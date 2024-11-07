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Развлечения тест А вдруг абьюзер? Честно ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы ярославец

А вдруг абьюзер? Честно ответьте на 10 вопросов и узнайте, какой вы ярославец

Наш тест расскажет о вас больше, чем вы думаете

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Иногда вы можете даже не подозревать, что оказались в абьюзивных отношениях

За последние годы тема нездоровых отношений стала настолько популярной, что люди научились над ней шутить, но в каждой шутке, как мы знаем, есть доля правды. Иногда мы можем даже не замечать, как давим на своих мужей и жен и нарушаем их личные границы.

Ответьте на 10 вопросов нашего теста, чтобы узнать о себе всю правду или вывести на чистую воду своего партнера.

ТЕСТПройден 90 раз
1 / 10

Как вы реагируете, если ваш партнер задерживается на встрече?

  • Мне кажется, что это абсолютно неприемлемо, сразу начинаю предъявлять претензии

  • Спокойно жду и не переживаю

  • Начинаю переживать, но не показываю этого, сам разберется

2 / 10

Ваш партнер делится с вами своими переживаниями. Как вы обычно реагируете?

  • У меня своих проблем достаточно, а тут еще его решать? Пусть сам разбирается

  • Говорю, что он справится и не стоит об этом беспокоиться

  • Внимательно слушаю и стараюсь поддержать

3 / 10

Как часто вы проверяете, на кого подписан ваш партнер в соцсетях?

  • Не проверяю, мы друг другу доверяем

  • Иногда посматриваю, что там за новая коллега, но это чисто из любопытства

  • Очень часто, просто мне так спокойнее

4 / 10

Когда вы ссоритесь, как вы обычно решаете конфликт?

  • Отказываюсь общаться, если не получаю того, что хочу

  • Могу поднять голос и использовать обидные слова, чтобы победить в споре

  • Стараюсь услышать мнение партнера и найти компромисс

5 / 10

Как вы относитесь к личному пространству партнера?

  • Уважаю личные границы партнера и не вторгаюсь в его/ее пространство

  • Считаю, что у нас всё должно быть общее и что проводить время всегда нужно вместе, у нас же любовь

  • Часто пытаюсь контролировать, с кем и когда встречается мой партнер

6 / 10

Как вы отнесетесь к желанию партнера пообщаться с друзьями без вашего присутствия?

  • Обязательно встречусь в это время со своими друзьями, а партнера не позову. Пусть знает, что у меня тоже есть друзья

  • Спокойно отнесусь, у всех должны быть свои секретики

  • От меня нет никаких секретов, и я точно не помешаю, так что такая ситуация просто невозможна

7 / 10

Бывает ли, что вы обидно шутите в адрес партнера?

  • Нет, не понимаю, как можно обидно шутить над своим любимым человеком

  • Бывает, но у меня нестандартное чувство юмора. Партнер не обижается

  • Да, иногда так может меня разозлить, что без злобных шуток никак

8 / 10

Когда ваш партнер делает что-то, что вас раздражает, вы обычно:

  • Немедленно выражаю недовольство и обвиняю его/ее в неуважении

  • Пренебрегаю этим и надеюсь, что партнер сам изменит свое поведение

  • Спокойно сообщаю о своих чувствах и обсуждаю ситуацию

9 / 10

Как вы воспринимаете критику в адрес вашего поведения?

  • Не воспринимаю критику и считаю, что она несправедлива

  • Раздражаюсь и начинаю оправдываться, иногда обвиняя партнера

  • Спокойно выслушиваю и пытаюсь понять, что нужно исправить

10 / 10

Как вы ощущаете себя, когда ваш партнер проводит время без вас?

  • Переживаю, когда меня игнорируют

  • Рад за него/нее, если он/она получает удовольствие и отдыхает

  • Как это без меня? Много свободного времени?

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