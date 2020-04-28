Сейчас многих школьников и их родителей волнует вопрос о том, будут ли в Ярославской области разрешены последние звонки и выпускные вечера в школах и детских садах или их запретят из-за коронавируса.

— Это одни из самых трогательных дней не только для выпускников, но и для педагогов и родителей. Но сейчас мы уже можем быть откровенными. В обычном формате последний звонок мы не сможем провести, — ответила в прямом эфире на странице правительства Ярославской области во «ВКонтакте» директор регионального департамента образования Ирина Лобода.