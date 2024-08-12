НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

облачно, без осадков

ощущается как +17

5 м/c,

с-з.

 741мм 68%
Подробнее
USD 87,99
EUR 95,18
Чиновник стал звездой соцсетей
Антитоп квартир на продажу
Москвич завладел лесом в ЯО
Кардиолог развеял мифы о кофе
Коммунальное ЧП за Волгой
Кинолог — о собаках-вредителях
Продукты для похудения
Атака беспилотников
Пройдет звездопад
Новое кладбище под Ярославлем
Развлечения Ой, мамочка! В Москве выбрали «Миссис Россия» — любуемся фото победительницы

Ой, мамочка! В Москве выбрали «Миссис Россия» — любуемся фото победительницы

Корону выиграла красавица из Санкт-Петербурга

232
2 комментария
Титулованная миссис живет в счастливом браке и воспитывает троих детей

Этой ночью мы узнали имя главной красавицы России — ей стала обворожительная блондинка из Санкт-Петербурга, мама троих детей Людмила Рожнева. Она обошла всех соперниц в финале и получила корону «Миссис России — 2024».

Весь прошлый год Людмила участвовала в конкурсах красоты, получая один приз за другим. Красавица стала «Миссис Санкт-Петербург», «Автоледи — 2023», «Миссис бикини — 2023» и «Миссис шеф — 2023». И теперь на ее счету еще и титул самой красивой миссис России.

Корону на красавицу надела победительница прошлого года Жанна Специальная.

Помимо работы моделью, красавица одно время работала менеджером, а затем и генеральным директором. Но главной своей работой она считает семью — Людмила Рожнева вот уже 14 лет живет в счастливом браке и воспитывает троих детей.

— Какой же это большой труд — ежедневно беречь, ценить, поддерживать теплые отношения и хранить любовь в семье, — писала «Миссис Россия» в соцсетях, — А зарплата за эту работу бесценна — поддержка, опора, крепкое плечо рядом, ощущения заботы и ценности самого себя, уверенность в завтрашнем дне и чувство безопасности.

Победительница еще не комментировала новый титул. Но незадолго до финала отметила, что не сомневается в победе — ведь конкурс пройдет в ее счастливое число.

— Финал состоится 11 августа в Москве, а для меня эта дата уже знаменательна, так как я родилась тоже 11 числа. И двое из троих моих детей родились 11-го, — рассказывала Людмила Рожнева. — И не многие знают, что на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург» мой номер участницы случайным образом оказался… конечно одиннадцать.

Как считаете, заслуженная победа?

Конечно, Людмила — настоящая красавица!
Все конкурсы красоты куплены
Я Людмила Рожнева, пришла посмотреть ответы

ПО ТЕМЕ
Красавица Красотка Миссис Россия Конкурс красоты Девушка Победительница конкурса красоты Победительница конкурса Красивые девушки
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
12 августа 2024, 11:40
теперь флаг ей в руки, так и пусть прикрывается листочком
Гость
12 августа 2024, 12:08
сегодня вроде не 1 апреля
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Мнение
Все недовольны, а он в восторге. Почему стоит побывать в Абхазии, где гораздо лучше, чем в Сочи, — колонка туриста
Денис Давыдов
Побывал в Абхазии
Мнение
«110 тысяч на семью за две недели»: блогер рассказал про отдых в маленьком поселке на Черном море
Сергей Бобин
Рекомендуем