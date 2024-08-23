Что посмотреть этой осенью: 7 главных кинопремьер

С планами на осень определились — смотрим все новинки, не вставая с дивана Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Осталось подождать чуть больше недели — и мы с головой окунемся в сезон самых жарких премьер. Этой осенью каждый найдет для себя, что посмотреть: от нового фильма Тима Бертона до экранизации Достоевского, от масштабной истории римского гладиатора до драмы о последнем настоящем поэте. Собрали главные новинки сезона, которые уж точно нельзя пропускать.



«Битлджус 2» (12+)

Страна: США

Режиссер: Тим Бертон

Жанр: фэнтези, комедия, ужасы



Продолжение одного из самых известных фильмов Тима Бертона наконец-то выйдет в прокат. Режиссер задумывал сиквел еще в девяностых, но добрался до съемок лишь недавно.

Источник: Трейлер фильма «Битлджус 2», реж. Тим Бертон (Warner Bros. 2024) / YouTube.com

События фильма разворачиваются спустя сорок лет после первой части. Семья Дитцов возвращается в город, и дочь повзрослевшей Лидии, Астрид, находит на чердаке таинственный макет города, вновь открывая портал в Загробный мир, откуда выбирается Битлджус.



К своим ролям вернутся Майкл Китон (Битлджус) и Вайнона Райдер (Лидия Дитц). Главной новой звездой фильма станет Джена Ортега, известная по ролям в «Уэнсдей» (18+) и новых «Криках» (18+).



«Мужское слово» (12+)

Страна: Россия

Режиссер: Сарик Андреасян

Жанр: драма, триллер

После несчастного случая девятилетний Илья впал в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, когда врач сообщает, что мальчика пора отключить от аппарата жизнедеятельности. Разумеется, родитель несогласен с решением медиков и идет на отчаянный шаг, чтобы спасти сына.

Источник: Кадр из фильма «Мужское слово», реж. Сарик Андреасян (Атмосфера кино, 2024) / YouTube.com

Разрывающая душу драма Сарика Андреасяна выйдет в кино 26 сентября. Главную роль сыграл звезда «Мажора» (18+) и «Закрытой школы» (18+) Павел Прилучный.



«Джокер: Безумие на двоих» (18+)

Страна: США

Режиссер: Тодд Филлипс

Жанр: триллер, драма, криминал



Став Джокером и убив ведущего Мюррея Франклина в прямом эфире, Артур Флек попадает в психлечебницу Аркхем. В больнице он знакомится с доктором Харли Квинзел — и постепенно между ними разгорается пламя любви.

Источник: Трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс (Warner Bros. 2024) / YouTube.com

После оглушительного успеха первого Джокера выход второго стал вопросом времени. Главная звезда «Безумия на двоих» — Леди Гага, вместе с Хоакином Фениксом сыграют историю любви персонажей Джокера и Харли Квин.



«Рыжий» (18+)

Страна: Россия

Режиссер: Семен Серзин



Жанр: драма

В Екатеринбурге 90-х в тусовку молодых поэтов затесался научный сотрудник института геофизики Борис Рыжий — простой парень, который может днем отправиться в Москву получать престижную литературную премию, а вечером того же дня — подраться с бандитами и отправиться в отделение милиции.

Источник: Трейлер фильма «Рыжий», реж. Семен Серзин (Кинопрайм, 2024) / YouTube.com

Байопик об одном из последних настоящих поэтов, ушедших из жизни в 26 лет, выйдет на экраны 12 сентября. Главную роль сыграет писатель и музыкант из группы «Макулатура» Евгений Алехин.



«Гладиатор 2» (16+)

Страна: Великобритания, США



Режиссер: Ридли Скотт



Жанр: пеплум, боевик

Продолжение культового фильма Ридли Скотта выйдет спустя 24 года после первого фильма. В центре сюжета — племянник римского императора Луций, который внезапно становится гладиатором.

Источник: Трейлер фильма «Гладиатор 2», реж. Ридли Скотт, (Paramount Pictures, 2024) / YouTube.com

Идея снять продолжение «Гладиатора» (18+) появилась у Ридли Скотта еще в 2001 году, однако из-за проблем с авторскими правами съемку пришлось заморозить. Лишь в 2021 году режиссер объявил о том, что сценарий сиквела вновь в разработке. Долгострой выйдет на экраны в ноябре 2024 года.



«Преступление и наказание» (18+)

Страна: Россия



Режиссер: Владимир Мирзоев



Жанр: драма



Летом в Петербурге студент Родион Раскольников страдает от безработицы и бедности. Размышляя о смысле своего существования, он решается на поступок, который отличит его от тварей дрожащих — напасть на старуху-микропроцентщицу.

Источник: Трейлер сериала «Пеступление и наказание», реж. Владимир Мирзоев (Кинопоиск, 2024) / YouTube.com

Долгожданная адаптация великого романа Достоевского, которая перенесет всем известных героев в современную Россию, выйдет осенью 2024 года. Главную роль сыграл звезда «Слова пацана» (18+) Иван Янковский.

