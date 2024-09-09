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Развлечения Важны не только дата и месяц: как на судьбу влияет день недели, в который вы родились

Важны не только дата и месяц: как на судьбу влияет день недели, в который вы родились

Об этом рассказала ярославский астролог Ольга Кувабина

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1 комментарий

Оказывается, с точки зрения астрологии, важен даже день недели, в который вы родились

Оказывается, что на характер и судьбу человека влияют не только дата, месяц и год рождения, но и день недели. Астролог из Ярославля, основатель и преподаватель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина рассказала, какие качества закладывает в человека день его появления на свет.

Понедельник

Понедельник считается днем Луны. Соответственно людям, рожденным под ее покровительством, передаются и лунные качества. Как правило, рожденные в понедельник эмоциональны и чувствительны. Любят мечтать и фантазировать. Чаще всего это творческие натуры. Они не стремятся к лидерству. Для них счастье — это семья, дети, дом. При этом люди Луны способны найти подход почти к каждому человеку, легко приспосабливаются к новым условиям. При желании они могут достичь всего, чего хотят.

Вторник

Покровитель вторника — Марс. Люди, рожденные во второй день недели, активны, импульсивны, а порой даже воинственны и агрессивны. Они предпочитают действовать здесь и сейчас, не откладывая дела в долгий ящик. Полагаются только на себя, самостоятельно принимают важные решения. Правда, из-за этого им порой бывает сложно выстраивать отношения с другими людьми.

Среда

Средой управляет Меркурий. Те, кто находится под его покровительством, как правило, общительны, любознательны, легки на подъем, обладают хорошим чувством юмора и обожают перемены. Обычно у них много друзей.

Четверг

В четверг властвует Юпитер. Тем, кто находится под его покровительством, сопутствуют удача и везение. Такие люди, как правило, добрые, щедрые, бескорыстные, но при этом целеустремленные. Они не любят конфликтов. Им нравится узнавать что-то новое, путешествовать, изучать другие культуры, знакомиться с новыми людьми, приобретать новый опыт. Они не останавливаются на достигнутом, что часто помогает им в карьерном продвижении.

Пятница

Управитель пятницы — Венера. Ее подопечные — ценители прекрасного. Часто это творческие личности, обладающие прекрасным вкусом. Они стремятся к гармонии и комфорту. Кроме того, венерианцы обладают особым шармом и харизмой, что притягивает к ним людей.

Суббота

Субботе покровительствует Сатурн. Он делает рожденных в этот день серьезными, усидчивыми, внимательными, сильными духом. Такие люди переменам предпочитают стабильность. Достигать своих целей им помогают упорство и труд.

Воскресенье

Воскресенье — день Солнца. Рожденные в последний выходной недели, как правило, творческие и притягательные натуры. Они любят общение, веселье, тусовки. Часто добиваются успехов в деле, которому посвящают себя.

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Комментарии
1
Гость
9 сентября 2024, 20:52
Похоже что все проживающие здесь простые русские люди родились в Понедельник 😱
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