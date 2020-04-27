Ярославские родители в выходные забили тревогу.
— Ребёнка перевели по учебе на электроннную платформу «ЯКласс». Сегодня она стала платной, с подпиской в 699 рублей! — написала в соцсетях мама одного из пятиклассников школы №76 Ярославля.
Под постом в комментариях подтверждали — дистанционка стала платной.
Впрочем, уже в понедельник, 27 апреля, директор школы успокоил родителей.
— В течение месяца на платформе «ЯКласс» действовал бесплатный период. Но в минувшие выходные он закончился. Мы знали, что так произойдёт. Учителя должны были предупредить своих учеников, чтобы они не пугались. Тем более что платить родителям ни за что не придется. Подписку продлят сами учителя. Деньги за это мы им компенсируем. Для детей работа на платформе останется бесплатной с небольшими сокращениями, — пояснил директор школы №76 Сергей Герасимов.
Про сокращения. Теперь, например, без дополнительной оплаты нельзя будет получать от системы разъяснения, в чём заключается ошибка ученика, если он допустил ее в тренировочном задании.
— Конечно, это неудобно, потому что детям и так непросто осваивать новое на дистанционном обучении, — вздыхают родители.
Но для учителей, как сказали в школе, эта платформа всё равно кажется одной из самых удобных, поэтому во многих ярославских учебных учреждениях решили пользоваться ею, даже несмотря на то, что она стала платной.
Всем родителям, у которых возникают вопросы по дистанционному обучению, советуют задавать их в администрации школ. Также можно позвонить на горячую линию департамента образования мэрии Ярославля: