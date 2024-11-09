НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 757мм 70%
Подробнее
2 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45
Снесут дома ради высоток
Повысится плата за садик
Правительственный квартал
Почему в регионе убывают люди
Задержали полковника полиции
Увеличили выплату бойцам СВО
Задержали рейс в Ярославль
Крамской и Репин завели соцсети
Продают гостиницу за 813 млн
Судьба бывшего завода
Развлечения обзор Самая красивая девушка планеты выбрана: смотрим фото очаровательной «Мисс Земля»

Самая красивая девушка планеты выбрана: смотрим фото очаровательной «Мисс Земля»

На конкурс приехали участницы из 76 стран

166
2 комментария

Джессика Лейн из Австралии стала новой «Мисс Земля»

С приближением конца года принято подводить разные итоги. И одни из самых привлекательных результатов оглашают на конкурсах красоты. Жюри одного из таких, «Мисс Земля», уже назвало имя победительницы. Ей стала 21-летняя Джессика Лейн из Австралии, и мы не смогли обойти это событие стороной. Хотя, признаться, не очень-то и пытались.

«Мисс Земля» входит в большую четверку конкурсов красоты наряду с «Мисс мира», «Мисс Вселенная» и «Мисс Интернешнл». Два из них подведут итоги на днях, а имя девушки, которая примерит корону «Мисс мира», мы узнаем в феврале 2025 года. Так что, можно сказать, «Мисс Земля» начинает череду приятных открытий и знакомств. Что ж, давайте познакомимся с его победительницей Джессикой Лейн поближе.

Джессике Лейн 21 год, и она студентка университета Саншайн-Коэст. В профиле в соцсетях у нее гордо написано «журналистка», но также она изучает литературное творчество. Но это не единственные ее интересы.

Джессика — известная в Квинсленде экоактивистка и участница природоохранных инициатив. Она собирала деньги на исследование лейкемии, добивалась замены устаревших сетей для защиты пляжей от акул, в которых запутываются другие животные, пытается бороться с «быстрой модой», являясь сторонницей ресайклинга.

Дорога к конкурсу «Мисс Земля» перед Джессикой открылась в августе 2024 года после того, как она победила в национальном первенстве «Мисс Земля Австралия».

Во время выступления на национаольном конкурсе Джессика признавалась, что у нее пока не так много достижений. Похоже, сегодня в их копилке случилось серьезное пополнение.

Завоевав корону конкурса «Мисс Земля», Джессика стала первой девушкой из Австралии, победившей в этом первенстве.

Джессика отметила, что ее преимуществом перед другими конкурсантками было то, что она росла в маленьком городке и жила буквально среди дикой природы, а не только по телевизору ее видела, что важно для конкурса с экологической направленностью.

Сам конкурс проводится с 2001 года. Его жюри выбирает победительниц в четырех номинациях, главная из которых — собственно «Мисс Земля». Кроме нее есть еще три титула — «Мисс Вода» (ей в этом году стала участница из США), «Мисс Воздух» (эту номинацию взяла девушка из Исландии) и «Мисс Огонь» (с таким титулом домой уедет конкурсантка из Перу).

Россию на конкурсе представляла 23-летняя Екатерина Романова из Новокузнецка, завоевавшая в 2023 году титул «Краса России». Девушка оказалась среди восьми финалисток.

Кстати, в «Красу России» Екатерина попала после того, как организаторы конкурса сами ей написали. Они нашли девушку в соцсетях и предложили ей попробовать свои силы в первенстве. Она не стала отказываться. Это был ее первый конкурс красоты в жизни, и сразу победа.

На «Мисс Земля» совсем неотмеченной Екатерина тоже не осталась — она победила в номинации «Красота лица».

Сейчас Екатерина живет в Санкт-Петербурге. Она закончила факультет режиссуры массовых мероприятий Российского государственного социального университета, работает моделью, снимается в кино и сериалах.

За кого свой голос отдали бы вы?

За Джессику Лейн
За Екатерину Романову
Ни за кого
За всех сразу
Все конкурсы красоты куплены
ПО ТЕМЕ
Девушки Фото Конкурс Красота Конкурс красоты Мисс Земля Корона Победительница конкурса красоты
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
4 минуты
из Австралии и белая уже хорошо ♥️♥️♥️
Гость
14 минут
Сильно сомневаюсь в её способностях и умении для нормальной жизни в нашем прекрасном Любимском краю.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
Блиновская сама виновата? Как люди подставляются через соцсети на штрафы от налоговой
Анонимное мнение
Мнение
«Териберка впечатлила меньше всего». Колонка туристки о невероятном путешествии в Мурманскую область
Серафима Путиева
Мнение
«Питаться в кафе дешевле, чем дома». Как россиянка живет в «городе пенсионеров» во Вьетнаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление