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Последние звонки и выпускные под большим вопросом

Последние звонки и выпускные под большим вопросом

Сейчас многих школьников и их родителей волнует вопрос о том, будут ли в Ярославской области разрешены последние звонки и выпускные вечера в школах и детских садах или их запретят из-за коронавируса.

— Это одни из самых трогательных дней не только для выпускников, но и для педагогов и родителей. Но сейчас мы уже можем быть откровенными. В обычном формате последний звонок мы не сможем провести, — ответила в прямом эфире на странице правительства Ярославской области во «ВКонтакте» директор регионального департамента образования Ирина Лобода.

Про выпускные сказать пока сложно. До них еще остается много времени.

— Про выпускные пока не знаем, посмотрим по ситуации, — добавила Лобода.

Напомним, в Ярославской области решено уже не возвращать детей в школы в этом учебном году. Ребята доучатся дистанционно до конца мая и уйдут на летние каникулы. Экзамены придется сдать только выпускникам 9-х и 11-х классов.

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выпускнойпоследний звоноккоронавирус
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