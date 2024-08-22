Положите руку на фото: участница «Битвы экстрасенсов» рассказала, как просить помощи у мертвых

Просить помощи можно в определенные часы Источник: Елена Голунова / YouTube











Новосибирская ведьма Елена Голунова объяснила, можно ли просить помощи у родственника, который покончил жизнь самоубийством. По словам финалистки 13-го сезона «Битвы экстрасенсов», если этот человек при жизни не причинял вам вреда, то и после смерти он вам обязательно поможет.

— Да, человек находился в эмоциональном состоянии, что привело его к тому, что он ушел из жизни. Эта ситуация роли в оказании помощи не играет. Вы всегда можете попросить у него поддержки. Не нужно проводить грань, как человек умер, главное, что он ваш родной и близкий, который будет с вами всегда, — объяснила Голунова.

Также ведьма объяснила, как обратиться к умершему, если могила далеко находится. По словам Голуновой, обратиться к умершему можно при помощи его фото.

— Берется фотография ушедшего из жизни. Ваша ладонь левой руки, идущая от сердца, кладется на снимок, подглядывать под эту руку не надо. И таким способом передаются желания, жалобы и всё остальное. Но учитывайте время, делать это можно с двенадцати до часа ночи, — рассказала Голунова.

Ранее Елена Голунова рассказала, что делать с вещами умерших. По словам экстрасенса, желательно избавиться от личных вещей покойных в течение 40 дней со дня смерти.