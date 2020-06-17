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12 регионов проведут очные выпускные: что решили в Ярославской области

В региональном департаменте образования рассказали, когда и как простятся со школой 11-классники

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В Ярославской области выпускные пройдут 23 июня

В Ярославской области выпускные пройдут 23 июня

Всего 12 регионов России решились провести выпускные в очной форме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат, когда на части территории области выпускные пройдут очно, на части — заочно.

— В Ярославской области выпускные пройдут 23 июня в онлайн-формате, — рассказали в региональном департаменте образования.

Более подробно о проведении праздника власти пообещали рассказать чуть позже.

При этом ярославские выпускники также смогут поучаствовать в общероссийском выпускном. Он пройдет 27 июня в онлайн-режиме на платформе Mail.ru, в социальной сети «ВКонтакте». Праздник начнется в 12 часов дня и будет продолжаться весь день. Для выпускников состоится концерт, розыгрыш призов. Ребята смогут пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи.

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