Ответьте на 13 простых вопросов и узнайте, что о вас думают окружающие: психологический тест

А что обо мне подумают окружающие? Вопрос, которым задаются люди хотя бы раз в день. И действительно, иногда интересно узнать, как мы выглядим в глазах окружающих, ведь не каждый может дать себе объективную оценку. Давайте проверим, вы тот самый человек, которого с нетерпением ждут на любой вечеринке или же, наоборот, тот, которого рады бы и не видеть?
Как вы обычно реагируете на критику?
Спокойно воспринимаю и анализирую
Болезненно, начинаю уходить в себя
Выслушиваю, но всерьез не воспринимаю
Пф… Говорю человеку в ответ всё, что я о нем думаю
Как вы себя ведете на вечеринках?
Стремлюсь быть в центре внимания
Болтаю со всеми подряд и завожу новые знакомства
Сижу в углу и думаю, что я здесь делаю
Общаюсь только с теми, кого знаю
Кого поздравляете с днем рождения?
Ой, очень часто забываю поздравить
Вообще всех, даже тех, с кем дружу только в соцсетях
Друзей, коллег и родственников
Только родственников, и то с трудом
О чем вы обычно говорите в компании?
Шучу и рассказываю анекдоты
Обсуждаю слухи и сплетни
Рассказываю новости
Чаще всего я слушаю других
Как вы обычно принимаете решения?
Исходя из своих эмоций
Делаю это спонтанно
Полагаюсь на мнение друзей
Долго обдумываю все варианты
Как вы предпочитаете проводить свободное время?
Путешествовать, но быть на связи с близкими
У меня его нет, всегда в работе
За чтением книги в одиночестве
С друзьями на вечеринках
Что для вас самое ценное в отношениях с людьми?
Честность и открытость
Доверие и поддержка
Уважение и взаимопонимание
Увлекательные беседы и интересные идеи
Как вы себя чувствуете в новой компании?
Быстро нахожу общий язык с людьми
Вхожу в круг общения постепенно
Стремлюсь сразу завести знакомства
Чувствую себя неуютно
Говорите людям комплименты?
Стараюсь, но редко это делаю
Конечно, особенно друзьям
Всегда, всем и везде, даже незнакомцам
Нет
Опишите себя в двух словах — какой вы человек?
Организованный и вдумчивый
Ответственный и искренний
Эгоистичный и требовательный
Общительный и дружелюбный
Какой вариант коммуникации нравится вам больше всего?
Только личные встречи
Голосовые сообщения
Переписка
По телефону
Посторонний человек просит о помощи. Как вы поступите?
Мне своих проблем хватает
Постараюсь сделать всё возможное
Сделаю вид, что не услышал
Зависит от человека и просьбы
Последний вопрос: вам важно, что думают о вас окружающие?
Честно говоря, не особо, но в рамках приличия
Да, очень важно
Важно только мнение моих друзей и близких
Нет, я поступаю всегда так, как считаю нужным