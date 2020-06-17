12 регионов проведут очные выпускные: что решили в Ярославской области

Всего 12 регионов России решились провести выпускные в очной форме. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения РФ Дмитрия Глушко. 57 субъектов организуют праздники онлайн, остальные выбрали очно-заочный формат, когда на части территории области выпускные пройдут очно, на части — заочно.



— В Ярославской области выпускные пройдут 23 июня в онлайн-формате, — рассказали в региональном департаменте образования.



Более подробно о проведении праздника власти пообещали рассказать чуть позже.