«Следите за здоровьем»: что будет с линейками на 1 Сентября в Ярославле

СЮЖЕТ Всё о коронавирусе и карантине

— Сами пока не знаем, к чему готовиться, — говорят работники школы № 44. — Известно будет только в конце следующей недели.



В областном департаменте образования говорят, что начать учёбу в школах планируют в традиционном режиме.



— День знаний — главный праздник для всех учеников. В этом году мы постараемся сделать все, чтобы первоклассники запомнили свой первый звонок, — рассказала директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Для нас очень важно обеспечить все меры предосторожности, чтобы ребятам было комфортно, а главное, безопасно учиться. Мы будем внимательно относиться к здоровью каждого ребёнка. Ежедневный мониторинг температуры всех обучающихся, наличие антисептика для рук в каждой организации обязателен. Заранее прошу всех родителей внимательно следить за здоровьем своего ребёнка и при первых симптомах обращаться к врачам.

Первого сентября во всех классах состоится Всероссийский урок, который будет посвящён 75-летию Великой Победы.

На данный момент все образовательные организации находятся на финальной стадии готовности к новому учебному году.