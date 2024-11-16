Что за штука? Угадайте, для чего нужны эти 10 предметов

В современном мире столько всяких вещей и гаджетов, что догадаться об их предназначении бывает не всегда просто. Кроме того, в наследство нам достаются предметы из прежних эпох. С ними иногда еще сложнее.
Предлагаем вам подборку вещей с сайта «Авито», предназначение которых наверняка станет открытием для многих.
Посмотрите на картинки. Ответ, что здесь изображено, вы найдете на другой стороне карточки.
Поехали!
1. Загадочный винтаж
Для чего нужен этот фарфоровый сосуд с дырочками? Его высота — 19 см, диаметр — 9 см.
Источник: avito.ru
2. Веселый предмет для кухни
Догадаетесь, что это за пластиковый веник или веер? Он хранится на кухне.
Источник: avito.ru
3. Гаджет на столе
Эту штуку обычно ставят рядом с компьютером. Знаете, для чего она нужна?
Источник: avito.ru
4. «Медуза»-помощница
У этой вещицы ручка, как у двери, и четыре ножки разной длины. Как она используется?
Источник: avito.ru
5. А это вообще ножницы?
А это что за странные старинные ножницы? Как они использовались?
Источник: avito.ru
6. Чашка без дна
Догадаетесь, что за чашечка с дыркой внизу?
Источник: avito.ru
7. Пользовались таким?
Ваша бабушка вряд ли поймет, что это за гаджет. А вам известно его предназначение?
Источник: avito.ru
8. Их стало много в мебельных магазинах
Наверняка вы знаете, что это за предмет. Если нет — переворачивайте картинку.
Источник: avito.ru
9. Предмет из прошлого
А это что за вещь из СССР? Пользовались такой?
Источник: avito.ru
10. Коробочка с отверстиями
И напоследок вот такой предмет. Его назначение должны знать те, у кого есть дача.
Источник: avito.ru
Назначение скольких предметов вы знали? Делитесь в комментариях!