Сейчас многих школьников и их родителей волнует вопрос о том, будут ли в Ярославской области разрешены последние звонки и выпускные вечера в школах и детских садах или их запретят из-за коронавируса.
— Это одни из самых трогательных дней не только для выпускников, но и для педагогов и родителей. Но сейчас мы уже можем быть откровенными. В обычном формате последний звонок мы не сможем провести, — ответила в прямом эфире на странице правительства Ярославской области во «ВКонтакте» директор регионального департамента образования Ирина Лобода.
Про выпускные сказать пока сложно. До них еще остается много времени.
— Про выпускные пока не знаем, посмотрим по ситуации, — добавила Лобода.
Напомним, в Ярославской области решено уже не возвращать детей в школы в этом учебном году. Ребята доучатся дистанционно до конца мая и уйдут на летние каникулы. Экзамены придется сдать только выпускникам