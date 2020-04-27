В департаменте образования Ярославской области прокомментировали ситуацию с платным доступом на образовательные платформы для дистанционного обучения.
— Сегодня на селекторном совещании с руководителями школ мы еще раз подчеркнули: для обучения детей можно использовать только такие интернет-ресурсы, доступ к которым бесплатно открыт для каждого ученика, учителя, родителя, — сказала директор департамента Ирина Лобода. — Что касается образовательной платформы «ЯКласс», ее базовая версия будет бесплатной до окончания учебного года, а расширенная становится платной с 1 мая. И те школы, что ее используют, перейдут на другие варианты организации обучения.
В департаменте напомнили, что каждая школа и даже каждый класс может выбрать для обучения любую дистанционную площадку или даже несколько. Все вопросы по этой теме можно задать на горячие линии местных администраций и в департамент образования Ярославской области по телефону: 8 (4852) 31–43–45.
Напомним, ярославские родители рассказали в соцсетях, что в выходные внезапно стал платным один из ресурсов, который используется для дистанционного обучения. В школе, откуда и поступила жалоба, пояснили, что деньги внесут учителя, а для детей использование материалов останется бесплатным.