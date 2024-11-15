Вы алкоголик или меру знаете? Всего 15 вопросов расставят всё по своим местам

Иногда встречу с друзьями и погружение в запой отделяет всего один вечер пятницы. Но это только если у вас есть склонность к алкоголизму и неуемная страсть к выпивке. А вы умеете держать безопасную дистанцию от алкоголя или при первой же возможности падаете в его крепкие объятия? Ответьте на 15 вопросов нашего теста и узнайте, на каком этапе развития вы от крепкого духом до крепкого выпивохи.
Вы считаете, что выпиваете не больше других?
Да
Нет
Вы просыпаетесь утром после пьянки и не можете вспомнить часть прошедшего вечера. Бывало такое?
Бывало иногда
Постоянно
Ни разу
Не помню
Ваши друзья и близкие родственники говорили, что вам стоит завязать с выпивкой?
Никогда такого не было
Говорили пару раз
Они по пьяни чего только не несут
Вы можете остановиться после пары рюмок водки или бокала вина или пива?
Вообще не вижу смысла в алкоголе
Если это короткая встреча, то да
Я требую продолжения банкета!
Вы способны прекратить употреблять спиртное в любой момент, когда захотите?
Да запросто
Это будет тяжело
У меня такие запасы алкоголя, что так просто не бросишь
Вы когда-нибудь посещали встречи анонимных алкоголиков?
Было дело
Ни разу
Я там самый частый гость
В драки по пьяни влезаете?
А как без этого?!
Не допиваюсь до такого состояния
Я пацифист, даже когда в дым пьяный
Ну это совсем какая-то дичь
Ругаетесь с близкими родственниками и друзьями из-за алкоголя?
Да
Нет
Ваши близкие родственники и друзья обращались к кому-нибудь за помощью, чтобы решить ваши проблемы с алкоголем?
Да
Нет
Друзей из-за пьянства теряли?
Да
Нет
Прогуливали работу из-за запоя?
А как вы на работу собираетесь ходить, если в запое?
Бывало, на пару дней прикидывался больным
Никогда
Вас когда-нибудь увольняли из-за пьянства?
Я из-за пьянства не работаю
Никогда до такого не доходило
Пару раз бывало
Частенько выпиваете в первой половине дня?
О да!
Это даже звучит странно
Разве что по выходным
Вам нужна компания, чтобы выпить?
Чтобы выпить, мне достаточно алкоголя
Так определенно веселей
Я и в компании не всегда пью
А повод нужен?
Алкоголь — сам по себе повод
Повод нужен только алкоголикам. А нормальному человеку повод не нужен. Требует душа — налей. Не требует — пересиль себя, но всё равно налей
Если пятница — это повод, то да
Даже по поводам не пью