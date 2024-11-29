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Развлечения С отрывом в три балла: стало известно, кто победил в 11-м сезоне шоу «Голос.Дети»

С отрывом в три балла: стало известно, кто победил в 11-м сезоне шоу «Голос.Дети»

Между участниками развернулась серьезная борьба

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Победитель получил возможность записать песню и один миллион рублей

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Завершился 11-й сезон шоу «Голос.Дети». По итогам отборочного тура в суперфинал вошли 14-летняя Арина Точилова из Екатеринбурга, 12-летний Василий Иголкин из Санкт-Петербурга, а также 12-летний Саид Галиуллин из Казахстана.

Между участниками развернулась серьезная борьба — каждый был достоин заветного приза. Рассказываем, кто стал победителем.

Для финальной песни Арина из команды Юлианны Карауловой выбрала «Ветер перемен», который исполнила с детским струнным оркестром. Василий Иголкин сказал, что ему в финал помог пройти Бог и трудолюбие — и исполнил легендарный хит Муслима Магомаева «Синяя вечность». А Саид Галиуллин из команды JONY взял «Березовые сны».

Как и в предыдущих сезонах, победитель определялся с помощью СМС-голосования. По правилам, Первый канал направляет всю сумму, собранную в этот вечер, на благотворительные цели.

Главная борьба была между Саидом и Василием, в итоге победу одержал Иголкин.

Победу одержал 12-летний Василий Иголкин

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Приз победителю вышел вручать Юрий Аксюта, который передал привет от Константина Эрнста и подарил возможность записать песню, а затем выпустить ее на платформе VK. Кроме того, от банка-партнера Василий получил 1 миллион рублей.

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Голос.Дети Шоу Победитель Первый канал
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