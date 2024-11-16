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Развлечения Ярославский ресторан засветился в популярном кулинарном шоу на ТВ

Ярославский ресторан засветился в популярном кулинарном шоу на ТВ

Местный шеф-повар поделилась своими фирменными рецептами

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Ярославский ресторан в популярном кулинарном шоу на ТВ

Ярославский ресторан засветился в популярной телевизионной программе «Голодным не смотреть» (16+) на канале Ю.

По правилам шоу, ведущие Виктор Постовалов и Александра Симоненко ездят по разным регионам и собирают лучшие рецепты от местных шеф-поваров. В Ярославле они заглянули в «Иоанн Васильевич».

Срыв съемок

Неизвестные разрисовали съемочной команде ресторан на колесах

Первый день в столице Золотого кольца для съемочной команды обернулся неприятным инцидентом. Ночью, пока все спали, кто-то разрисовал ресторан на колесах, с которым приехали ведущие Витя и Саша.

— Шок-контент — впервые за историю нашего шоу хулиганы разрисовали наш фуд-трак [ресторан на колесах], — рассказала Александра Симоненко.

— В спокойном районе Ярославля, под наблюдением охранника и водителя. Да как они это провернули прям у нас под носом? — подержал соведущую Витя Постовалов.

Команда телеканала Ю Обратилась в полицию. Через день хулиганов нашли. Оказалось, они в эту же ночь разрисовали городской автобус, стоящий недалеко от фуд-трака. Съемочной команде были возмещены траты на химрастворы, которыми они отмывали машину.

Готовили ярославские ярушки

Ведущая Александра Симоненко готовила ярославские ярушки

Шеф-повар ресторана «Иоанн Васильевич» Мария Талашова провела мастер-класс для ведущих шоу. С Сашей они готовили ярушки — ярославские пельмени из рыбы.

Рецепт ярушек от шефа

  • Для пельменей нужно приготовить тесто. Берем емкость, наливаем туда 100 мл молока, 100 мл воды, добавляем 10 г соли, разбиваем 3 яйца и взбиваем до однородной смеси. Далее отдельно смешиваем 600 г муки и 5 г куркумы. Просеиваем и добавляем в наше будущее тесто. Взбиваем либо венчиком, либо блендером до плотного состояния;

  • далее готовим фарш из трех видов рыбы. Берем филе судака, филе трески и лосося. Разрезаем на мелкие кубики и смешиваем в емкости. Далее мелко нарезаем репчатый лук, добавляем к рыбе. Следом шинкуем небольшой пучок укропа и также отправляем в фарш. Солим, перчим, можно добавить рыбные приправы и всё тщательно перемешиваем;

  • после приступаем к соусу. Для него мелко нарезаем каперсы, оливки, ворчестер и соленые корнишоны. Туда же три зубчика чеснока. Туда же три столовые ложки сметаны и майонеза. Всё тщательно перемешиваем. Немного горчицы и снова размешиваем;

  • далее раскатываем тесто и вырезаем стаканом круглые части. Добавляем туда фарш и лепим пельмени. Варим и подаем к столу вместе с соусом.

Ведущий Виктор Постовалов готовил ярославские шти

Ведущий Виктор Постовалов и шеф-повар Мария Талашова готовили ярославские шти.

Рецепт супа

  • для начала берем 200 граммов потрошенной утки, помещаем в емкость и готовим маринад. Солим, добавляем подсолнечное масло, буквально 10 г, пару зубчиков чеснока разрезаем и отправляем к нашей утке. Всё перемешиваем и перекладываем на пергамент. Ставим запекаться при 180–200 градусах в духовку на 40 минут;

  • пока утка готовится, нарезаем репчатый лук, морковку и жарим на сковороде до золотистого цвета. Перекладываем в отдельную емкость;

  • далее готовим томатную пасту. На сковороде слегка обжариваем томатную пасту и убираем в сторонку;

  • на плиту ставим кастрюлю с водой — для будущего супа. В кипящую воду закидываем запеченную утку. Туда же отправляем коренья. Солим и переходим к главному ингредиенту — белокочанной капусте, которую следует мелко нашинковать. Из кастрюли вытаскиваем коренья, добавляем капусту.

  • когда капуста станет почти мягкой, добавляем заварку из лука и морковки, а затем и томатную пасту. Всё тщательно перемешиваем. Закидываем утку в суп, мелко нарезаем зубчик чеснока и отправляем в кастрюлю;

  • сервировать суп рекомендуется сливами и мелко нарезанным укропом.

По правилам конкурса, ведущие готовят блюда по рецепту шефа, но без его помощи. По готовности соперник должен попробовать еду из двух тарелок и определить, что из этого готовил профессионал.

В состязании победил Виктор Постовалов. Соведущая не смогла верно определить шти, который приготовил ее товарищ. Это значит, что в меню будущего ресторана на колесах появится это блюдо из Ярославля.

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