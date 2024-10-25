Судился с Голливудом, торговал водкой, любит маму: что известно о «лавандовом рафе», который захватил соцсети

Раньше Василенко вел алкогольный бизнес, теперь он ресторатор Источник: Мария Романова / 161.RU











Видео Николая Василенко разлетаются по соцсетям и набирают миллионы просмотров. У него практически нет хейтеров, а манера речи стала своего рода трендом. Главный из них, который разлетелся сразу по нескольким запрещенным соцсетям, — «так бы выглядел лавандовый раф, если бы был человеком».

Что за обаятельный мужчина с шикарной улыбкой и умиротворяющей речью, который захватил соцсети? Если кратко: должен был стать военным, продавал водку американцам, владеет элитным рестораном в Ростове, любит маму, читает стихи. Ну и улыбается, желая всем хорошего дня.

Наши коллеги из 161.RU рассказывает всё, что известно о человеке-тренде Николае Василенко.

Источник: 161.RU

Продает водку американцам, судится с Голливудом

Бизнесмен. Литературный человек, популяризатор стиха, прозы и обязательно вслух. Любит и уважает слово. Так сам себя описывает Николай.

А вот как он пришел к такому умиротворенному образу жизни, что читает на камеру стихи, улыбается этому миру и желает всем хорошего дня, рассказывая про шейные платки?

Родился Николай 18 июня 1969-го в украинском городе Виннице. Он из потомственной семьи военных, поэтому, когда пришло время, пошел служить. В 1986-м поступил в училище ракетных войск в Ростове, в 1991-м окончил.

Николай в детстве Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*











— Это было время всевозможных сокращений, в том числе и в армии, профессия офицера не была востребована, и я решил, что не буду служить, — много лет спустя расскажет сам Василенко.

Альтернативой службе оказался бизнес.

На этом снимке Николаю 33 года Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*











Будучи еще курсантом военного училища, в 1988 году Николай подрабатывал барменом в существовавшем на тот момент в Ростове кафе «Регата». Но времена были сложные, а доходы заведения — маленькими, и в начале 90-х его закрыли. Тогда, как рассказывал сам Николай, они с друзьями скинулись «понемногу» — по 20 тысяч рублей — и начали делать бизнес. Продавали всё: от жвачки до алкоголя.

— Чуть позже купили небольшое полуподвальное помещение под склад и понемногу перешли от розницы к опту. Мы стали первым дистрибьютором в Ростовской области чего-либо. Первые контракты были с Pepsi, Wrigley, Martini, — рассказывал Василенко в 2006 году коллегам из «Ведомостей».

Так, постепенно молодые ростовские бизнесмены решили сместить фокус внимания на алкоголь. И создали крупную компанию, назвав ее так же, как называлось кафе, в котором Николай был барменом, — «Регата».

Активный рост алкогольной компании пришелся на конец 90-х. В 1998 году бизнесмены придумали водку для американцев — Red Army, а год спустя, в 1999-м, открыли свой завод — «Южная столица». На последний, к слову, по тем меркам предприниматели потратили 1 миллион долларов.

Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*











Теперь по порядку, и сначала про водку для США. Николай рассказывает: он с партнерами хотел создать такой продукт, который был бы востребован в Америке. Сошлись на водке Red Army — «ультра премиум», цена в магазине на тот момент — 20 долларов за бутылку. Вся эта идея и ее реализация обошлись «Регате» в еще 1 миллион долларов.

Продавать ростовскую Red Army начали в Калифорнии.

Спустя пару лет в прокат вышел суперпопулярный боевик «Три икса» с Вином Дизелем в главной роли. В кадре один из основных отрицательных героев, главарь жестокой банды, в огромных количествах пьет ростовскую Red Army. Василенко и его бизнес-партнерам это не понравилось. Николай посчитал, что создатели голливудского фильма дискредитируют водку и ее производителя в «Трех иксах». Режиссер фильма Роб Коэн тогда заявил: даже и не думал, что ростовские бизнесмены так возмутятся. Создатели боевика объяснялись, что «усаживая своих героев в кресло, не задумываешься, кто это кресло сделал» и «в конце концов, Red Army — это же не Absolut». Василенко и партнеров эти аргументы не убедили — они пошли в суд.

Тогда «Регата» потребовала с создателей фильма 1 миллион долларов. Но история закончилась мировой. Денег ростовчанам не дали, но они получили право в течение года поить гостей ряда голливудских вечеринок своей водкой.

Фото старых газет, в которых писали о Василенко Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*











Ну а для российского рынка бизнесмены сделали другой продукт — водку «Белая березка». С точки зрения бизнеса итоги впечатляющие: в 2002 году в Ростовской области продавали в целом 500 бутылок водки в месяц в одном ценовом сегменте. А в 2006-м, по словам Василенко, только «Белой березки» покупали больше 40 тысяч бутылок в месяц.

Тогда же, в начале нулевых, Николая называли главным конкурентом водки «Русский стандарт». Но за пределами бизнеса, рассказал буквально на днях Василенко, он дружил с Игорем Косаревым — с 2006 года он вице-президент холдинга «Русский стандарт».

— Мой друг. Он очень любил играть в волейбол и собирал нас. <…> Как-то наши пути разошлись, он всё так же в Москве, а я в основном в Ростове. Мы если приезжали на Сардинию, весь день играли в волейбол, — делился воспоминаниями Николай в своем аккаунте в запрещенной соцсети.

Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*

А если говорить о спиртном, то сам Николай предпочитает водку. Хотя в своем аккаунте в запрещенной соцсети появляется иногда только с бокалом игристого.

— Водку я пью каждый день, чтобы поддерживать профессиональные вкусовые способности. Так что сегодня я свои 40–50 г уже выпил, — говорил в начале нулевых Василенко.

По итогам 2005 года «Регата» ростовских бизнесменов вышла на оборот в 100 миллионов долларов. Такие цифры озвучивал Василенко в 2006 году.

Но вот уже больше 10 лет как Николай Василенко не имеет отношения к «Регате». Какие-то активы ростовские бизнесмены продали, какие-то обанкротили другие компании. Но «Белая березка» всё еще существует на алкоприлавках страны, правда, принадлежит уже другим.

Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*











Владеет элитным рестораном

Последние 5 лет индивидуальный предприниматель Василенко работает с арендой недвижимости. А в 2020-м у него появился элитный ресторан в центре Ростова. Вся местная богема ходит сюда на завтраки, обеды и ужины.

Ресторанный бизнес Николай ведет 50 на 50 с Вадимом Кисляком. За 2023 год его «Онегин Дача» принесла предпринимателям 253 миллиона выручки. Чистыми вышло чуть больше 57 миллионов.

Источник: «Онегин Дача» / Instagram*

В этом ресторане как раз можно увидеть руку Василенко — от названия до концепции и интерьера. В самом заведении говорят, что похожи на «русско-французскую усадьбу», где гостей встречают «великолепными вкусами русской кухни, манящим ароматом домашней выпечки и шармом дворянского поместья XVIII века».

В меню — «лучшие творения русской и французской кухонь». Глазунья с томлеными томатами и страчателлой, например, здесь стоит 790 рублей, тартар из лосося — 890. Самое дорогое в меню — стейк рибай за 3800 рублей. Есть жульен, и есть пельмени. Есть круассан, и есть пирожки.

И на этом, собственно, всё. По данным сервиса «Контур.Фокус», иного бизнеса у Василенко нет.

Можно сказать пару слов про его бизнес-партнера. Вадим Кисляк — известный в городе ресторатор. Ему, например, принадлежит сеть кофеен «Кекс».

Любит маму, сына и бывшую жену

В 90-х Николай встречает свою будущую супругу — Екатерину. Она младше него на 9 лет. Пара поженилась в 2001 году.

Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*











У Василенко есть сын — Марк. Правда, родился он задолго до того, как Николай и Екатерина поженились, — в 1995-м. Марк не общий ребенок пары.

Источник: Марк Василенко / Instagram*











Марк ведет тихий образ жизни, его соцсети заполнены фото и видео из разных стран. В описании аккаунта в запрещенной соцсети Василенко-младший поставил три флага: российский, швейцарский и британский.

Судя по соцсетям, Марк тоже любит читать и улыбаться, как и его отец. Но о себе ничего не рассказывает. За него это делает отец.

Источник: Марк Василенко / Instagram*

— Он сейчас живет в ЮАР, занимается марганцевой рудой. Покупает и продает в Китай, уже взрослый мальчик, ему 29 лет, — делился Василенко.

Николай с еще маленьким сыном и мамой Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*











А Николай и Екатерина в итоге расстались. Правда, каждый из них до сих пор с теплотой отзывается о бывшем супруге. Николай, например, зовет экс-жену Катюша, показывает ее фото многочисленным подписчикам, называя чудесным человеком.

Источник: Екатерина Василенко / Instagram*











— Мой самый добрый, смелый, надежный и солнечный друг. Знаешь, Коля, я очень горжусь нами, что через так много лет мы всё так же дорожим и ценим друг друга, — пишет в ответ Екатерина.

Сейчас она занимается созданием украшений ручной работы. И, судя по ее фото и видео в соцсетях, часто заглядывает в «Онегин Дачу» на вечерок.

Источник: Екатерина Василенко / Instagram*

Из родных чаще всего Николай рассказывает про свою маму — Аллу Константиновну. Он посвящает ей стихи, публикует совместные фото и снимает милые видео.

— Очень стильно, у тебя «Армани», иди смелее, как будто меня нет, — наставляет маму Николай, снимая ее стильный образ на светском выходе.

Еще у Василенко есть собака — лабрадор по кличке Николь.

А в 2020 году Николай попал в рейтинг самых завидных женихов по версии журнала Tatler.

Стал трендом в Сети

Еще в сентябре Николая Василенко знала только ростовская элита. Его аккаунт в запрещенной соцсети был закрытым, видео набирали максимум пару сотен лайков и несколько комментариев.

А с начала октября на ростовского ресторатора уже подписались больше 250 тысяч человек. Он стал трендом, его видео набирают миллионы просмотров и в его аккаунте, и в других. А началось всё с ролика, где Николай рассказывает про свой шейный платочек.

— Ношу я платочки часто вместо галстука. Я люблю галстуки. Но пока еще не холодно, можно и без галстука, — рассуждает в видео Василенко.

Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*

Собственно, именно этот ролик и принес популярность ростовскому бизнесмену. С подписью «Если бы лавандовый раф был человеком».

Ну а после прихода популярности Николай начал признаваться: раньше стеснялся вести открытый аккаунт. А теперь уже всё.

— Стеснялся себя, стеснялся вас. Сейчас тоже стесняюсь, я ведь человек, я должен стесняться. И я могу стесняться. Я уверенный в себе человек, уверенный в себе мужчина, но стесняюсь, конечно же, стесняюсь. И этот живой журнал, то есть Instagram*, дневник, он позволяет мне многое переоценить, посмотреть на себя со стороны, — делится Николай с теперь уже своей огромной аудиторией.

Николай благодарит свою новую аудиторию за щедрое внимание к его улыбке Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*

Он снимает себя на протяжении всего дня: пока пьет кофе, читает книги, подбирает одежду, едет куда-то по делам, возвращается. И непременно на каждом видео демонстрирует широкую улыбку и желает всем хорошего дня.

К слову, образы себе Николай подбирает сам, у него нет стилистов.

Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*

— Это мое хобби! У меня утром от силы 15–20 минут занимает процесс выбора образа. Всё организовано удобно, развешано. Мне нравится мода, это зона моего интереса. Мой кумир в этой сфере — Том Форд, — рассказал Василенко «Вестнику „Онегин“», который сам же выпускает.

Собственно, харизматичные большие очки, которые носит Василенко, как раз от Тома Форда.

Николай еще поет Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*

А любовь к эстетике, как бы это странно ни звучало, у Николая появилась еще в военном училище. Он рассказывает: несмотря на то что была всего одна форма, он после отбоя вскакивал и отпаривал ее, чтобы выглядела на отлично.

Николай поддерживает себя в форме, ходит в тренажерный зал Источник: nikolay_anatolievich_vasilenko / Instagram*

Что удивительно, у Николая практически нет хейтеров. Под его видео оставляют тысячи комментариев, но негативные просто теряются среди потока восхищенных и добрых.

— Будьте настоящими, будьте собой. Пускай я буду этим зеркалом для вашей души, в котором отражаются ваши проблемы. Если вы меня за что-то ругаете, ругайте. Вам это помогает. Это ваш самоанализ, — так реагирует на изредка появляющуюся критику Николай.