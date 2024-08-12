Ой, мамочка! В Москве выбрали «Миссис Россия» — любуемся фото победительницы

Титулованная миссис живет в счастливом браке и воспитывает троих детей Источник: Людмила Рожнева / vk.com











Этой ночью мы узнали имя главной красавицы России — ей стала обворожительная блондинка из Санкт-Петербурга, мама троих детей Людмила Рожнева. Она обошла всех соперниц в финале и получила корону «Миссис России — 2024».



Источник: Людмила Рожнева / vk.com











Весь прошлый год Людмила участвовала в конкурсах красоты, получая один приз за другим. Красавица стала «Миссис Санкт-Петербург», «Автоледи — 2023», «Миссис бикини — 2023» и «Миссис шеф — 2023». И теперь на ее счету еще и титул самой красивой миссис России.

Источник: Людмила Рожнева / vk.com











Корону на красавицу надела победительница прошлого года Жанна Специальная.



Источник: starhit.ru











Помимо работы моделью, красавица одно время работала менеджером, а затем и генеральным директором. Но главной своей работой она считает семью — Людмила Рожнева вот уже 14 лет живет в счастливом браке и воспитывает троих детей.



— Какой же это большой труд — ежедневно беречь, ценить, поддерживать теплые отношения и хранить любовь в семье, — писала «Миссис Россия» в соцсетях, — А зарплата за эту работу бесценна — поддержка, опора, крепкое плечо рядом, ощущения заботы и ценности самого себя, уверенность в завтрашнем дне и чувство безопасности.

Источник: Людмила Рожнева / vk.com











Победительница еще не комментировала новый титул. Но незадолго до финала отметила, что не сомневается в победе — ведь конкурс пройдет в ее счастливое число.

— Финал состоится 11 августа в Москве, а для меня эта дата уже знаменательна, так как я родилась тоже 11 числа. И двое из троих моих детей родились 11-го, — рассказывала Людмила Рожнева. — И не многие знают, что на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург» мой номер участницы случайным образом оказался… конечно одиннадцать.

Источник: Людмила Рожнева / vk.com









