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Развлечения Залетел в тренды: как веселый бортпроводник из России стал звездой соцсетей — видео

Залетел в тренды: как веселый бортпроводник из России стал звездой соцсетей — видео

Иван Минкин снимает забавные ролики о своей жизни и работе

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Как изменчивы тренды — еще летом звездой соцсетей был брутальный бортпроводник Даниил, а теперь в Сети завирусились ролики милого Ивана Минкина. Он тоже стюард, но привлекает внимание подписчиков не мускулами, а юмором: Иван снимает короткие видео о своей жизни и работе. Начальство, кстати, знает об увлечении бортпроводника и совсем не против.

Ивану 32 года, он живет в Санкт-Петербурге, последние пять лет работает бортпроводником.

Подписчицы в комментариях называют стюарда пирожком, но, к их большому сожалению, сердце новой звезды уже занято. Жена Ивана тоже стюардесса, познакомились они на работе. А недавно супруги стали родителями.

В запрещенной соцсети у Ивана пока чуть больше 30 тысяч подписчиков, но ему уже поступают предложения о рекламной интеграции. Бортпроводник-блогер признаётся — это очень помогает семье финансово, пока супруга в декрете.

Узнают ли его пассажиры и как реагируют, Иван рассказал нашим коллегам из Fontanka.ru.

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