В департаменте напомнили, что каждая школа и даже каждый класс может выбрать для обучения любую дистанционную площадку или даже несколько. Все вопросы по этой теме можно задать на горячие линии местных администраций и в департамент образования Ярославской области по телефону: 8 (4852) 31–43–45.

Напомним, ярославские родители рассказали в соцсетях, что в выходные внезапно стал платным один из ресурсов, который используется для дистанционного обучения. В школе, откуда и поступила жалоба, пояснили, что деньги внесут учителя, а для детей использование материалов останется бесплатным.