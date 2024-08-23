Проверьте, а вы на своем месте? Какая работа подходит разным знакам зодиака — прогноз

Каждый из нас мечтает найти дело всей жизни, которое будет приносить не только удовольствие, но и хороший доход. Астролог из Ярославля, основатель и преподаватель школы астрологии «Навигатор» Ольга Кувабина рассказала, какие сферы деятельности больше всего подходят тому или иному знаку зодиака в зависимости от его сильных сторон. Проверьте, а тем ли вы занимаетесь.
Овен
Овен не может сидеть сложа руки. Он с энтузиазмом берется за всё новое. Рутинные занятия его не устраивают, поэтому уныло перебирать бумажки в офисе — не для него. Работа должна «зажигать» Овнов, приводить в постоянное движение. Каждое новое препятствие они воспринимают как долгожданный вызов. Представители этого огненного знака — прирожденные лидеры, талантливые руководители и предприниматели. Они умеют брать на себя ответственность и грамотно управлять рисками. Овнам подходят такие сферы деятельности, как спорт, работа с огнем и металлом (в том числе хирург), военное дело, профессии, где нужна физическая сила.
Телец
Представители этого знака зодиака нуждаются в творческом самовыражении и при этом стремятся обеспечить себя материально. Упрямые и непоколебимые Тельцы сочетают в себе вспыльчивый и страстный нрав с тягой к гармонии и стабильности. Представителям этого знака важна размеренность, постоянный доход и регулярный график. Как правило, они двигаются медленными темпами к своим целям, но их шаги тверды и уверенны. Такие люди неплохо притягивают к себе деньги. Им не чуждо стремление к роскоши, желание творить и создавать что-то красивое. Из них получаются хорошие финансисты, бухгалтеры, повара, садоводы, а также художники, скульпторы, иллюстраторы, парикмахеры, портные, дизайнеры, ювелиры и антиквары.
Близнецы
Близнецам подходят любые занятия, сочетающие интеллект и быстроту реакции. Многогранные и неутомимые искатели знаний, они могут разобраться абсолютно в любом вопросе. Представители этого знака легче других приспосабливаются к новым обстоятельствам и умеют найти общий язык с разными людьми. Эти достоинства делают из них гениальных коммуникаторов, которые умело анализируют и интерпретируют информацию. Близнецы успешно реализуют себя в профессиях, где важно общение, — преподаватели, переводчики, писатели, журналисты, экскурсоводы, секретари, торговые работники, менеджеры, пиарщики, работники сферы рекламы.
Рак
Люди, рожденные под этим знаком, очень творческие и ранимые натуры, которые тонко чувствуют окружающих, умеют проявлять сочувствие и заботу. Они во всём стремятся к уюту и безопасности, не любят открытых конфликтов и всегда стараются сохранять душевную атмосферу в коллективе. К работе Раки подходят скрупулезно, им нравится сопоставлять факты, выводить закономерности и анализировать разные явления. Ракам подходит работа, связанная с поддержкой и заботой. Стремление помогать другим, умение слушать и слышать собеседника делают Раков успешными врачами, ветеринарами, преподавателями, воспитателями, социальными работниками, работниками сферы общепита и гостиничного бизнеса.
Лев
Лев рожден для управления миром, ну или хотя бы маленьким коллективом, где его ценят. Если у них это не получается, они становятся трудоголиками. Залог их успеха — интересная работа, которая будет нравиться и приносить удовлетворение. Активные, харизматичные, честолюбивые и отважные Львы любят внимание окружающих и часто стремятся к популярности. Главная движущая сила — стремление к славе и признанию. Они хорошо держатся на публике, красноречивы и обаятельны. Идеальная профессия по знаку зодиака для Льва — актер, телеведущий, ведущий на радио, капитан команды, режиссер, политик. Из них получаются отличные руководители, предприниматели.
Дева
Девы отличаются пунктуальностью, аналитическим подходом, они педантичны и скрупулезны. Девы во всём стремятся к порядку и совершенству и от окружающих требуют того же. Рожденные под этим знаком предпочитают действовать «здесь и сейчас», не боятся брать на себя ответственность, умеют управлять финансами. Девы серьезно подходят к выбору профессии и благодаря своему упорству и внимательности могут добиться успеха в любом деле. Несмотря на некоторую скрытность, они любят работать с людьми и могут стать востребованным методологом образовательных программ, куратором онлайн-обучения, бухгалтером, научным работником, критиком, работником издательства, педагогом, секретарем.
Весы
Весы всю жизнь стремятся к миру и гармонии. Они спокойны, рассудительны и крайне дипломатичны. Представители этого знака обладают особым взглядом на мир, отличаются утонченностью, обаянием и дружелюбием. У Весов феноменально развито чувство прекрасного. При этом они умеют мыслить структурно, логично и четко. Представители этого знака зодиака могут реализовать себя в совершенно разных областях. Идеальные профессии для них — искусствовед, дизайнер, косметолог, модельер, парикмахер, стилист. Кроме того, благодаря природной тяге к справедливости им легко даются профессии юриста, адвоката, судьи или дипломата.
Скорпион
Скорпионы любят сложную работу, требующую сил, мужества и воли. Они трудолюбивы и упорны. Их совершенно не волнует чужое мнение, гораздо важнее для них собственные убеждения, которых они стойко придерживаются. Часто настойчивость представителей этого знака принимают за навязчивость, а сдержанность — за скрытность. Скорпионы склонны к риску и любят экстрим, поэтому им подходят профессии, требующие постоянного преодоления себя и обстоятельств вокруг. Они отлично справляются с тяжелыми профессиями хирурга, криминалиста, психотерапевта, реаниматолога. Из них получаются отличные политики, научные работники, аналитики, профессиональные спортсмены, исследователи, инженеры по тестированию в IT, специалисты по информационной безопасности, инвесторы, финансисты и бизнес-стратеги.
Стрелец
Представители этого знака зодиака всю жизнь что-то познают. Стрельцы любят открывать новые горизонты и не терпят однообразие и рутину. Они оптимистично смотрят на мир и заряжают окружающих своей позитивной энергией. Жизнь в постоянном движении и целеустремленность позволяют Стрельцам достичь больших высот в карьере. Они добиваются авторитета и активно участвуют в социальной жизни. Под этим созвездием рождены многие философы, мыслители, путешественники. Из Стрельцов получаются отличные эксперты-ораторы в совершенно разных областях, преподаватели, гиды, переводчики, маркетологи, продюсеры, менеджеры высшего звена и даже политики и общественные деятели. При этом постоянный задор и тяга к новым знаниям побуждают их часто менять профессию и начинать всё заново.
Козерог
Очень часто представители этого знака зодиака представляют, кем хотят стать в будущем. Целеустремленность, практичность, ответственность и сдержанность — главные качества Козерогов. Они не любят открытых конфликтов и ярких проявлений страсти — в их жизни всё должно быть подчинено голосу разума. Внешне они безэмоциональны — это позволяет им держать ситуацию под контролем. Благодаря своему хладнокровию, консервативности и умению не терять из виду цели Козероги прекрасно справляются с собственным бизнесом. Кроме того, они превосходно могут управлять процессами, активами и людьми. Из представителей этого знака получаются успешные руководители среднего и высшего звена, финансовые аналитики, администраторы, архитекторы, строители, геологи, историки.
Водолей
Водолеи непредсказуемы и многогранны, сложны и противоречивы. Они находятся в постоянном поиске новых знаний и ощущений. Может показаться, что эти свободолюбивые фантазеры только и делают, что генерируют нереалистичные идеи. Но на самом деле на Водолеев можно положиться, они смелые личности, которые умеют сплотить вокруг себя коллектив. Профессии, которые помогают Водолеям максимально реализовать свой потенциал, — летчик, физик, астролог, электронщик. Также умение выстраивать и создавать системы, изобретать что-то новое, способности к аналитическому мышлению делают их талантливыми конструкторами, разработчиками игр и программного обеспечения, системными архитекторами, аналитиками данных и даже учеными.
Рыбы
Рожденные под этим знаком зодиака — очень многогранные люди, они эмпатичны, часто готовы безвозмездно помогать другим. У них высоко развит эмоциональный интеллект. Рыбы преуспевают во всём, за что бы ни взялись. Но больше всего им подходят профессии, требующие гибкости ума, проявления отзывчивости, терпения и доброты, — преподаватель, фотограф, химик, врач, фармацевт, мореплаватель, юрист, психолог, социальный работник, танцор, художник.