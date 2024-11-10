Кто дороже: Алсу или MIA BOYKA? Стали известны гонорары звезд на новогодние корпоративы

Самые востребованные на новогодних корпоративах звезды — Леонид Агутин, Анна Асти, группа «Руки вверх!», Баста и другие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Александр Нифанин / 74.RU, Максим Серков / NGS42.RU, Артем Устюжанин / MSK1.RU, Максим Воробьев / E1.RU, Полина Авдошина / Городские порталы











В разгаре последний осенний месяц 2024 года, близятся новогодние корпоративы. Ежегодно становятся известны списки самых высокооплачиваемых звезд. Много лет в топе одни и те же лица, с годами их гонорары не падают. Новые подробности о заработках звезд на Новый год рассказал MSK1.RU известный российский продюсер, концертный директор многих артистов Табриз Шахиди.

В прошлом году рейтинг самых высокооплачиваемых артистов возглавляли Филипп Киркоров, Баста и группа «Руки вверх!». Стоимость их выступлений оценивались в 8–10 млн рублей . Средние значения были у Полины Гагариной, SHAMANа, Анны Асти и группы «Звери» — от 6 до 8 млн рублей . Замыкали список Клава Кока и Владимир Пресняков — их гонорары составляли от 3 до 4 млн рублей .

Кто из артистов востребован в 2024 году?

По словам экспертов, в 2024 году артисты продолжают активно выступать и принимать заказы на новогодние корпоративы. Табриз Шахиди отмечает, что снижения активности он не заметил. По показателям уходящий год может достигнуть уровня предковидного 2019 года.

— У некоторых категорий артистов ощущается небольшое снижение по общему количеству выступлений, но это обычный маятник от декабря к декабрю: в зависимости от настроений, вкусов, популярности на данный момент и новых, ставших трендовыми артистов, которых не сильно много, — уточняет Табриз Шахиди.

Он отмечает, что список самых востребованных артистов, по сравнению с прошлым годом, практически не поменялся. Добавились лишь группа «Мираж» и певица Ева Польна. Интерес к ним возрос после громкого сериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте» (18+). Саундтреками к нему стали популярные в 1980-х и 1990-х песни.

По данным эксперта, спрос на звездных артистов высокий. Первая пятерка из топа уже практически полностью забронирована на декабрь.

Сам же топ-30 самых востребованных артистов в 2024 году выглядит так:

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы











— Нет никакого смысла высчитывать, кто из артистов на 10-м, а кто на 20-м месте в этом абсолютно условном субъективном рейтинге. Между ними разница в количестве выступлений может быть всего в 2 или 3 ивента (мероприятия — Прим. ред.). Лидеры рынка (топ-5) работают по 15–20 праздников в декабре, — говорит Табриз Шахиди.

Среди самых популярных ведущих — Игорь Верник, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Скулкина, Тимур Родригез, Марина Кравец, Яна Чурикова, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Яна Кошкина, Оскар Кучера, Дмитрий Губерниев и Азамат Мусагалиев.

Сколько артисты берут за выступления на корпоративах?

По данным Табриза Шахиди, гонорары первой десятки рейтинга (от Леонида Агутина до Сосо Павлиашвили) — 5–12 млн рублей без учета налогов.

— В целом гонорары большинства популярных артистов в сравнении даже с прошлым годом увеличились на 20–60%. Средний чек на хедлайнера в декабре 2024-го — от 3 до 10 млн рублей, — сообщает концертный директор.

Он также отмечает, что ставка может увеличиться в зависимости от дня недели в декабре. Например, с первой пятницы декабря артисты завышают гонорары или отказываются делать скидки.

На стоимость выступлений влияет и репутация звезды. Так, например, после громкого развода гонорар и цены на билеты у певицы Алсу значительно выросли. А у блогерши и исполнительницы хита «Пикачу» MIA BOYKA ставка снизилась. По данным Mash, это произошло вскоре после скандала с девочкой-квадробером. Правда, артистка опровергла слухи и намекнула, что спрос на нее даже вырос.

— СМИ пишут, что я снизила стоимость за выступления. Вообще нет. Никогда еще в жизни я не стоила столько, сколько сейчас, — заявляет блогер в своем в Telegram-канале.

Кризиса нет?

На фоне новостей о постоянном росте цен на элементарные продукты и услуги интересно было узнать, какова ситуация в индустрии развлечений. Табриз Шахиди рассказывает, что в этом году организация мероприятий стоит от 3 до 40 (и более) млн рублей. Самый бюджетный вариант торжества — от 3 до 8 млн рублей. В нем шансы на выступления звезды очень малы. Средний и самый распространенный сегмент — от 15 до 30 млн (там может быть один-два хедлайнера). Наконец, дорогие мероприятия требуют на организацию не менее 40 млн рублей. По наблюдению собеседника, таких пышных торжеств от силы 5% от общего числа всех событий.

В России отношение к высоким заработкам звезд неоднозначное. В последнее время власти стали всё чаще высказывать недовольство по поводу доходов звезд. На прошлой неделе депутат Госдумы Игорь Антропенко попросил медиаменеджеров ограничить размер их гонораров в преддверии новогодних праздников.

— На сегодняшний момент недопустимо, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. Поэтому призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд, — заявил политический деятель в разговоре с РИА Новости.

Табриз Шахиди возмущен предложением Антропенко. Он обращает внимание на то, что размер гонораров влияет на налоги: чем они выше, тем больше средств пойдет в государственный бюджет.

— Инициатива уважаемого депутата Антропенко не более чем популизм. Давайте до кучи запретим автосалоны и покупку квартир. Установите, кстати, верхнюю планку стоимости квадратного метра в Москве! — замечает Табриз Шахиди. — Я бы отметил также, что компании, «гуляющие» раз в году, несравнимо ощутимее и гораздо значительнее помогают СВО. И делают это уже почти три года. Чрезвычайно важно и то, что эти деньги остаются внутри страны. Оставьте в покое малый бизнес.

Большой резонанс вызвали запросы SHAMANа, концерты которого оплачивались из государственного бюджета. Так, например, за час выступления на празднике День города в Оренбурге заслуженному артисту России заплатили 16,6 млн рублей. При этом в муниципальном бюджете не хватало денег на выплаты пострадавшим в наводнении.