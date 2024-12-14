Шуфутинский купил квартиру для наград, а Натан посвятил песню измене: звездные итоги недели

Шуфутинский похвастался новой недвижимостью Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











У звезд на этой неделе произошла масса скандалов и радостных новостей. Звезда «Фабрики звезд» Корнелия Манго отмечает рождение дочки с бутылкой вина, а бывший участник «Дома-2» (16+) Гоген Солнцев заподозрил супругу в неверности на фоне алкогольной зависимости. Он готов воспитывать совместного ребенка, даже если сын не от него. Блогер Анастасия Ивлеева тайно вышла замуж, а актер Юра Борисов ворвался в мир Голливуда.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Гоген Солнцев сомневается в отцовстве

Шоумен, экс-звезда «Дома-2» (16+) Гоген Солнцев стал отцом в феврале этого года. Первенец родился в браке с Полиной Терешкович, которая также является дочерью его бывшей супруги Екатерины. Молодой отец сомневается, что ребенок от него, поскольку его жена злоупотребляет алкоголем и не гнушается изменами.

— Полина же не всегда прилично себя ведет. Она может и загулять, и быть не очень порядочной женщиной. В свидетельстве записали отцом меня. А на самом деле может быть всё что угодно. То есть я знаю, что это мой сын, мой ребенок. Но ДНК мы не делали, хотя всевозможные телепроекты предлагали неоднократно. Я просто подумал, что не хочу знать, — заявил Солнцев в программе «Сплетни-шейкер» (16+) на МУЗ-ТВ.

Сейчас он живет отдельно от семьи, но помогает финансово и навещает сына.

— Чувств там шибко не было. Была необходимость помочь Кате в сложной жизненной ситуации и обстоятельствах. Мы до сих пор женаты, но любовь так и не пришла. Каждый месяц я высылаю ей деньги, около ста тысяч. Она с ребенком в одной квартире, я в другой. Иногда приезжаю к ним, то есть я такой, папа выходного дня. Если оставаться на дольше, то через два дня мы уже ругаемся, летят искры, вспышки. Ну зачем это маленькому ребенку видеть, — поделился шоумен.

Корнелия Манго балуется вином после родов

Радуется прибавлению в семье не только Солнцев, но и участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго. Это первый ребенок для 38-летней артистки.

— Доченька наша, это долгожданная встреча и самые приятные ощущения в жизни — держать на руках нашу девочку, о которой так долго молились, мечтали! Родилась она с утра, и это прекрасное время для рождения. У нашей малышки рост 53 см, вес 3480 г. И она именно такая, какой я ее представляла. Уникальная девочка: смесь европеоидной, монголоидной, негроидной рас, — поделилась артистка.

Счастливая мама уже находится дома Источник: Korneliamango / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Манго замужем за битбоксером Богданом Дюрдем. Певица признавалась, что они 10 лет мечтали о ребенке.

Сейчас певица с маленькой дочкой уже дома. Корнелия решила отметить счастливое событие безалкогольным вином. Говорит, что сейчас можно, пока молоко не пришло.

T-Killah пожалел о разрыве с Бузовой

Рэпер T-Killah (Александр Тарасов) сожалеет, что прекратил общение с певицей Ольгой Бузовой. Он считает, что повел себя неправильно во время развода артистки с футболистом Дмитрием Тарасовым.

— По молодости и неопытности я допустил оплошность, неправильно поступил, когда они разводились. Я с Олей дружил до Димы, но когда они расходились, я сжег мосты с Олей. Полностью принял сторону Димы, и всё. Понимаю, что это было неправильно. Нужно было балансировать, сделать их расход более правильным, — рассказал T-Killah в интервью Мариям Тилляевой.

T-Killah считает, что совершил ошибку в силу молодости Источник: Stahit.ru / Telegram

С развода певицы прошло уже много лет, а тема до сих пор вызывает смешанные эмоции у артистки. Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова были в браке с 2012 по 2016 годы. Расставание было тяжелым и сопровождалось скандалами, дележкой имущества и обвинениями в изменах.

Натан оправдался за измены песней

Певец Натан выпустил новый трек «Не святой», в которой объясняет свои поступки. Но судя по тексту это больше похоже на попытку оправдаться за измену.

— Да, я пил эту жизнь до дна! Я любил и сходил с ума. Самых горьких потерь знаю боль, но был честен с самим с собой. Те, кто в белом своем пальто, пусть осудят, но судьи кто? — исполняет Натан.

Отрывок из новой песни Натана Источник: Starhit.ru / Telegram

Натан во время участия в шоу «Звезды в джунглях» (16+) закрутил сразу два романа: с блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. Жена артиста, Анастасия, позже рассказала, что они с мужем уже давно живут раздельно, хотя ранее утверждала, что их отношения были стабильными. Причины разрыва она так и не раскрыла.

Ивлеева вышла замуж во второй раз

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлева вышла замуж. Об этом она сообщила в личном блоге в Telegram, но не дала никаких подробностей, чем вызвала волну слухов и догадок.

Интригу долго сохранить не удалось. Первой имя нового мужа телеведущей раскрыла журналистка Алена Мартынова. Она рассказала, что супругом блогерши стал 32-летний ведущий канала «Культура» и предприниматель Филипп Бегак. Он также является дальним родственником братьев-режиссеров Андрея Кончаловского и Никиты Михалкова.

Так теперь выглядит муж Насти Ивлеевой. Не Элджей, конечно Источник: filipp_begak / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Пара узаконила свои отношения в Мурманске и сейчас путешествует по Заполярью. Блогерша уточнила, что отпраздновать свадьбу они планируют позже.

Ивлеева была замужем за рэпером Элджеем (Алексей Узенюк). Они узаконили отношения в 2019 году, но счастье влюбленных продлилось не долго. В 2021 году они расстались.

Для 32-летнего Филиппа Бегака брак с Ивлеевой, к слову, тоже стал вторым. От прошлых отношений у него растет дочь Василиса.

Селена Гомес выходит замуж

Певица Селена Гомес только готовится выйти замуж. Продюсер Бенни Бланко сделал ей предложение. Артистка опубликовала фотографии с женихом и кольцом с крупным овальным бриллиантом.

— Вечность начинается сейчас, — написала Гомез в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Певица похвасталась кольцом Источник: Selenagomez / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кстати, за помолвочное кольцо продюсеру пришлось заплатить немаленькую сумму. Украшение оценивают в миллион долларов.

Селена Гомес и Бенни Бланко знакомы уже несколько лет. В декабре 2023 года Гомес подтвердила роман с Бланко. Тогда она заявила, что он относится к ней лучше, чем к любому человеку на этой планете. Подробнее о помолвке звезд рассказали коллеги из Starhit.ru.

Юра Борисов покоряет Голливуд

Российский актер Юра Борисов сейчас мелькает на всех красных ковровых дорожках. Актеру удалось добиться признания и, видимо, собрать всевозможные награды Голливуда благодаря роди в фильме «Анора» (18+).

Ему была присуждена премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса — эту награду актер разделил с Кираном Калкином.

Он также номинирован на «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана». Вместе с Борисовым в этой категории представлены Дензел Вашингтон, Киран Калкин, Гай Пирс, Джереми Стронг и Эдвард Нортон.

Также «Анора» (18+) представлена в категориях «Лучший фильм (мюзикл/комедия)», «Лучшая актриса (мюзикл/комедия)» (Майки Мэдисон) и «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер).

Ранее за роль в «Аноре» (18+) он был номинирован на премии «Готэм», но уступил Кларенсу Маклину. Может быть, Борисова ждет и «Оскар». Список номинантов огласят уже 17 января 2025 года. Подробнее об артисте рассказали в отдельном материале.

Кристине Асмус сделали операцию

Актриса Кристина Асмус перенесла операцию после серьезного перелома ноги. Ей понадобятся недели на восстановление.

— Вскрыли правое колено на операционном столе. Оказалось, что помимо разрыва передней крестообразной связки, я еще и мениск порвала. Операционное действо длилось почти четыре часа без антракта. Еще и материал брали из второй ноги, которая теперь тоже болит и зашита. Первая ночь после операции — это адище просто! Дальше на костылях и гарцевать мне теперь в пикантных компрессионных чулках, — рассказала Асмус.

Травму артистка получила во время спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» (18+), поскользнувшись на мокром полу. Несмотря на сильную боль в ноге, она доиграла постановку до конца и лишь после этого отправилась в больницу.

Шуфутинский купил отдельную квартиру для наград

Певец Михаил Шуфутинский купил квартиру. Жить там артист не собирается. Она предназначена для его наград.

— Там нет сейфа. Там большой концертный рояль, на котором стоят награды, — сообщил Шуфутинский во время музыкальной премии «Виктория-2025».

Известно, что квартира находится в Москве. Правда, в каком именно районе столицы, певец не стал раскрывать. Статуэтки и грамоты лучше скрыть от воришек.

Jay-Z подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

Рэпера и продюсера Jay-Z (Шон Картер) заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки на одной из скандальных вечеринок P.Diddy (Шон Комбс) в 2000 году, сообщает NBC News.

— Эти обвинения настолько отвратительны по своей природе, что я умоляю вас подать уголовную жалобу, а не гражданскую! Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны? — заявил Jay-Z.

Он переживает, что теперь его детям придется объяснять ситуацию и волнуется о том, как это скажется на их психике.

Как сказано в иске, девушка, чье имя держат в секрете, в 2000 году хотела попасть на церемонию MTV Video Music Awards (VMA) в Нью-Йорке. Она обращалась к водителям разных лимузинов, пытаясь получить доступ на шоу или афтепати. Один из них отвез девушку к P.Diddy. Ей пришлось подписать некое соглашение, чтобы попасть на вечеринку.

Заявительнице предложили напиток, после которого она почувствовала головокружение и пошла в комнату отдохнуть. Далее, по ее словам, ее изнасиловал Jay-Z на глазах у знаменитости женского пола.