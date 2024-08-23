Проверьте, а вы на своем месте? Какая работа подходит разным знакам зодиака — прогноз

Представители этого знака зодиака нуждаются в творческом самовыражении и при этом стремятся обеспечить себя материально. Упрямые и непоколебимые Тельцы сочетают в себе вспыльчивый и страстный нрав с тягой к гармонии и стабильности. Представителям этого знака важна размеренность, постоянный доход и регулярный график. Как правило, они двигаются медленными темпами к своим целям, но их шаги тверды и уверенны. Такие люди неплохо притягивают к себе деньги. Им не чуждо стремление к роскоши, желание творить и создавать что-то красивое. Из них получаются хорошие финансисты, бухгалтеры, повара, садоводы, а также художники, скульпторы, иллюстраторы, парикмахеры, портные, дизайнеры, ювелиры и антиквары.

