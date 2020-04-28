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Судьба летних лагерей решится после майских праздников

Судьба летних лагерей решится после майских праздников

28 апреля в прямом эфире на странице правительства Ярославской области во «ВКонтакте» директора регионального департамента образования Ирину Лободу спросили, откроются ли летом детские лагеря.

— Реестр лагерей формируется, но решение об открытии смен будет принято чуть позже, скорее всего, после майских праздников. Насколько мне известно, главные федеральные лагеря перенесли начало смен на более поздние сроки, — отметила Лобода.

Напомним, также руководитель департамента рассказала о судьбе выпускных и последних звонков в школах.

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