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Развлечения обзор Что посмотреть этой осенью: 7 главных кинопремьер

Что посмотреть этой осенью: 7 главных кинопремьер

Фильмы, которые точно нельзя пропустить

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1 комментарий
С планами на осень определились — смотрим все новинки, не вставая с дивана

Осталось подождать чуть больше недели — и мы с головой окунемся в сезон самых жарких премьер. Этой осенью каждый найдет для себя, что посмотреть: от нового фильма Тима Бертона до экранизации Достоевского, от масштабной истории римского гладиатора до драмы о последнем настоящем поэте. Собрали главные новинки сезона, которые уж точно нельзя пропускать.

«Битлджус 2» (12+)

Страна: США
Режиссер: Тим Бертон
Жанр: фэнтези, комедия, ужасы

Продолжение одного из самых известных фильмов Тима Бертона наконец-то выйдет в прокат. Режиссер задумывал сиквел еще в девяностых, но добрался до съемок лишь недавно.

События фильма разворачиваются спустя сорок лет после первой части. Семья Дитцов возвращается в город, и дочь повзрослевшей Лидии, Астрид, находит на чердаке таинственный макет города, вновь открывая портал в Загробный мир, откуда выбирается Битлджус.

К своим ролям вернутся Майкл Китон (Битлджус) и Вайнона Райдер (Лидия Дитц). Главной новой звездой фильма станет Джена Ортега, известная по ролям в «Уэнсдей» (18+) и новых «Криках» (18+).

«Мужское слово» (12+)

Страна: Россия
Режиссер: Сарик Андреасян
Жанр: драма, триллер

После несчастного случая девятилетний Илья впал в кому. Его отец Андрей дежурит у постели сына в больнице, когда врач сообщает, что мальчика пора отключить от аппарата жизнедеятельности. Разумеется, родитель несогласен с решением медиков и идет на отчаянный шаг, чтобы спасти сына.

Разрывающая душу драма Сарика Андреасяна выйдет в кино 26 сентября. Главную роль сыграл звезда «Мажора» (18+) и «Закрытой школы» (18+) Павел Прилучный.

«Джокер: Безумие на двоих» (18+)

Страна: США
Режиссер: Тодд Филлипс
Жанр: триллер, драма, криминал

Став Джокером и убив ведущего Мюррея Франклина в прямом эфире, Артур Флек попадает в психлечебницу Аркхем. В больнице он знакомится с доктором Харли Квинзел — и постепенно между ними разгорается пламя любви.

После оглушительного успеха первого Джокера выход второго стал вопросом времени. Главная звезда «Безумия на двоих» — Леди Гага, вместе с Хоакином Фениксом сыграют историю любви персонажей Джокера и Харли Квин.

«Рыжий» (18+)

Страна: Россия
Режиссер: Семен Серзин

Жанр: драма

В Екатеринбурге 90-х в тусовку молодых поэтов затесался научный сотрудник института геофизики Борис Рыжий — простой парень, который может днем отправиться в Москву получать престижную литературную премию, а вечером того же дня — подраться с бандитами и отправиться в отделение милиции.

Байопик об одном из последних настоящих поэтов, ушедших из жизни в 26 лет, выйдет на экраны 12 сентября. Главную роль сыграет писатель и музыкант из группы «Макулатура» Евгений Алехин.

«Гладиатор 2» (16+)

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Ридли Скотт

Жанр: пеплум, боевик

Продолжение культового фильма Ридли Скотта выйдет спустя 24 года после первого фильма. В центре сюжета — племянник римского императора Луций, который внезапно становится гладиатором.

Идея снять продолжение «Гладиатора» (18+) появилась у Ридли Скотта еще в 2001 году, однако из-за проблем с авторскими правами съемку пришлось заморозить. Лишь в 2021 году режиссер объявил о том, что сценарий сиквела вновь в разработке. Долгострой выйдет на экраны в ноябре 2024 года.

«Преступление и наказание» (18+)

Страна: Россия

Режиссер: Владимир Мирзоев

Жанр: драма

Летом в Петербурге студент Родион Раскольников страдает от безработицы и бедности. Размышляя о смысле своего существования, он решается на поступок, который отличит его от тварей дрожащих — напасть на старуху-микропроцентщицу.

Долгожданная адаптация великого романа Достоевского, которая перенесет всем известных героев в современную Россию, выйдет осенью 2024 года. Главную роль сыграл звезда «Слова пацана» (18+) Иван Янковский.

Что точно посмотрите этой осенью?

Битлджус 2
Мужское слово
Джокер: Безумие на двоих
Рыжий
Гладиатор 2
Преступление и наказание
Буду смотреть все эти фильмы
Ничего смотреть не буду — надо книжки читать!

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Комментарии
1
Гость
23 августа 2024, 16:11
Двадцать пять лет смотрим как всё идёт по плану Таврического и наслаждаемся премьерой каждый день 👏 Люди простые люди просили умоляли об этом 👏
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