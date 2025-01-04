К Ивлеевой влез в дом голый незнакомец, а Катя Лель отказалась от внуков: как проходят праздники у звезд

Ивлеева покинула дом из-за страха Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Звезды на этой неделе не прекращают удивлять. Ида Галич готовится к свадьбе, а Катя Лель наотрез отказалась нянчить внуков. Впрочем, знаменитостей преследуют не только семейные проблемы и хлопоты. К Насте Ивлеевой проник голый мужчина, а Анну Седокову заподозрили в причастности к смерти бывшего мужа.

Галич объявила о помолвке

Блогер и телеведущая Ида Галич выходит замуж. Радостной новостью она поделилась в эфире программы «Новогодний Мечталлион» (12+).

Девушка продемонстрировала ведущему Дмитрию Хрусталеву кольцо на безымянном пальце. Избранником Галич стал бизнесмен Олег Ледвич.

Это второй брак звезды. В 2020 году она рассталась с мужем, блогером Аланом Басиевым. У пары есть сын Леон.

Голый незнакомец ворвался к Ивлеевой

В дом блогера и телеведущей Насти Ивлеевой проник неизвестный мужчина с битой и колючей проволокой. Он перелез во двор через забор и разбил окно. Обнаружить страшного гостя удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Приехавшие полицейские нашли мужчину прячущимся в кладовой. В тот день звезды не было дома.

Блогер рассказала, как спаслась от голого незнакомца Источник: Настия Ивлеева / Telegram

Как позже сообщила Ивлеева, этот мужчина влезает к ней не впервые. По ее словам, в августе он пробрался через окно в подвале, разделся и с битой вошел в ее комнату. Благо она успела вызвать охрану и вылезти на крышу.

SHAMAN показал, как оставаться свежим даже в праздники

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился советом с мужчинами, как привести себя в порядок и взбодриться утром. Для этого нужно умываться свежим снегом, считает артист.

Шаман показал свои бьюти-процедуры Источник: Starhit.ru / Telegram

Как это делать, Дронов показал на своем примере. Он набрал снега и хорошенько натер им лицо. Интересно, что использует SHAMAN летом, чтобы оставаться бодрым?

Катя Лель отказалась нянчить внуков

Певица Катя Лель не собирается становиться образцовой бабушкой и сидеть с внуками. Она предупредила дочь, что помощи ждать не стоит, хотя девочке еще нет даже 18 лет.

— Я сразу сказала: «Доченька, я с ребенком сидеть не буду, потому что мама у тебя профессии творческой. Мне нужно постоянное движение, перемещение, путешествия, потому что по-другому я не умею, у меня душа странника». Она это знает, — призналась артистка в беседе с Тимуром Кизяковым в передаче «Когда все дома» (12+) на телеканале «Россия 1».

Лель родила дочь в 2009 году в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. Пара распалась в 2023 году. Подробнее о причинах развода можно почитать в материале Starhit.ru.

В Латвии заподозрили, что смерть Яниса Тиммы была насильственной

На родине баскетболиста Яниса Тиммы в Латвии возбудили уголовное дело по факту его смерти. Его друг Марк Пугачев собирается дать показания против бывшей супруги спортсмена, певицы Анны Седоковой.

— Друзья, я хочу вас поздравить. Сегодня Следственный комитет Латвийской Республики возбудил уголовное дело по факту насильственной смерти Яниса, в котором я выступаю одним из главных свидетелей, — сообщил Пугачев.

Друг Тиммы считает, что Седокова избавилась от баскетболиста из-за четырех московских квартир, которые Янис купил за 180 миллионов рублей. О смерти спортсмена стало известно 17 декабря. Рядом с телом лежал его телефон, на заставке которого была просьба связаться с Седоковой. Подробнее о жизни пары можно почитать в отдельном материале.

Юра Борисов ждет новую награду

Сразу два российских актера вошли в лонг-лист британской кинопремии BAFTA. Юра Борисов и Марк Эйдельштейн претендуют на победу в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора» (18+). Победителей объявят на церемонии, которая пройдет 16 февраля.

Для Борисова это не первая крупная зарубежная премия. Он получил номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» за роль в том же фильме. Также актеру уже присудили премию Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса.

Жена Natan’а может простить измену

Супруга певца Natan'а (Натан Миров) Анастасия Швецова поделилась мыслями об измене своего мужа. Она призвала посторонних не лезть с советами и призналась, что будет решать, что делать дальше, основываясь только на своих чувствах.

— Я имею право ставить окончательную точку или продолжать отношения, основываясь на своих чувствах и опыте. В любом случае это будет только мое решение. Я выбираю доброту и эмпатию и надеюсь, что другие тоже сделают выбор в пользу света внутри себя. У меня нет необходимости принижать других, чтобы чувствовать себя лучше, — написала Швецова в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Пока же, по словам девушки, они с Natan'ом не пара. Но это касается только их двоих.