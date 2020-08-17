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«Следите за здоровьем»: что будет с линейками на 1 Сентября в Ярославле

Что говорят в школах и в Департаменте образования

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Родители волнуются, к чему готовиться 1 Сентября

Родители волнуются, к чему готовиться 1 Сентября

В школах рассказали, что будет с линейками 1 Сентября в Ярославле

Через две недели дети отправятся в школы, и ярославских родителей волнует вопрос, как будут проходить линейки в новой коронавирусной реальности. Мы обзвонили несколько школ, чтобы узнать, смогут ли мамы и папы традиционно проводить детей в школы и присутствовать на линейках, или торжество проведут только для учеников, а, может, и вовсе сразу рассадят детей за парты, чтобы минимизировать контакты с посторонними.

— У нас пока всё руководство в отпусках, сами ещё не знаем, как всё будет проходить первого сентября, — рассказали в школе № 37. — Какая-то ясность, скорее всего, будет только к середине следующей недели.

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— Сами пока не знаем, к чему готовиться, — говорят работники школы № 44. — Известно будет только в конце следующей недели.

В областном департаменте образования говорят, что начать учёбу в школах планируют в традиционном режиме.

— День знаний — главный праздник для всех учеников. В этом году мы постараемся сделать все, чтобы первоклассники запомнили свой первый звонок, — рассказала директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Для нас очень важно обеспечить все меры предосторожности, чтобы ребятам было комфортно, а главное, безопасно учиться. Мы будем внимательно относиться к здоровью каждого ребёнка. Ежедневный мониторинг температуры всех обучающихся, наличие антисептика для рук в каждой организации обязателен. Заранее прошу всех родителей внимательно следить за здоровьем своего ребёнка и при первых симптомах обращаться к врачам.

Первого сентября во всех классах состоится Всероссийский урок, который будет посвящён 75-летию Великой Победы.

На данный момент все образовательные организации находятся на финальной стадии готовности к новому учебному году.

20 августа — контрольная точка общей готовности системы образования, а «традиционное» августовское совещание работников системы образования Ярославской области пройдёт с 24 по 25 августа в дистанционном формате.

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1 Сентябряшколакоронавирус
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