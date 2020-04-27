Ярославские родители в выходные забили тревогу.



— Ребёнка перевели по учебе на электроннную платформу «ЯКласс». Сегодня она стала платной, с подпиской в 699 рублей! — написала в соцсетях мама одного из пятиклассников школы №76 Ярославля.



Под постом в комментариях подтверждали — дистанционка стала платной.



Впрочем, уже в понедельник, 27 апреля, директор школы успокоил родителей.



— В течение месяца на платформе «ЯКласс» действовал бесплатный период. Но в минувшие выходные он закончился. Мы знали, что так произойдёт. Учителя должны были предупредить своих учеников, чтобы они не пугались. Тем более что платить родителям ни за что не придется. Подписку продлят сами учителя. Деньги за это мы им компенсируем. Для детей работа на платформе останется бесплатной с небольшими сокращениями, — пояснил директор школы №76 Сергей Герасимов.

