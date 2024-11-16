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Что за штука? Угадайте, для чего нужны эти 10 предметов

Назначение большинства вещей знают только единицы

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Не все знают назначение этих предметов

В современном мире столько всяких вещей и гаджетов, что догадаться об их предназначении бывает не всегда просто. Кроме того, в наследство нам достаются предметы из прежних эпох. С ними иногда еще сложнее.

Предлагаем вам подборку вещей с сайта «Авито», предназначение которых наверняка станет открытием для многих.

Посмотрите на картинки. Ответ, что здесь изображено, вы найдете на другой стороне карточки.

Поехали!

1. Загадочный винтаж

Для чего нужен этот фарфоровый сосуд с дырочками? Его высота — 19 см, диаметр — 9 см.

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Это винтажный шейкер для сахарной пудры, корицы, какао. Снизу в дырочку засыпают продукт.

Источник: avito.ru

2. Веселый предмет для кухни

Догадаетесь, что это за пластиковый веник или веер? Он хранится на кухне.

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Это венчик для взбивания соусов и кремов

Источник: avito.ru

3. Гаджет на столе

Эту штуку обычно ставят рядом с компьютером. Знаете, для чего она нужна?

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Это держатель для провода мыши

Источник: avito.ru

4. «Медуза»-помощница

У этой вещицы ручка, как у двери, и четыре ножки разной длины. Как она используется?

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Это ручной массажер

Источник: avito.ru

5. А это вообще ножницы?

А это что за странные старинные ножницы? Как они использовались?

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Такими ножницами гасили пламя свечей

Источник: avito.ru

6. Чашка без дна

Догадаетесь, что за чашечка с дыркой внизу?

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Всё просто. Это воронка

Источник: avito.ru

7. Пользовались таким?

Ваша бабушка вряд ли поймет, что это за гаджет. А вам известно его предназначение?

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Это нож для манго. Он разрезает фрукт пополам, отделяя кость

Источник: avito.ru

8. Их стало много в мебельных магазинах

Наверняка вы знаете, что это за предмет. Если нет — переворачивайте картинку.

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Это коленный стул

Источник: avito.ru

9. Предмет из прошлого

А это что за вещь из СССР? Пользовались такой?

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Это яйцерезка

Источник: avito.ru

10. Коробочка с отверстиями

И напоследок вот такой предмет. Его назначение должны знать те, у кого есть дача.

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Это проращиватель для семян

Источник: avito.ru

Назначение скольких предметов вы знали? Делитесь в комментариях!

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