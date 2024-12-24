«Проект меня сломал»: во что превратились первые участницы «Больших девочек» и как они выглядят сейчас

Такими мы увидели больших девочек на старте проекта, но к его финалу многие изменились едва ли не до неузнаваемости Источник: Большие девочки / T.me











Только недавно мы, кажется, всей страной наблюдали, как разного рода тренеры, психологи и прочие тьюторы измываются над командой девчонок, мечтающих сбросить лишний вес, как телеканал «Пятница» анонсировал выход второго сезона шоу «Большие девочки» (18+). Руководить процессом по привычке будет Этери Тутберидзе, и новые участницы уже мчатся в ее цепкие руки в надежде изменить свою жизнь. Но получилось ли сделать это у выпускниц первого сезона?

Лилит Хачатрян

Лилит воспитывалась в традиционной армянской семье, где все родственники переживали за личную жизнь девушки. Особенно сильно переживать они начали, когда вес девушки приблизился к отметке 120 кило и стал мешать ей строить здоровые отношения и собственную семью.

Такой Лилит — «девочка-бунтарка» — Хачатрян предстала в трейлере первого сезона шоу Источник: Лилит расскажет / T.me











Несмотря на лишний вес, девушке хотелось быть женственной, и добивалась она этого всеми доступными способами. Например, танцами. На этом видео — начало ее занятий.

Источник: Лилит расскажет / T.me

— Нетрудно заметить, что движения всё еще скованы и присутствует волнение, — честна с собой девушка. — Хочется отметить главное. Несмотря на свой вес, я стараюсь быть женственной и раскрепощенной. Не останавливаемся на достигнутом, дальше — больше.

Не привыкшая останавливаться на достигнутом, за время участия в «Больших девочках» Лилит скинула 40 кило и стала победительницей проекта.

Источник: Лилит расскажет / T.me











Выпустившись из шоу, девушка не пустилась во все тяжкие, а продолжила следить за собой: аквааэробика, стретчинг, регулярные прогулки, стабильные тренировки 3–4 раза в неделю. Также она читает полезную литературу, в том числе о том, как бороться с расстройством пищевого поведения. Но здоровье иногда не позволяет придерживаться полноценного питания.

— Обострился гастрит, подозрение на панкреатит. Какое-то время мучилась от боли, но уже состояние получше, — рассказывает Лилит. — Сейчас на щадящей диете, и я часто пью ряженку, я считаю — это лучший продукт.

Источник: Лилит расскажет / T.me











Девушка не упускает ни единой возможности заняться активностями, чтобы сохранять себя в форме, но удержать желаемый вес не всегда получается.

Анастасия Белозерова

«Похудею, и парень обязательно на мне женится», — с такой установкой шла Анастасия на проект, в котором появилась с весом 144 килограмма.

— Я отнеслась к этому как к последнему шансу. Я решила, что если я не смогу похудеть даже на проекте, который смотрит вся страна, то мне ничего не останется, как идти на бариатрическую операцию, — рассказывала Настя. — И как можно было развернуться и уйти?

Источник: Большие девочки / T.me











На проекте Настя всё-таки смогла похудеть. Да так, что впечатлила судей своим рекордом: за время, проведенное в «Больших девочках», она избавилась от лишних 45 кг. Вместе с весом ушли объемы во всех частях тела, зато появилась аккуратная талия. Для сравнения, Амина Усманилаева сбросила 38 килограммов (со 120 до 82), а Лилит Хачатрян — 40 (со 120 до 80).

Источник: Большие девочки / T.me











Сбылась на проекте и еще одна мечта Насти — молодой человек всё-таки сделал ей предложение. Прямо в студии.

— Он был восхищен, как мне удалось похудеть, поддерживал меня всё это время и говорил, какая я красивая. И я догадывалась, конечно, что он может сделать мне предложение в финале, — откровенничала уже-не-большая-девочка. — Мне было очень приятно, что он решился на этот шаг, потому что я понимаю, что ему эти все съемки очень тяжело давались, он после них несколько дней отходил, и когда я была с ним на сцене, я вот увидела, как он переживает, как он волнуется, меня это так тронуло.

Источник: телеканал «Пятница»











Девушка признаётся, что после проекта, когда ее некому стало контролировать, ей оказалось сложно держать себя в руках.

— На Новый год 7–8 килограммов я точно набрала, просто за месяц. Хотя я пыталась еще ходить в зал. Потом я набрала еще 3–4 килограмма. И в итоге после проекта я поправилась на 11 килограммов и стала весить 110 килограммов, — откровенничала Настя.

Источник: Belozerrrova / T.me











На этом вес Насти не перестал расти. И когда весы показали 137 кило, девушка решила плотно взяться за себя.

Источник: Belozerrrova / T.me

Теперь она старается придерживаться правильного питания, выбирает низкокалорийные продукты и пытается вести активный образ жизни, если на него хватает времени.

Амина Усманилаева

Для Амины «Большие девочки» были реваншем после поражения в шоу «Новые Пацанки» (16+). Девушка была уверена: тогда преградой на пути к триумфу стали 120 кг ее веса и в новом проекте она точно свое возьмет.

— В «Пацанках» не получилось у меня дожать. А здесь 100% мое место. И я займу первое место смело, — давала себе установку Амина.

Источник: Большие девочки / T.me











С первой же серии девушка дала понять, что настроена на серьезную борьбу, и старалась каждую неделю показывать лучший результат. Благодаря упорной работе за время проекта Амина скинула 38 кг. Но этого оказалось недостаточно для победы — от звания лучшей ее отделяли всего 2 кило. Второе шоу и второй проигрыш — Амина не смогла вынести и ушла с площадки в слезах, не дождавшись конца съемки.

Источник: Большие девочки / T.me











— Стоя на сцене, я вспоминала, как в самом начале у меня открылись две язвы, внутреннее кровотечение, гемоглобин был на критически низкой отметке. Я через всё это прошла, столько всего сделала, так пахала… — поделилась эмоциями Амина.

Фанаты надеялись, что Амина сможет легче пережить второе поражение, тем более вместе с финальной серией по Сети стало гулять видео, где ей делают предложение. На нём участница была счастливой и преобразившейся.

Источник: amashasla_78 / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Вскоре девушка удалила запись с таинственным незнакомцем со своей страницы и больше о молодом человеке и свадьбе не упоминала, зато говорила о том, что начала набирать вес.

— Нет смысла скрывать — я набрала семь килограммов, потому что после проекта долго пребывала в стрессе. Но сейчас прихожу в себя и буду поддерживать форму так, как учили нас наставники, — признавалась на интервью Амина.

Вместе с килограммами Амина вернула назад свой цвет волос и образ грозы улиц Источник: Амина Усманилаева / Vk.com











Арина Киселева

Когда-то Арина была спортсменкой и занималась бальными танцами. Но как только она начала набирать вес, ей не осталось места на паркете. Удивительно, но второй раз девушка почувствовала себя лишней, когда пришла на проект «Большие девочки». Других участниц возмутило ее появление, потому что на их фоне Киселева была стройной. К чести Арины, она быстро поставила всех на место, доказала, что с ее мнением нужно считаться, и начала выдавать отличные результаты. Именно ее весы первые показали двузначную цифру на проекте. Девушка попала в четверку лучших и ушла в полуфинале с весом 78 кг только из-за того, что не смогла достойно пройти испытания за пределами школы.

Источник: Большие девочки / T.me











Участие в шоу пробудило в Арине вкус к жизни, она решила остаться в Москве и начать работать моделью.

— Очень рада, что не вернулась в свою дыру, в свой Севастополь. Ну любимый Севастополь, любимый, но маленечко переросла, — рассказала девушка.

Источник: Большие девочки / T.me











В столице Арина пошла по рукам организаторов других телепроектов. В частности, участвовала в шоу «Свадьба вслепую» (16+), где пыталась построить отношения с незнакомым мужчиной. Однако и здесь удача ей не улыбнулась.

— Женихи, не разбегаемся, невеста вновь свободна, — объявила Арина после поражения.

Сбежавшиеся было на призыв женихи, увидев Арину, стали разворачиваться, обнаружив, что девушка не продолжила стремиться к своему идеалу, а, напротив, начала набирать килограммы. Киселева в ответ заявляет, что с нового года уж точно начнет новую жизнь и попробует влезть в то платье, в котором уходила из «Больших девочек».

Источник: kiselevva.ari / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Элнара Меликова

Для Элнары, пополнившей состав «Больших девочек» своими 174 килограммами, шоу было скорее промежуточной точкой, чем последним шансом. Потому что худеть она начала самостоятельно. С тех пор как увидела на весах отметку 226 кг.

Источник: Большие девочки / T.me











На «Больших девочках» Элнара пробыла совсем недолго и покинула проект на третьей неделе, пообещав не останавливаться на достигнутом.

— Проект меня вскрыл и сломал. Там я проходила свой путь трансформации. Я там плакала каждый день из-за того, что я много анализировала и понимала. Я часто не спала ночами, когда оставалась спать на первом этаже. Я много писала, плакала и думала, — написала в своем блоге Элнара.

Вернувшись домой, девушка свое слово сдержала. Теннис, баскетбол, танцы, ПП-завтраки и обеды — придерживаясь такого распорядка, она похудела до 120 килограммов. Но потом что-то пошло не так, и Элнара набрала вес до 156 килограммов. Впрочем, Меликова этого не стесняется и верит: правильное питание и тренировки помогут ей добиться результата.

Источник: elya.fitt / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Это жизнь, всё бывает, бывают взлеты и падения, но ни в коем случае нельзя опускать руки. Да, было очень грустно, я винила себя и хотела еще больше заедать свою грусть и боль, но я вовремя поняла, что всё катится на дно. В любом случае, скинуто 70 кг, всё то, что набрала, скину, я не переживаю, — оптимистично настроена Элнара.

Диана Глебова

«Самый толстый коллектор в Самаре», — так назвала себя Диана, когда пришла на шоу с весом 153 кг. Набирать девушка начала еще в детстве, после развода родителей и заброшенных тренировок. Она очень тяжело переживала насмешки над своей фигурой в социальных сетях и хотела понять, почему еда стала для нее главным удовольствием в жизни. Кроме желания научиться правильно худеть, Диана мечтала утереть нос своему бывшему, который расстался с ней из-за веса.

Источник: Большие девочки / T.me











На проекте девушка училась работать с общественным мнением и была одной из самых позитивных участниц. Но к шестой неделе судьи перестали в ней видеть запал и отправили домой при скинутых 14 кг. Конкурентки были согласны с мнением экспертов.

— У нее так и остается второй подбородок. Объемы не уменьшаются. Она говорит, что видит эти результаты, — я не вижу, — прокомментировала успехи Дианы на последней неделе одна из участниц.

Дома Диана удвоила свой результат и к финальному взвешиванию смогла избавиться от 28 кг Источник: Большие девочки / T.me











После шоу Диана перевернула свою жизнь на 180 градусов. Она не стала мириться с токсичным бывшим, который даже приходил к ней на шоу, чтобы помириться, а завела новые отношения и вышла замуж. Работу коллектора девушка поменяла на моделинг и, судя по стабильно публикующимся фотографиям в блоге, ни о чём не жалеет.

Источник: ledi_dilipton / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Диана выбрала нестандартные среди участниц методы похудения дома. Она попробовала лечебное голодание, специальные массажи, а также уменьшила желудок с помощью операции. Как уверяет сама девушка, последнее помогло ей избавиться от 28 кило за два месяца.

Алена Костюк

Алене было тяжелее всего на проекте. С весом 242 кг она не могла даже просто залезть в автобус, чтобы отправиться на проект, не говоря об испытаниях. Проблемы с лишним весом у девушки были с детского сада, но после 20 лет килограммы начали прирастать в геометрической прогрессии, и за 7 лет ее вес увеличился на 100 кг.

— На обычных весах я не могу взвеситься, поэтому мне в помощь идут весы грузовые. Сложно найти зимнюю одежду, поэтому я уже лет 7 хожу в одной зимней куртке, и она уже не застегивается, поэтому хожу нараспашку, — рассказывала о своей жизни до проекта Алена.

Источник: Городские порталы

После серьезной работы с психологом Алена начала постепенно открываться на шоу: участвовала в испытаниях, общалась с участницами и даже нашла в себе новый талант — танцевать брейк-данс.

Алена продержалась на проекте восемь недель, но из-за низкой активности на тренировках и низкого эффекта от занятий жюри отправило ее домой. Однако на финальном взвешивании Алена показала результат 199 кг и четко дала понять, что на этом она не планирует останавливаться.

Источник: Большие девочки / T.me











После финала Алена стала гостем на шоу Павла Воли. Там «большая девочка» поделилась своими грандиозными планами и новыми достижениями.

— Мечтаю о двузначной цифре — 99 хочется. Я думаю, скину до 120, и 20 там лишняя кожа — я обрежу. Сейчас пока нет 120 — сейчас 190, — поделилась Алена.

Сейчас Алена продолжает тренироваться, следит за питанием, и не исключено, что мы еще встретим ее во втором сезоне «Больших девочек» в качестве специального гостя.