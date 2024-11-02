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Развлечения обзор Шепс и Череватый снова в деле: что известно о новом сезон «Битвы сильнейших»

Шепс и Череватый снова в деле: что известно о новом сезон «Битвы сильнейших»

Знакомимся с девяткой участников и узнаём другие подробности

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Который год экстрасенсы пытаются собрать по частям человека, но им достаются только руки

Есть две вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как на твой счет приходят деньги и как сильнейшие экстрасенсы бьются друг с другом, выясняя, чье кунг-фу ясновидение круче. В прошлом году мы уже наблюдали за тем, как искрил готический зал от переполнявших его страстей, а скоро нас ждет еще одна «Битва сильнейших». И уже известны имена девяти ее участников. Ну что, готовы болеть за своих фаворитов?

Что известно о втором сезоне «Битвы сильнейших»

Абы кто на «Битву сильнейших» не попадает. Сюда берут в основном участников с крепкой и внушительной фан-базой, тех, кто ярко отметился в предыдущих сезонах, и фаворитов шоу «Экстрасенсы. Реванш» (16+), победитель которого определится к концу года.

Работу экстрасенсов в «Реванше» оценивают экстрасенсы Олег Шепс и Влад Череватый, а также ведущий Илья Ларионов с прической Веры Сотниковой

По итогам «Реванша» определятся два победителя, которые автоматически попадут в «Битву сильнейших»: первый — по решению судей, второй — фаворит телезрителей. Однако имена девяти участников схватки лучших известны уже сейчас.

Если вы не хотите спойлеров, то можете закрыть эту страницу прямо сейчас и не читать дальше.

Но для тех, кто действительно жаждет выяснить имена участников нового сезона «Битвы сильнейших», нет никаких преград, и они могут листать ниже, чтобы узнать ответ на свой вопрос.

Кстати, вы уже догадываетесь, кто попал во второй сезон «Битвы сильнейших»?

Есть только одна возможность это проверить — листать дальше.

Но если вы к этому не готовы, то ознакомьтесь для начала, к примеру, с расписанием магнитных бурь в ноябре 2024 года.

К слову, а кого бы вы хотели увидеть во втором сезоне «Битвы сильнейших»?

Ладно, имена двух участников мы раскрыли в заголовке, но ведь осталось еще семь.

В общем, мы предупреждали, дальше будут спойлеры.

Готовы?

Поехали!

Влад Череватый

Не понимаем, что показывает Влад — то ли «класс», то ли что пора всплывать наверх. А вы как думаете?

Влад Череватый — победитель 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» (16+) и победитель первого сезона «Битвы сильнейших». Себя он называет чернокнижником и «посредником между миром живых и мертвых». Говорят, он стал одним из самых ярких участников шоу и сразу завоевал любовь зрителей благодаря своей харизме и магическим способностям, но мы не исключаем, что в деле замешано кое-что потустороннее.

Олег Шепс

В первой «Битве сильнейших» Олегу не хватило 3% голосов до безоговорочной победы. Как думаете, в этот раз у него больше шансов?

Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и брат еще одного фаворита шоу Александра Шепса. Общение с загробным миром у Шепсов — на семейном подряде. Вот и Олег практически с первых дней определился с будущей профессией — по его словам, видеть призраков он начал с самого детства. Есть у этого жеребца и другая суперспособность — он в два счета влюбляет в себя женскую аудиторию.

Александр Шепс

У Александра Шепса есть не только синяя рука, но также синий пиджак, синий шарф, синие украшения и синие глаза

Александр Шепс — старший брат Олега, практикующий медиум и победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов». Утверждает, что он способен общаться с умершими и может рассказывать подробности о вещах и их хозяевах после одного-единственного прикосновения. У Александра всегда найдется совет для каждого человека в любой ситуации. Интересно, смог бы он пройти наш сложный тест по географии.

Артем Краснов

Эдвард Каллен, подвинься!

К вампиру Артему Краснову было много вопросов у зрителей 24-го сезона «Битвы экстрасенсов», но они не помешали ему стать победителем проекта. Экстрасенс, опытный специалист в сфере эзотерических и оккультных наук, большую часть жизни Артем только и делает, что изучает магию, применяет ее на практике и обучает этому других.

Максим Левин

Максим Левин выбирает монохром

Максим Левин — победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», который скрывался от федерального розыска, блистая на ТВ. Стоило колдуну завоевать синюю руку, как через месяц его повязали и отправили отбывать наказание за мошенничество. Искупив свою вину, Левин взялся за старое и вернулся в проект. Вот только встретил на своем пути преграду в виде того самого Артема Краснова. Интересно, удастся ли ему одолеть своего конкурента в этот раз?

Соня Егорова

Соня Егорова точно возьмет реванш и покажет, на что способна

Соня Егорова заняла второе место в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов» и победила в первом сезоне шоу «Экстрасенсы. Реванш». Называет себя городской ведьмой и наделена редким даром ясновидения. Кроме того, Соня — автор книг о магии, в которых рассказывает о реальных случаях из практики и объясняет, как распознать в себе паранормальный дар.

Дмитрий Волхов

Давно Дмитрия не было в подобных шоу. Не растерял ли он свои способности?

Дмитрий Волхов — победитель 13-го сезона «Битвы экстрасенсов». Работает в традиции славянского язычества и своим духовным отцом считает бога Велеса. В магию Дмитрия еще в детстве привел внутренний зов. Опыт земных учителей и внутренняя сила, на которую опирается Волхов в своих практиках, помогли ему стать одной из самых заметных фигур современной эзотерической России.

Ангелина Изосимова

А вы знали, что Ангелина — дочь легендарного целителя?

Ангелина Изосимова — финалистка 23-го сезона «Битвы экстрасенсов», и, по слухам, именно она станет победителем второго сезона «Реванша» по судейскому решению. Про себя говорит, что она северная колдунья, гадает на картах Таро и организует энергетические чистки. Кроме того, Изосимова — дочь легендарного целителя из 90-х Юрия Андреева, который совмещал науку и эзотерику.

Ольга Якубович

Хотели бы видеть Якубович победителем в «Реванше»?

Ольга Якубович — дизайнер, таролог, ведьма. Финалистка 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» говорит, что магией и колдовством всерьез заинтересовалась еще в школьном возрасте. Она изучала руны, заклинания, медитацию, карты Таро. Сейчас она занимает первую строчку по количеству голосов в «Реванше», но многие хотят видеть победителем Александра Сакова, поэтому, возможно, они еще поменяется местами, ведь разрыв у них небольшой.

Какие-то несчастные 873 голоса разделяют Сакова и Якубович

Когда смотреть новую «Битву сильнейших»

Некоторых из участников нового сезона «Битвы сильнейших» уже заметили на съемках в Чувашии. Например, в объектив камеры одного из жителей села Восход попал вампир Артем Краснов в красном кимоно.

Артем Краснов определенно выбивается из всех участников съемочного процесса. Разве что Илья Ларионов пытается составить ему конкуренцию

Кроме того, в кадр попали Олег Шепс и Ангелина Изосимова.

Олег Шепс решил не привлекать к себе внимания яркими одеждами, но всё равно не остался незамеченным

Если долго вглядываться в горизонт чувашского села, то обязательно попадешь в объектив наблюдателей за экстрасенсами

Предполагается, что новый сезон «Битвы сильнейших» выйдет после новогодних праздников в 2025 году. Ну а пока мы ждем, можно насладиться выпусками «Реванша», в которых полыхают страсти не хуже, чем в схватке наиболее видных экстрасенсов страны.

За кого будете болеть?

За Влада Череватого
За Олега Шепса
За Александра Шепса
За Артема Краснова
За Максима Левина
За Соню Егорову
За Дмитрия Волхова
За Ангелину Изосимову
За Ольгу Якубович
Я здесь случайно. Кто все эти люди?
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