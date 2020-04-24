Департамент образования Ярославской области сообщил, когда закончится обучение в школах. В сами образовательные учреждения дети уже не вернутся. До конца последней четверти обучение будет идти дистанционно.



— Для обучающихся по 5-дневной рабочей неделе учебный год закончится 22 мая, — сообщила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Для тех, кто учится по 6-дневной неделе, сроком окончания учебного года станет 26 мая.



Оценки девятиклассникам по всем предметам, кроме русского языка и математики, выставят до 8 мая. С 12 мая до окончания учебного года они будут изучать только два оставшихся предмета — русский язык и математику. Именно по ним в этом году будут сдавать экзамены выпускники девятых классов. После окончания учебного года начнутся консультации по подготовке к ОГЭ. Основной период сдачи экзаменов для выпускников 9-х классов запланирован на 8 июня — 31 июля. Конкретные даты проведения ОГЭ в Ярославской области будут объявлены позже. Пересдать экзамены можно будет в дополнительный период в сентябре.