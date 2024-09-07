Mia Boyka захейтили из-за квадроберов, а Адель уходит со сцены: главные события уходящей недели из мира звезд

Роды бывшей жены футболиста прошли гладко Источник: Мария Погребняк / T.me











Звезды устроили настоящий бэби-бум. Мария Погребняк родила четвертого ребенка, а сын Елены Малышевой подарил ей четвертого внука. Миа Бойко объявила войну квадроберам, а Адель заявила, что уходит со сцены.

В мире знаменитостей всегда происходит что-то интересное. Давайте узнаем, какие события случились у звезд на этой неделе.

Мия Бойка против квадроберов

Во время концерта на День города в Надыме потерялась девочка Марьяна. Ее вывели на сцену во время выступления певицы Мии Бойка (Mia Boyka), чтобы найти родителей. Артистка обратила внимание на костюм ребенка.

— Можешь сразу, пожалуйста, ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно? Ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог? — спросила Миа девочку.

Квадробика — новое детское хобби. Это что-то среднее между паркуром, косплеем, субкультурой и фитнесом. Квадроберы изображают зверей, надевая маски животных и прыгая на четвереньках.

Когда оказалось, что Марьяна и правда занимается квадробикой, певица начала издеваться над девочкой и спрашивать зал, поддерживает ли кто-то увлечение девочки.

Певица не оценила увлечение фанатки Источник: Starhit.ru / T.me

После инцидента девочка столкнулась с буллингом в школе. Мама Марьяны написала заявление в полицию, передает Shot.

Многие осудили певицу и заступилась за девочку. Марьяну поддержали Егор Крид, Ксения Собчак и Клава Кока. В дело вмешалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она пожаловалась в прокуратуру и вызвалась оплатить девочке сеансы у психолога. СМИ пишут, что Бойка попросила родителей забрать заявление и пригласила девочку на встречу в Москву. Но мать ждет публичных извинений от артистки.

Погребняк стала мамой в четвертый раз

Блогер, дизайнер, экс-супруга футболиста Павла Погребняка Мария 5 сентября стала мамой в четвертый раз. Ребенок родился 3,82 кг и 55 см. Пол малыша девушка пока раскрывать не стала. Папой стал ее новый новый избранник бизнесмен Игорь Головинский.

— Роды прошли идеально: ни одного разрыва, все гладко и без боли! Это просто чудо какое-то. Пишу и плачу от счастья! Спасибо всем за поддержку и заботу, — написала дизайнер у себя в telegram-канале.

Молодая мама была при полном параде во время родов Источник: Мария Погребняк / T.me

Известно, что роды блогеру обошлись в 280 тысяч рублей. Туда входит: трехдневное пребывание, индивидуальная палата, личный врач, дежурная бригада, анестезия по желанию, индивидуальный родильный блок, реанимации новорожденного на экстренный случай, шестиразовое питание. Свидетельство о рождении оформляют прямо в палате.

У Марии также есть трое сыновей от Погребняка. С Футболистом они прожили в браке 17 лет.

Малышева порадовала новостью о внучке

Пополнением в семье обзавелась также телеведущая и врач Елена Малышева. Она стала бабушкой уже в четвертый раз. О радостной новости звезда написала на странице вдовы модельера Валентина Юдашкина Марины в Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), поздравляя ее с днем рождения.

— У младшего сына родилась дочка — первенец. Какие слова здесь нужны? Счастье! Пусть всем нашим детям и внукам будет здоровье! Нам, бабушкам, также пожелаем крепкого здоровья, — сказала Малышева.

У телеведущей двое сыновей. Старший воспитывает троих детей.

Малахов тайно отправил наследника в частную школу

У телеведущего Андрея Малахова есть семилетний сын Саша. Его тщательно скрывают от публики. В этом году ребенок пошел в школу.

Малахова вместе с супругой заметили на линейке в московской «Школе Сотрудничества», сообщает Super.ru. Они общались с другими родителями, а потом зашли в здание вместе с учениками. Наследника журналисты разглядеть так и не смогли.

Школу, в которой начал учиться сын известного телеведущего, сложно назвать обычной. Родителям приходится платить по 152 тысячи рублей ежемесячно. За эти деньги ребенок не только посещает уроки, но и различные кружки и спортивные секции. Он также получает трехразовое питание, медицинское обслуживание, возможность пребывания с воспитателями до 19 часов вечера.

Там также есть подготовительный класс. Он стоит немного дешевле — 100 тысяч рублей в месяц. С детьми занимаются преподаватели по всем школьным предметам, а также психолог и логопед. Также есть дополнительные кружки по шахматам, оригами, лепке и танцам.

Адель уходит со сцены

Скрыться от чужих глаз решила и британская певица Адель. Она заявила зрителям на недавнем концерте в Мюнхене, что ее долго не увидят фанаты после окончания ее тура в Лас-Вегасе в ноябре, сообщает People.

— Мне предстоит дать 10 концертов, но после этого я не увижу вас невероятно долгое время, и вы будете дороги моему сердцу, — сказала Адель на сцене.

Певица отметила, что главной причиной паузы в музыкальной деятельности стали затяжные гастроли, которые длятся почти три года. Она подчеркнула, что больше не планирует участвовать в столь длительных турне.

Моргенштерн* покаялся и начал лечение от зависимости

А рэпер Алишер Моргенштерн* (признан в РФ физлицом-иностранным агентом в 2022 году), напротив, попытался вернуть расположение аудитории. Он написал пост в своем telegram-канале, где признался, что у него тяжелое заболевание, которое он принял и начал лечение. По его словам, психологическое состояние стало причиной неадекватного поведения, и он попросил прощения за это.

— Всем привет из глубочайшей депрессии (да она существует оказывается). Я наконец признал свою болезнь, шиза оказалась не шуткой и я начал наблюдаться у специалистов. Признал свои зависимости, которые уже дошли до абсолюта, и за которыми я совершенно потерял свою личность. Ступаю на долгий путь трезвости, лечения и исправления всех своих ошибок, — написал Моргенштерн*.

Среди тех, у тех, кого просил прощения рэпер, была его бывшая жена Дилара. Однако она призвала не верить его словам и назвала его пост попыткой вернуть любовь фанатов.

Сысоева рассказала о причинах разрыва с молодым возлюбленным

Не сложились отношения юмористки и звезды шоу «Comedy woman» Надежды Сысоевой и блогера, бойца ММА Саши Стоуна. Правда, в отличии от Моргенштерна с Диларой они не стали врагами.

— Мы не общаемся, но живем в одном доме. Поэтому, конечно, видимся, вежливо здороваемся, — сказала Сысоева в разговоре с Ляйсан Утяшевой в ее шоу «Дерзкая готовка».

Причину расставания заезда озвучивать не стала. Она призналась, что ей некогда было переживать о разрыве отношений, поскольку в тот же период у нее умерла мама, и все «слезы она отдавала в другую сторону»

Сысоева столкнулась с волной хейта из-за отношений со Стоуном. Многих фанатов смущала разница в возрасте в паре. Надежде уже 40 лет, а Саше — 25 лет. Некоторые не верили в искренность чувств и считали роман пиаром.

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