Заходили в «не ту дверь», уезжали за границу и теряли миллионы: что стало с участниками голой вечеринки спустя год

Спустя год некоторые участники эпатажной голой вечеринки до сих пор не получили общественного прощения Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me, Настя Ивлеева / Т.me, «Светские хроники» / T.me











Ровно год назад, 21 декабря 2023 года, в столичном клубе Mutabor (который сейчас уже не существует), прогремела, пожалуй, самая эпатажная вечеринка за всю историю российского шоу-бизнеса. Блогерша Анастасия Ивлеева устроила масштабную тусовку в стиле Almost Naked («почти голые»), на которую в откровенных образах пришли многие российские звезды. В их числе Лолита, Дима Билан, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Джиган, Vacio и многие другие артисты и блогеры.

Этот вечер оставил огромный след в жизни участников тусовки. Многие из них лишись крупных проектов и рекламных контрактов прямо перед прибыльным новогодним сезоном. Некоторым звездам, чтобы спасти свою карьеру и гонорары, пришлось многократно извиняться перед общественностью за посещение вечеринки, кто-то вовсе угодил в изолятор, а после уехал из России.

MSK1.RU решил узнать, как сложилась судьба гостей и организаторов голой вечеринки после того злополучного вечера.

Настя Ивлеева

Этот год был непростым — трансформация Ивлеевой из эпатажной дивы в верующую скромницу Источник: Настя Ивлеева / Т.me











Самая большая волна хейта обрушилась на Анастасию Ивлееву, которая организовала эту вечеринку. Блогерша пыталась оправдаться перед общественностью за то, что фотографии с того вечера попали в интернет, обещала передать все вырученные деньги на благотворительность, а весной пожертвовала деньги на нужды бойцов СВО.

Все попытки Насти вернуть благосклонность зрителей не увенчались успехом. После скандальной тусовки компании массово стали прекращать сотрудничество с Ивлеевой. Не сложилась и кинокарьера блогерши: она должна была появиться в этом году в некоторых фильмах и сериалах, но их пересняли, заменив Настю другими актрисами, или и вовсе не выпустили в прокат.

Источник: Настя Ивлеева / Т.me

Помимо хейта, у Ивлеевой начались проблемы с законом. Сначала за организацию вечеринки Лефортовский районный суд Москвы назначил ей штраф 100 тысяч рублей. После этого на нее ополчились сотрудники и проверяли на уклонение от налогов. В апреле ее оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. А в июне ее счета заблокировали.

Отстраненная от рекламных и творческих проектов, Ивлеева в этом году попыталась удариться в бизнес. Летом совместно с Александром Пичугиным она открыла ресторан азиатской кухни — Nudles by Ivleeva. Заведение расположилось недалеко от Красной площади в Москве. Впрочем, и тут не обошлось без скандала: общественников возмутила реклама ресторана.

Источник: Ангира Болдырева / StarHit.ru











Кажется, в ближайшее время нас ждут новые проекты от Ивлеевой. Во время прямой линии Путина в своем Telegram-канале она написала: «Смотрела все 4 часа 27 минут, так как тестировала свои будущие медиа».

Не обошлось без перемен и в личной жизни. В декабре она внезапно заявила, что вышла замуж. Ее супругом стал ведущий телеканала «Культура» Филипп Бегак. Он представитель известной династии — внук советского писателя Юлиана Семенова и правнук детской писательницы Натальи Кончаловской, матери Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Образ Vacio стал самым эпатажным на вечеринке Источник: Vacio Swag / Vk.com











Vacio

26-летний рэпер Николай Васильев, известный под псевдонимом Vacio, стал звездой вечеринки Ивлеевой. Видимо, он слишком буквально понял раскрепощенный дресс-код мероприятия: из одежды на нём был только носок Balenciaga на члене и кроссовки.

Правоохранители такой откровенный образ не оценили и на следующий день после эпатажной тусовки арестовали парня на 15 суток. В начале января рэпера снова отправили под арест: он якобы матерился на выходе из спецприемника. Также музыканту назначили штраф в размере 200 тысяч рублей за слив фотографий с вечеринки в Telegram-канал Mash.

После вечеринки рэпера дважды отправляли в СИЗО Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / T.me











В своей отповеди музыкант признавался в любви России, говорил, что в курсе, как стране нелегко, рассказывал, что «просто хотел подарить всем хорошее настроение» и развлечь публику «самым смелым образом».

После двух арестов Vacio должен был отправиться на срочную службу в весенний призыв. До этого исполнитель был признан негодным к службе из-за псориаза. Новая медкомиссия военкомата Савеловского района признала его годным. Однако накануне 13 мая, когда у рэпера была повестка в военкомат, он внезапно уехал из России.

Спустя две недели появилась информация, что молодой человек решил отказаться от российского гражданства. После этого Vacio пропал из инфополя.

Посмотрите кусочек трека «Притон», который рэпер записал вместе с Моргенштерном* Источник: vac1o / Instagram.com (соцсеть запрещена на территории РФ)

Филипп Киркоров

Для мероприятия певец выбрал черный костюм в сетку Источник: agentgirl / Instagram (деятельность запрещена в РФ)

В числе участников звездной вечеринки был и король российской эстрады Филипп Киркоров. Когда вокруг гостей праздника Ивлеевой начали сгущаться тучи, он в скромной черной водолазке записал извинительное обращение, легендарное «зашел не в ту дверь», которое пользователи соцсетей растащили на мемы.

Впрочем, оправдания певца не сработали. После голой вечеринки его поспешно вырезали из фильма «Иван Васильевич меняет всё» и новогодних концертов. Досталось даже его камео в «Сватах» — и то удалили из сериала.

За прошедший год артист всячески пытался «реабилитироваться» в глазах общественности. Разноцветные костюмы с яркими стразами и многочисленными украшениями пришлось сменить на более классические и сдержанные образы. А в феврале посетил ДНР, где спел перед пациентами и сотрудниками городской больницы в Горловке, привез гуманитарную помощь и подарки раненым.

Киркоров в разрушенном концертном зале «Шахтер» Источник: fkirkorov / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вскоре после поездки в ДНР Филипп Киркоров начал возвращаться на телеэкраны и светские музыкальные премии. При любом удобном случае поп-король не упускает возможности едко высказаться в сторону Ивлеевой и даже насолить ей. 20 декабря в своих соцсетях певец опубликовал пост, в котором заявил, что из-за него блогершу лишили роли в новогоднем фильме телеканала ТНТ «Небриллиантовая рука».

«Очевидно, что между королем и профурсеткой с бриллиантом на пятой точке выбрали того, кто делает любой проект хитом. Меня!» — написал Киркоров.

Anna Asti

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Певица Anna Asti, которая выступила на вечеринке Ивлеевой, столкнулась с массовой отменой концертов. Сначала в новогоднем фильме «Иван Васильевич меняет всё» пересняли сцену, где она в образе куклы должна была исполнить одну из песен. Вместо нее в фильме появилась Клава Кока.

В декабре она планировала выступить на новогоднем корпоративе в компании уральского миллиардера Андрея Симановского «Сима-ленд», но вместо нее сотрудников поздравила Пелагея. Затем отменили и новогодний концерт Anna Asti в московской «Барвихе Luxury Village». Из-за этого артистка потеряла около 6,5 миллиона рублей.

После этого певица уехала из страны, чтобы восстановиться после операции. Затем она вернулась в Россию, чтобы встретиться с подопечными фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Постепенно артистка начала возвращаться и на сцену. В мае она выступила на музыкальной премии «Жара Music Awards». Публика встретила ее бурными овациями. В тот вечер ее удостоили нескольких наград.

Выступление Anna Asti вызвало бурю оваций у зрителей Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











К концу года карьера певицы окончательно вернулась в прежнее русло. Анна поехала в тур по десяткам городов России и собирала полные залы. Однако спокойная жизнь артистки длилась недолго. В декабре она рассказала, что стала жертвой преступников, которые взломали ее телефон и, вымогая у нее кругленькие суммы, шантажировали тем, что сольют в Сеть ее интимные фотографии.

Лолита

Источник: «Светские хроники» / T.me

Лолита Милявская посетила вечеринку в полупрозрачном боди и чулках с поясом. После злополучного вечера ее карьера пошла под откос. На новогодние праздники и после у певицы было запланировано большое турне по всей стране. Однако площадки, где должны были проходить ее выступления, отказались от проведения мероприятий.

— Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории. Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются. Нервная система к концу года уже всё. У нас должен был быть большой тур. Ничего, мы ведь сильные, справимся, — делилась артистка с MSK1.RU.

При этом бодрость духа певица не теряла и в соцсетях шутила над собой, что теперь она «одинокая пожилая пенсионерка» и учится быть домохозяйкой.

Лолита рассказала, что моет полы после голой вечеринки Насти Ивлеевой Источник: Лолита Милявская / T.me

Но долго быть домохозяйкой Лолите не пришлось. Уже в марте она появилась на пресс-завтраке канала МУЗ-ТВ и рассказала, что постепенно возвращается к привычной жизни и работе. Летом она в компании Владимира Маркони, Леры Кудрявцевой, Ольги Бузовой и Клавы Коки провела музыкальную премию «МУЗ-ТВ 2024: Возвращение».

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Клуб Mutabor и агентство Departáment

После голой вечеринки клуб закрывали на 90 дней Источник: Исмира Тагирбекова / MSK1.RU











Тусовка не прошла бесследно и для клуба, в котором собирались звезды. После голой вечеринки в клуб с обысками пришли полицейские. Здание опечатали — запланированные мероприятия пришлось перенести. А в середине января по решению суда его закрыли на 90 дней.

5 марта руководство клуба рассказало о ребрендинге заведения. В социальных сетях владельцы бывшего Mutabor объявили о новом «возвышенном образе» клуба после его временного закрытия. Теперь заведение называется ARMA.

Mutabor — один из самых знаменитых столичных клубов. Там нередко проходили концерты современных исполнителей, тематические тусовки и техно-рейвы. Площадку в соцсетях и СМИ окрестили «гнездом разврата». MSK1.RU подробно рассказывал о клубе и его владельцах.

Голая вечеринка поставила крест и на работе ивент-агентства Departáment, которое занималось организацией мероприятия Насти Ивлеевой. Владельцы компании решили закрыть ее. Процедура ликвидации была запущена 12 января, но, по данным Telegram-канала Shot, решение об этом приняли еще 28 декабря — спустя неделю после злополучного вечера.