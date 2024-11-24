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Развлечения тест Тест на внимательность: попробуйте вспомнить, что пропало из кадра советского фильма

Тест на внимательность: попробуйте вспомнить, что пропало из кадра советского фильма

Даже не надейтесь, что будет легко

520
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Помните, что держала Тося Кислицына в правой руке в этом кадре?

Любите советские фильмы? Тогда вы точно должны знать их наизусть и подмечать каждую деталь, ведь иногда именно в них порой кроется суть кинокартины. В нашем тесте мы предлагаем взглянуть на 11 кадров советской киноклассики, из которых исчезли кое-какие детали. Сможете угадать, какие именно?

ТЕСТПройден 123 раза
1 / 11

Что держит в руке Надя Клюева в фильме Самая обаятельная и привлекательная» (16+)?

  • Крем от фингалов

  • Катушку ниток

  • Резинку

  • Кусок пирога

2 / 11

Что стоит за спиной Раисы Захаровны в этом кадре фильма «Любовь и голуби» (16+)?

  • Самовар

  • Кастрюля

  • Полка с приборами

  • Чайник

3 / 11

А что держит в руке Тося Кислицына?

  • Ложку

  • Варенье

  • Блюдце

  • Чашку

4 / 11

А что находится за спиной товарища Новосельцева, помните?

  • Часы

  • Счеты

  • Список должностных обязанностей

  • Плакат «Не воруй»

5 / 11

Что пропало из этого кадра из фильма Владимира Меньшова﻿ «Москва слезам не верит» (16+)?

  • Еще один чемодан

  • Книги

  • Коробка

  • Цветы в горшке

6 / 11

Мы озадачены не меньше Нади Шевелевой: что находится перед ней за знаком вопроса?

  • Шампанское

  • Елка

  • Книги

  • Телефон

7 / 11

Что это у Шурика там такое маленькое в руке?

  • Ручка

  • Зажигалка

  • Губная помада

  • Зеркало

8 / 11

Это кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (16+) — что так старательно прячет за спиной Саша Савченко?

  • Цветы

  • Газету

  • Билеты в кино

  • Деньги

9 / 11

А из этого кадра что пропало?

  • Телефон

  • Документы

  • Очки

  • Шляпка

10 / 11

Ну, здесь должно быть просто, слишком просто

  • Очки

  • Помазок

  • Духи

  • Крем для бритья

11 / 11

Любой, кто хоть раз смотрел фильм «Иван Васильевич меняет профессию» (6+), без труда вспомнит, что висит на стене. Не правда ли?

  • Лампа

  • Портрет жены Шурика

  • Часы

  • Картина

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Тест Советские актеры Советские фильмы Кино Угадай по фото Развлечения Фильмы Память Внимательность
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