попыталась самостоятельно привести себя в форму. Правда, путь для этого выбрала, мягко говоря, специфический — через запрещенные препараты. В итоге к лишнему весу добавились зависимость и затяжная депрессия. Глядя на себя в зеркало, девушка поняла, что она превратилась в идеального кандидата для телевизионного шоу, и отправила заявку на участие в «Пацанках» (18+). Потом еще раз, и еще, и еще. Но все четыре ее попытки попасть на проект так и не увенчались успехом.

— Я всегда хотела попасть на «Пацанок», так как меня не устраивал мой образ жизни, меня не устраивало мое мышление и самооценка к себе как к личности. Четыре года я пыталась попасть, но мне не везло, — признается Дарья.

Источник: Дарья Типчук / vk.com











Не оставляя попыток попасть в телевизор, в 2021 году Дарья прошла кастинг в шоу «Битва за тело» (16+). В этот проект ее взяли, но долго в нем девушка не продержалась. Ее мотивации не хватило, чтобы регулярно тренироваться и отказаться от шаурмы, пива и чипсов. В конце концов она психанула и бросила битву. Сейчас Дарья надеется, что участие в «Больших девочках» поможет ей справиться с проблемами.

Анастасия Петрова, 24 года, 109 кг

Петруха — одна из самых узнаваемых участниц шоу. Пять лет назад она победила в пятых «Пацанках», где прошла путь от опасной борцухи до девушки образцово-показательного поведения.

Источник: Анастасия Петрова / Vk.com











После победы в «Пацанках» Анастасия занялась фотографией и начала организовывать туристические туры по Дагестану для небольших групп. На экране тоже не раз появлялась. Она участвовала в шоу «Пацанки рулят» (16+) и «Последний герой» (12+), снималась в клипах музыкантов, пусть и не самых популярных.

Источник: Грек / YouTube.com

Кстати, о музыкантах. Одно время Петрухе приписывали роман с Димой Биланом, но певец опроверг их союз и сказал, что они лишь друзья. Сама же Настя об отношениях с парнями предпочитает не распространяться. Но уверена: дышать полной грудью ей мешает лишний вес. На фоне гормональных сбоев после участия в «Пацанках» она набрала 30 кг, что не прошло незамеченным: злопыхатели начали отпускать резкие комментарии в ее адрес и откровенно насмехаться. И если раньше Петруха им бы за это морду набила, то сегодня стремится исправить всё своими силами на «Больших девочках».

Мария Дорошенко, 23 года, 195 кг

«Я угроза для еды» — с таким лозунгом залетает на проект Мария Дорошева. Участница борется с лишним весом с самого детства. Возможно, она могла бы справиться с ним еще в ранние годы, но ее воспитывал только отец. Вместо поддержки и любви мужчина выбрал метод насмешек и жестокости. Как только Марии исполнилось 18 лет, она сбежала от горе-родителя в Краснодар.

Источник: Nepara013 / T.me











После переезда Мария попыталась вести обычную жизнь менеджера магазина, но это ей быстро наскучило, и она переквалифицировалась сначала в блогера, а потом стала читать рэп.

Источник: Nepara013 / Т.me











Для Дорошевой телепроекты как дом родной. Она уже ловила отборную порцию хайпа в шоу «Богиня шопинга» (16+), где примерила платье в духе Недели моды — 2023 с головой льва, а также на проекте «Четыре свадьбы» (16+). В последнем Мария устроила торжество на миллион с блогером-пранкером. Что интересно, в их отношения никто не верил, но после программы пара осталась вместе и ведет блог на многотысячную аудиторию.

Дарья Гришина, 30 лет, 133 кг

Дарью воспитывали бабушка и дедушка, но они не могли до конца компенсировать любовь родителей. Девушка начала заполнять пустоту в душе едой и больше не могла остановиться. Всё это привело к тому, что уже в университете Дарья весила 156 кг.

Источник: Дарья Гришина / Vk.com











После учебы Дарья занялась организацией праздников и выступала с КВН, чтобы опережать любые нападки и шутить о своем лишнем весе быстрее, чем это могут сделать другие люди. Но юмор не помог ей начать чувствовать себя нужной и любимой.

Источник: Дарья Гришина / Vk.com











Впервые на телевидение Дарья попала в 2024 году на втором сезоне «Мистера Х» (16+). Но холостяку она показалась чрезмерно напористой, и в итоге девушка отправилась домой в первом же выпуске. Однако сама она склонна считать, что причиной, по которой она не прошла дальше, стал лишний вес, который уже давно мешает ей построить отношения.

— В течение пяти лет я нахожусь одна, у меня нет отношений, потому что мне говорят «Ты, конечно, классная. У тебя классное чувство юмора и красивое личико, но ты толстая», — рассказала Дарья.

Анастасия Носкова, 24 года, 126 кг

Анастасия решила идти на шоу вместе со своей младшей сестрой Татьяной. Суммарно девушки весят 260 кг.

Источник: Анастасия Носкова / Vk.com











В детстве Настя и Таня часто оставалась вдвоем, пока родители работали. Днем они ели то, что могли приготовить сами, и иногда их рацион ограничивался макаронами, сахаром и бутербродами. Вечером же начинался поток жирной еды от бабушки, которая сначала закармливала девочек, а потом начала их оскорблять за лишний вес.

— Бабушка могла в любое время зайти ко мне без особого повода и третировать за внешний вид. «Ты посмотри на себя, раньше такая красивая была, а сейчас во что превратилась? Ты в зеркало-то себя видишь? Разжирела — зад больше моего, лицо огромное какое, расплылась совсем!» — вспоминает Анастасия.

Источник: Анастасия Носкова / Vk.com











Во время учебы в школе девушка познакомилась со своим будущим мужем, с которым состоит в отношениях до сих пор. И эта могла бы быть история со счастливым концом, но из-за лишнего веса Анастасия не может иметь детей, о которых давно мечтает.

Татьяна Парфенова, 20 лет, 134 кг

Младшая сестра Анастасии Носковой, которая и предложила принять участие в проекте.

Источник: Большие девочки / T.me











Детство у Татьяны проходило так же, как и у старшей сестры, в окружении вредной еды. Для девушки было особенно болезненно, что родители постоянно сравнивают ее с Анастасией и она всегда проигрывает.

— Смотри, как Настя учится — без троек, спортом занимается, медали приносит, надо быть такой же! — вспоминает Татьяна слова родителей.

В школе жизнь проходила не легче. Из-за лишнего веса участница терпела постоянные насмешки и чувствовала себя лишней в окружении худых подружек. После учебы Татьяна поступила в медицинский колледж и стала фельдшером-лаборантом, а в 2024 году вышла замуж.

Источник: Татьяна Парфенова / Vk.com











Несмотря на успехи в личной и профессиональной жизни, обиды на семью так никуда и не делись. Татьяна надеется, что после проекта родители заметят ее и поймут, что она не копия сестры, а отдельный человек. Но пока кажется участница сама до конца не готова сепарироваться и уже в визитке на шоу сестры сообщают, что на «Больших девочках» планируют быть единым целым и оставаться вместе до конца.

— Мы играем за одного человека. И если вылетим, то вместе, — сообщили Татьяна и Анастасия.

Саманта-Виктория Агеева, 19 лет, 129 кг

Саманта-Виктория на себе почувствовала, насколько могут быть жестоки дети. Из-за цвета кожи девочка подвергалась травле как от одноклассников, так и от учителей. Чтобы хоть как-то справиться с постоянными оскорблениями и насмешками, она заменила общение со сверстниками на еду и уже к третьему классу стала весить 80 кг.

Источник: Black barbie / T.me











Для Саманты-Виктории участие в шоу становится спасением, но при этом и испытанием на прочность. Она сильно переживает из-за критики со стороны зрителей и готовится к худшему варианту.

Источник: Black barbie / T.me











— Я очень сильно волнуюсь и переживаю. Мне страшно вновь столкнуться с хейтом и травлей после выхода выпусков, как это было в школьное время. Понимаю, что это может показаться странным, поскольку сама решилась на этот проект; уже тысячу раз прокрутила худший вариант развития событий для себя в голове, но это особо не помогло, — написала в своем блоге Саманта-Виктория.