Чего ждать в будущем? Как высчитать число судьбы и понять его значение — инструкция

Как отмечают эксперты, в каждом из нас заложено нечто особенное, что помогает найти свой путь в жизни. Это не только наши таланты и характер, но и глубокие энергии, заложенные в каждом с самого рождения. В этом материале вместе с нумерологом из Ярославля Екатериной Климовой разбираемся, что такое число судьбы и как его рассчитать.
— Число судьбы является значимым практически во всех школах нумерологии. Его еще называют числом кармы — закона причинно-следственных связей. Это значение дает нам информацию не только о важных вероятных событиях в будущем и нашем потенциале, а также показывает, какой урок из прошлого опыта важно пройти, — рассказала Екатерина Климова.
Как объяснила нумеролог, чтобы рассчитать индивидуальное число судьбы, необходимо сложить все цифры в дате рождения и довести до однозначного значения. Но есть исключения. Если итоговое число 11, 22 или 33, его оставляем таким, какое есть. Подобный тип чисел называет числом мастера.
К примеру, дата — 23.10.1989. Складываем 2 + 3 + 1 + 1 + 9 + 8 + 9 = 33. Это число мастера, поэтому его оставляем таким. Другой пример: 11.02.2013. Складываем 1 + 1 + 2 + 2 + 1 + 3 = 10. Дальше между собой плюсуем 1 и 0. Получаем 1. Это и есть число судьбы.
Расшифровка Чисел Судьбы
Получившееся однозначное число или число мастера имеет свое толкование. Ниже даем объяснение от нумеролога к каждому из них.
Число 1
Человеку необходимо поработать над своим эго, уходя от гордыни и жертвенности. Важно проявлять ответственность и светить людям, как солнце.
Число 2
Для человека ключевая тема — отношения, которые необходимо научиться выстраивать. Также важно уйти от тревог, обид и принять маму и всех женщин.
Число 3
Наделяет человека стремлением к обучению и развитию. Важно желать перемен в жизни, контактировать с детьми и изучать тему финансов.
Число 4
Показывает, что события в жизни человека будут складываться необычно, странно для других. Но это происходит для того, чтобы человек избавился от иллюзий и страхов. Важно также больше быть на природе.
Число 5
Обладатель данного значения будет иметь динамичную жизнь. Важно все сложности решать самостоятельно, давать себе свободу и много путешествовать.
Число 6
Показывает, что вся жизнь человека будет направлена на поиск наслаждений и комфорта. Важно не сравнивать себя с другими и избегать чрезмерных желаний (перееданий, пересыпаний и импульсивных покупок).
Число 7
Наделяет человека сильной интуицией. Могут часто сниться вещие сны. Необходимо в жизни уходить от любых зависимостей и привязок, особенно к материальному.
Число 8
Говорит, что события в жизни могут развиваться медленно. Человеку важно проявлять трудолюбие, ответственность и дисциплину.
Число 9
Наделяет человека артистическими способностями, любовью к спорту и сильной энергии. Важно защищать слабых и работать с агрессией.
Число 11
У человека есть особая миссия — помогать другим людям, создавать что-то для них и заниматься благотворительностью.
Число 22
У человека особая энергия для создания нового в мире. Важно реализовывать свои идеи и делиться ими.
Число 33
У человека талант — передавать знания через речь и работать с женщинами.
Какое значение имеют числа в дате рождения человека, нумеролог объяснила в этом материале.